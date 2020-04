Grillen mit der Familie oder eine gemeinsame Radtour? Viele Osterrituale sind in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Alles ist aber nicht verboten.

Darf ich meine Eltern und Familie an Ostern besuchen?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben alle Bürger "angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen, mit denen sie nicht zusammenleben, auf ein absolutes Minimum zu reduzieren". Generell sollte auf private Reisen und Besuche von Verwandten verzichtet werden.

Über die Möglichkeiten für Familienbesuche an Ostern berichtet Bernd Wolf aus de SWR-Rechtstredaktion im Audio:

Dauer 0:51 min Familienbesuche an Ostern - Was ist erlaubt? Bernd Wolf berichtet.

Darf ich an Ostern Bahn fahren?

Bahn fahren ist erlaubt. Da die Züge sind derzeit recht leer sind, ist auch der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter kein Problem.

In den meisten Bundesländern, auch in Baden- Württemberg und Rheinland-Pfalz, sind private Motorrad-Ausflüge noch erlaubt. Man darf auch einen Beifahrer oder eine Beifahrerin mitnehmen.

Aber: Abseits des Motorrads gilt auch für die Motorradclique die Abstandsregel von 1,50 Meter. Das wird schnell zum Problem, etwa an der Tankstelle oder auf einem Parkplatz. Hinzu kommt: Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind im öffentlichen Raum untersagt.

Darf ich an Ostern eine Fahrradtour machen?

Fahrradtouren sind im engsten Familienkreis in Ordnung, auch mit Personen aus der WG. Was man nicht tun sollte, sind Touren in einer größeren Gruppe, etwa mit Freunden und Bekannten. Das wäre wegen des mangelnden Abstandes rechtswidrig.

Darf ich an Ostern im Park sonnenbaden?

Alleine, mit der Familie oder mit WG-Mitgliedern ist Sonnenbaden kein Problem. Was nicht geht: dicht an dicht mit fremden Leuten. Auch hier müssen 1,50 Meter Mindestabstand eingehalten werden. Die Polizei könnte das kollektive Sonnenbaden aber auch für eine verbotene Ansammlung halten.

Darf ich an Ostern zu Freunden gehen zum Essen?

Für Rheinland-Pfalz gibt es nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung keine Einschränkungen für den privaten Bereich. Die Landesregierung hat aber an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, auch im privaten Bereich vernünftig zu sein. Abgesehen von denen, die ohnehin im gleichen Haushalt leben, sollten sich demnach zu Hause nicht mehr als zwei Personen treffen.

In Baden-Württemberg darf man sich laut Rechtsverordnung außerhalb des öffentlichen Raums noch zu fünft aufhalten. Wenn alle Personen in gerader Linie miteinander verwandt sind - also Enkel, Kinder, Großeltern, Eltern - oder wenn man zusammen wohnt, dürfen es auch mehr Personen sein. In manchen Kommunen gelten allerdings strengere Regeln.

Darf ich über die Landesgrenze, um meine Partnerin oder meinen Partner zu besuchen?

Ja, Partner dürfen sich weiterhin besuchen, da gibt es im Moment keine Verbote von Seiten der Bundesländer. Aber auch hier kann es auf kommunaler Ebene vereinzelt Beschränkungen geben. Sinnvoll ist es deshalb, sich bei der jeweiligen Kommune zu erkundigen, um auf Nummer sicher zu gehen.

Anders ist die Lage im Ausland: In manchen EU-Staaten - beispielsweise Frankreich oder Italien - sind Einreisen aus privaten Gründen nicht mehr erlaubt. Auch außerhalb der EU wurden Einreisestopps verfügt. In den USA dürfen beispielsweise EU-Bürger nicht mehr einreisen.

Darf ich mich bei schönem Wetter auf eine Bank setzen und ein Buch lesen?

In Bayern, Berlin und Sachsen ist das nicht erlaubt. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist das erlaubt. Keine Menschenannsammlungen schaffen und den Mindestabstand einhalten.

Ist gemeinsames Grillen erlaubt?

Im eigenen Garten ist Grillen erlaubt - aber nur für die engste Familie oder die Mitbewohner. Wichtig ist, dass sich aus dem kleinen Grillen kein großes Fest mit mehreren Personen entwickelt. Das kann sanktioniert werden.

Wenn der Nachbar nebenan in seinem Garten auch grillt, wenn man Grillwurst gegen gegrilltes Gemüse tauscht und dabei den Mindestabstand einhält, ist das nicht verboten. Die Frage ist, ob das in diesen Zeiten nötig ist. Außerdem haben viele Hausverwaltungen Grillen in gemeinschaftlich genutzten Gärten für die Zeit der Corona-Pandemie untersagt.