Wegen der Corona-Epedemie sind viele Geschäfte geschlossen. Offen bleiben Baumärkte und Gartencenter. Dort kommt es allerdings gerade zu einem Ansturm der Kunden. Da kommt die Frage auf: Was machen die ganzen Leute da?

Wer gerade an einem Baumarkt oder Gartencenter vorbeikommt, dem fällt auf: Es ist extrem voll. Vor einigen Türen bilden sich sogar Schlagen.

Was gekauft wird: Putzmittel, Brennstoffe und Tierfutter

Nach Angaben des Unternehmens Hornbach wird derzeit sehr viel Tierfutter gekauft. Hier versuchen die Menschen offenbar Vorräte anzulegen. Außerdem seien Masken, Handschuhe, Schutzbekleidungen und Reingungsmittel sehr gefragt.

Außerdem wurden Brennstoffe wie Gas und Holz sowie Maschinen zur Stromerzeugung gekauft. "Wer das kauft, will sich wohl auf schwierige Zeiten vorbereiten oder geht in den Baumarkt, weil die Produkte in anderen Geschäften gerade nicht verfügbar sind", erklärt Christof Gaißmayer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.

Garten- und Renovierungsarbeit in der Corona-Krise

Voll ist es laut Hornbach auch in den Gartenbereichen der Baumärkte. Das sei aber normal um diese Jahreszeit. Anders sehe das beim Verkauf von Farben und Malerutensilien aus. "Wahrscheinlich nutzen die Menschen bei Kurzarbeit, Homeoffice und den Einschränkungen, was ausgehen angeht, die Zeit und machen es sich daheim schöner", erklärt Gaißmayer den Kundenansturm.

Um die Ausbreitung des Cornavirus in Deutschland zu verlangsamen, dürfen nicht zu viele Kunden gleichzeitig einkaufen. Imago imago images / Emmanuele Contini

Kundenansturm bringt viele Schwierigkeiten

Doch dieser Ansturm auf die Baumärkte und Gartencenter bringt auch viele Schwierigkeiten. Die Mitarbeiter müssen beispielweise geschützt werden. "Deshalb sitzen sie jetzt hinter Plexiglasscheiben. Am Boden gibt es Abstandsmarkierungen", so Gaißmayer.

Zu den Schutzmaßnahmen gehöre auch die Zugangskontrolle zu den Märkten. Denn: Um eine schnelle Verbreitung des Coronaviurs zu verhindern, sind gerade alle dazu angehalten, soziale Kontakte einzuschränken und sich möglichst Zuhause aufzuhalten. Um Menschenmassen in den Baumärkten und Gartencentern zu vermeiden, haben mehrere Unternehmen bereits Security-Personal organisiert. Sie achten darauf, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig einkaufen.

Werden die Märkte bald auch sonntags öffnen?

Gaißmayer geht davon aus, dass wegen des Kundenansturms bald die Sonntagsöffnung kommen könnte. "Einerseits wollen sich immer mehr Menschen angesichts der Diskussion um eine Ausgangssperre eindecken, andererseits wollen diejenigen, die jetzt Zeit haben, offenbar ihre Wohnung beziehungsweise den Garten schön machen", erklärt Gaißmayer.

Um die Infektionskette zu unterbrechen, sei ein Verkauf auch am Sonntag eine Möglichkeit den Andrang zu entzerren. Ob Baumärkte und Gartencenter diesen Schritt wirklich gehen, ist allerdings noch offen. Supermärkte haben bereits erklärt, dass man vorerst darauf verzichten werde.

Christof Gaißmayer SWR

Supermärkte: Sonntag ist Ruhetag für Mitarbeiter

"Mit dem gegenwärtigen Pensum verlangen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Märkten bereits Erhebliches ab. Und wir haben aktuell wenig Grund zu der Annahme, dass sich daran binnen sehr kurzer Frist etwas verändert", sagte Rewe-Chef Lionel Souque. Die bestehende Öffnung an sechs Tagen in der Woche erlaube es bereits, die Kunden bedarfsgerecht zu bedienen.

Auch eine Aldi-Sprecherin betonte, angesichts der aktuell hohen Belastung bräuchten die Mitarbeiter Ruhephasen, um Kräfte zu sammeln. Deshalb plane der Discounter weder verlängerte Öffnungszeiten noch einen Sonntagsverkauf.