Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung macht den Deutschen Hoffnung auf regionalen Sommerurlaub. Im Streit um die Finanzierung des geplanten Bonus für Pflegekräfte hat die Regierung einen Vorschlag gemacht. Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich nach der Genesung von seiner Coronavirus-Infektion zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Alle wichtigen Entwicklungen finden Sie in unserem Live-Blog.

27.4.2020 - 19:11 Uhr Offenbar Rahmenkonzept für Schulöffnungen

Die Kultusminister der Länder haben in einer Telefonkonferenz über eine schrittweise weitere Öffnung der Schulen beraten. Ein Rahmenkonzept steht offenbar - es soll Grundlage für die Beratung zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin am Donnerstag sein. Offenbar geht es in dem Konzept um einheitliche Hygiene- und Sicherheitsstandards und darum, welche Fächer unterrichtet werden sollen. Die meisten Bundesländer wollen den Schulbetrieb ab der kommenden Woche weiter öffnen.

Das Hamburger Umweltinstitut warnt vor Gefahren durch den Dauergebrauch von Desinfektionsmitteln. Viele Inhaltsstoffe dieser Mittel seien krebserregend, Auslöser für Allergien oder verantwortlich für Schäden an Lunge, Leber, Nerven und Haut. Das Umweltinstitut hält es für unverantwortlich und fahrlässig, dass chemische Desinfektionsmittel massenweise in Kindergärten, Schulen oder in Privathaushalten eingesetzt werden. Die Fachleute sagen, sorgfältiges Händewaschen mit Seife reiche völlig aus, um die Übertragung des Virus zu unterbinden.

27.4.2020 - 17:37 Uhr Weiterer Grenzübergang zu Frankreich offen

In der Pfalz wird ab morgen ein weiterer Grenzübergang zu Frankreich geöffnet. Das hat die Bundespolizei mitgeteilt. Der Übergang zwischen Neulauterburg im Kreis Germersheim und dem elsässischen Lauterbourg wird dann täglich von 4 bis 9 Uhr und zwischen 15 und 20 Uhr offen sein. Etliche kleinere Übergänge sind wegen der Corona-Pandemie noch gesperrt.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hat den Deutschen Hoffnung auf einen Sommerurlaub gemacht. Regional werde das wohl möglich sein, sagte er nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen auf EU-Ebene. Seinen Worten nach soll es möglich sein, Ferienhäuser und -wohnungen im Sommer wieder zu eröffnen. Auch Hotels könnten schrittweise einbezogen werden. Für Hotelrestaurants müssten Lösungen gefunden werden. Ein Handtuch-an-Handtuch-Liegen etwa am Nordseestrand werde es aber nicht geben, so Bareiß. Die EU-Tourismusminister sind sich offenbar auch darüber einig, dass Urlaubsreisen innerhalb der EU erst später wieder erlaubt sein sollen. Fernreisen stehen ganz am Schluss der Liste.

27.4.2020 - 15:28 Uhr Schutzmasken aus China sorgen für Menschenauflauf ohne Corona-Schutzvorkehrungen

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat bei der Entgegennahme von 25 Millionen medizinischen Schutzmasken aus China für Aufregung gesorgt. Während des Termins auf dem Flughafen Leipzig-Halle kam es bei einem Pressetermin zu einem Menschenauflauf um die Ministerin - ohne jegliche Corona-Schutzvorkehrungen. So wurde etwa der Mindestabstand von 1,5 Metern erkennbar nicht eingehalten. Schutzmasken trug während des Vorfalls fast niemand, einige hatten Masken um den Hals hängen.

Im Internet sorgte dies für viele Kommentare. Die Maskenpflicht gelte offensichtlich nicht für Politiker und Journalisten, "da sie stets steril husten". Auch von einer "Corona-Party" war die Rede. Die Bundeswehr entschuldigte sich später für den Vorfall. Das Verteidigungsministerium räumte auf Twitter Fehler ein.

27.4.2020 - 15:15 Uhr 500-Euro-Coronascheck für jeden Bürger?

Der Einzelhandelsverband HDE fordert den Bund auf, mit Coronaschecks von 500 Euro je Bürger die trübe Konsumstimmung aufzuhellen. Die Bundesregierung müsse "einen starken Konjunkturimpuls" für die Binnenkonjunktur setzen, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Starten solle die Ausgabe der Schecks, sobald die Infektionsrisiken beherrschbar geworden seien. Ein "staatlicher Konsumimpuls" von 500 Euro je Einwohner würde einen Nachfrageschub von bis zu 40 Milliarden Euro auslösen. Der Einzelhandel abseits der Lebensmittelhändler kämpft angesichts der behördlichen Auflagen zur Eindämmung der Pandemie mit massiven Umsatz-Einbrüchen.

27.4.2020 - 14:29 Uhr Bund für geteilte Finanzierung des Corona-Pflegebonus

Im Streit um die Finanzierung des geplanten Bonus' für Pflegekräfte in Höhe von 1.500 Euro strebt die Bundesregierung eine geteilte Beteiligung an. Nach Vorschlägen von Gesundheits- und Arbeitsministerium sollen die Pflegekassen zwei Drittel der Kosten übernehmen und die Länder sowie die Arbeitgeber das weitere Drittel. Dies geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus einem Schreiben an Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern der Altenpflege hervor.

Es solle gesetzlich klargestellt werden, dass die Finanzierung dieser Prämien nicht den Eigenanteil der Pflegebedürftigen erhöhen dürfe, heißt es in dem Brief weiter. Zudem wollen demnach in der zweiten Jahreshälfte Gesundheits- und Finanzministerium festlegen, in welchem Umfang die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung Zuschüsse des Bundes zur Stabilisierung der Beitragssätze erhält. Dann soll auch geklärt werden, wie die einmalige Prämie gegenfinanziert wird.

27.4.2020 - 14:00 Uhr Regierungssprecher Seibert: "30. April kommt zu früh"

Regierungssprecher Steffen Seibert dämpft die Erwartungen an die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bundesländern am 30. April. Es werde in erster Linie um Beratungen gehen, nicht so sehr um Beschlüsse. Die ersten Lockerungen der Corona-Auflagen mit einigen Ladenöffnungen griffen ab dem 20. April und könnten erst zwei Wochen später analysiert werden, wie sie sich auf die Zahl der Neuinfektionen auswirkten. Deswegen seien die Beratungen der Regierung mit den Ländern am 6. Mai wichtiger für weitere Beschlüsse zu Lockerungen.

27.4.2020 - 13:49 Uhr Spanien beginnt große Corona-Antikörperstudie

Spanien will mit Hilfe von Antikörpertests in 36.000 Haushalten mit insgesamt 90.000 Bewohnern das wahre Ausmaß des Corona-Ausbruchs im Land abschätzen. Die Testreihe soll heute beginnen und sich über mehrere Wochen hinziehen. Alle Teilnehmer werden zwei verschiedenen Tests unterzogen, die insgesamt drei Mal im Abstand von drei Wochen durchgeführt werden. Die Studie findet landesweit statt, die Teilnahme ist freiwillig. Die Gesundheitsbehörden hoffen, mit der Analyse auch Informationen über die Übertragung des Virus in Privathaushalten nach sechswöchiger Ausgehsperre zu erhalten.

Am Wochenende hatte bereits Italien angekündigt, ab dem 4. Mai mit Antikörpertests bei zunächst 150.000 Menschen die Dunkelziffer der Corona-Infizierten bestimmen zu wollen. Auch in Deutschland plant die Regierung einen großangelegten Test, kleinere Projekte haben bereits begonnen.

27.4.2020 - 12:42 Uhr Gericht: 800-Quadratmeter-Regel in Bayern verfassungswidrig

Bayerns höchstes Verwaltungsgericht hat das von der Staatsregierung in der Corona-Krise verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig erklärt. Die Richter sehen dies wegen der Ungleichbehandlung mit kleineren Läden als Verstoß gegen das Grundgesetz. Das teilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit. Das Gericht setzte die Vorschrift aber nicht außer Kraft.

Großbritanniens Premier Boris Johnson ist zurück in der Downing Street. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Covid-19-Erkrankung sagte er, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie beginne sich in Großbritannien "das Blatt zu wenden". Ein Ende des Lockdowns sei vorerst aber nicht in Sicht. Der 55-Jährige entschuldigte sich in seiner Ansprache dafür, "viel länger" weg gewesen zu sein, als er wollte.

Das Vereinigte Königreich ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. Mehr als 20.000 Menschen starben dort nach jüngsten offiziellen Angaben an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Die Totenzahl ist aber noch deutlich höher, wenn die Todesfälle in Altenheimen mitgerechnet werden.

Der Betreiber der Après-Ski-Bar "Kitzloch" im österreichischen Ischgl bedauert, sein Lokal aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nicht schon früher geschlossen zu haben. "Im Nachhinein hätten auch wir wahrscheinlich einige Sachen anders gemacht", sagte Bernhard Zangerl im ORF. "Wir haben aber einfach die Anweisungen befolgt, die wir bekommen haben und darauf vertraut, dass uns die Experten die richtigen Anweisungen geben", so Zangerl.

Der beliebte Wintersportort Ischgl gilt als eine der Keimzellen des Coronavirus für Teile Europas. Das "Kitzloch" war besonders in den Fokus geraten, weil es sich beim ersten bestätigten Corona-Fall in Ischgl um einen Mitarbeiter dieses Lokals handelte. Erste Hinweise auf Ansteckungen in Ischgl gab es bereits am 5. März. Erst am 13. März wurde über Ischgl die Quarantäne verhängt.

27.4.2020 - 11:07 Uhr Masken-Lieferung aus China in Leipzig gelandet

Der größte Frachtflugzeugtyp der Welt, eine Antonow 225, ist am Morgen mit 10,3 Millionen Schutzmasken aus China am Flughafen Leipzig/Halle gelandet. "Das ist Teil einer Lieferung von insgesamt 25 Millionen Masken", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die das Frachtflugzeug begrüßte. Ein erstes Transportflugzeug hatte am Sonntag mit 8,3 Millionen Schutzmasken den Flughafen Leipzig/Halle erreicht. Am Mittwoch wird noch eine dritte Lieferung mit 6,6 Millionen Schutzmasken erwartet.

Der Transport ist Teil der Amtshilfe der Bundeswehr in der Corona-Krise. Normalerweise werden mit dem Transportflugzeug Antonow 225 Hubschrauber und Panzer in die Einsatzländer der Bundeswehr geflogen. Es kann bis zu 250 Tonnen Fracht transportieren.

27.4.2020 - 10:40 Uhr Scheuer will Maskenpflicht auch in Fernzügen

Bahnreisende müssen sich künftig auch auf Fernstrecken in ICE- und IC-Zügen auf eine Maskenpflicht einstellen. Er werde dies bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz am Ende der Woche vorschlagen, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Er erwarte dort keine Bedenken. Da ab dieser Woche ohnehin schon im Nahverkehr die Pflicht bundesweit greife, werde jeder eine Maske haben. "Ich glaube auch, dass die Bürger dazu bereit sind." Wichtig sei dann aber, sich mit dem europäischen Nachbarn abzustimmen, etwa wenn Fernzüge nach Frankreich führen. Hier stehe man aber noch ganz am Anfang.

Die Formel 1 will ihre wegen der Corona-Pandemie verschobene Saison mit einem Rennen in Österreich am 5. Juli starten. Das teilte die Verantwortlichen der Rennserie mit. Den Angaben nach seien 15 bis 18 Rennen mit einem Saisonfinale im Dezember in Abu Dhabi das Ziel. Ursprünglich war das Saisonfinale bereits für Ende November geplant gewesen. Die ersten Rennen sollen definitiv ohne Fans stattfinden, jedoch hofft die Formel 1, dass sich dieser Zustand im Jahresverlauf ändern kann.

27.4.2020 - 9:06 Uhr Französische Polizei beschlagnahmt 140.000 Schutzmasken

Die französische Polizei hat 140.000 Atemschutzmasken beschlagnahmt, die auf dem Schwarzmarkt verkauft werden sollten. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, als sie am Sonntag Kisten in Saint-Denis nördlich von Paris entluden, wie aus Polizeikreisen verlautete. Einer der beiden gab demnach an, Inhaber eines Geschäfts zu sein. Er habe die Masken, darunter 5000 sogenannte FFP2-Masken mit hohem Schutz, für 80.000 Euro in den Niederlanden gekauft. Den Polizeiangaben zufolge sollten die Masken zu einem hohen Preis an Bauarbeiter verkauft werden. Seit Beginn der Corona-Pandemie seien in Frankreich noch nie so viele Masken bei einem Einsatz beschlagnahmt worden. Die französische Regierung hat den Weiterverkauf von Schutzmasken verboten, um deren Verteilung an Mitarbeiter im Gesundheitssystem vorrangig sicherzustellen.

27.4.2020 - 8:00 Uhr Schweiz lockert erste Beschränkungen

Die Schweiz beginnt mit einer Lockerung der Schutzmaßnahmen. Ab heute dürfen etwa Friseurgeschäfte, Kosmetik- oder Nagelstudios sowie Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen. Ärzte und Physiotherapeuten können ihre Praxen wieder auch für nicht dringende Termine öffnen, Krankenhäuser dürfen wieder seit Beginn der Krise aufgeschobene Eingriffe vornehmen. Maskenpflicht besteht aber nicht, auch icht in Läden. Schulen und weitere Geschäfte sollen in zwei Wochen wieder öffnen. Wenn die Zahl der Infektionen nicht deutlich steigt, sollen ab 8. Juni auch Berufs- und Hochschulen sowie Museen, Bibliotheken und Zoos wieder öffnen.