Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus vom 28. Dezember bis 3. Januar lesen Sie hier in unserem Live-Blog. Die neuesten Entwicklung finden Sie hier.

3.1.2021, 23:40 Uhr - USA erwägen, halbe Impfstoff-Dosis zu verabreichen

Die US-Behörden überlegen, einigen Bürgern die halbe Dosis des Moderna-Impfstoffs zu verabreichen. "Wir wissen, dass das die gleiche Immunantwort hervorruft", sagt der Chef des Bundesimpfprogramms, Moncef Slaoui, dem Sender CBS. Dabei peile man die Altersgruppen von 18 bis 55 an. Es würden Gespräche mit Moderna und der Zulassungsbehörde FDA geführt, ob man so die Zahl der Impfungen verdoppeln könne.

3.1.2021, 21:10 Uhr - Politiker und Experten beraten weiteres Vorgehen

Vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten sich die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag mit Experten. Das hat die rheinland-pfälzische Landesregierung dem SWR bestätigt. Laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" sollen fünf Fachleute an den Beratungen teilnehmen. Dazu zählen unter anderem Christian Drosten, Chefvirologe an der Berliner Charité und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Am Dienstag beraten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen. Eine Verlängerung des Lockdowns gilt als wahrscheinlich.

3.1.2021, 17:27 Uhr - Mehr als 75.000 Corona-Tote in Italien

Italien hat am Sonntag die Marke von 75.000 Corona-Toten überschritten. Mit offiziell 75.332 gemeldeten Sterbefällen seit Beginn der Pandemie zählt das Land die meisten Todesopfer in Europa, noch vor Großbritannien. Am Sonntag meldeten italienische Behörden 14.245 Neuinfektionen und 347 Sterbefälle in Zusammenhang mit Covid-19.

Insgesamt verzeichnete das Land seit dem vergangenen Frühjahr über 2,15 Millionen Ansteckungen mit dem Coronavirus. Weltweit belegt Italien den fünften Platz in der Statistik der in Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen - nach den USA, Brasilien, Indien und Mexiko. Auch mit der Zahl der Toten pro eine Million Einwohner nimmt Italien weltweit einen der vorderen Ränge ein. Hingegen liegt das Land bei den bisher registrierten Fällen pro Million Einwohner an 35. Stelle, deutlich etwa hinter der Schweiz und Österreich.

3.1.2021, 17:09 Uhr - Ramelow will Bewegungsradius in Thüringen einschränken

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält angesichts der noch immer hohen Infektionswerte eine Verschärfung der Corona-Regeln in dem Bundesland für nötig. Er habe dem Kabinett vorgeschlagen, nach dem Beispiel von Sachsen den Bewegungsradius der Menschen im Freistaat auf 15 Kilometer im Umkreis ihres Wohnortes zu beschränken, sagte Ramelow in Erfurt. Entscheidungen werde das Thüringer Kabinett am Dienstag nach den Bund-Länder-Gesprächen fällen. Ramelow reagierte damit auch auf den Ansturm, den es am Wochenende auf die Wintersportgebiete im Thüringer Wald gab, wo sich entgegen den Kontaktbeschränkungen Menschen aus verschiedenen Landesteilen sowie aus Franken begegneten.

3.1.2021, 17:07 Uhr - Kretschmer: Lockdown-Verlängerung in Sachsen unvermeidbar

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht sich für einen über den 10. Januar hinaus verlängerten Corona-Lockdown aus. "Es ist uns in Deutschland gelungen, durch den Lockdown im Dezember den rapiden Anstieg der Neuinfektionen abzubremsen", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. "Allerdings dürfen wir uns nicht in einer falschen Sicherheit wiegen." Man befinde sich in der härtesten Phase der Pandemie und die Erfahrungen der Nachbarn zeigten, dass frühes Lockern zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionen führt. "Ich plädiere statt einem Hü und Hott zwischen Lockerungen und Beschränkungen dafür, konsequent zu sein und Nervenstärke zu haben", sagte er. "Eine Verlängerung des Lockdowns in Sachsen bis mindestens Ende Januar ist daher unvermeidbar."

Twitter

3.1.2021, 16:53 Uhr - Lehrerverband fordert Hygienestufenplan je nach Inzidenz

Vor der Tagung der Kultusministerkonferenz am Montag fordert der Deutsche Lehrerverband einen bundesweit gültigen Hygienestufenplan für Schulen abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen. "Die Kultusministerinnen und -minister haben schlicht ihre Hausaufgaben im Sommer und Herbst nicht ordentlich erledigt", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger n-tv am Sonntag. Ein bundesweiter Stufenplan müsse klar regeln, wie der Schulbetrieb abhängig vom Inzidenzgeschehen zu organisieren sei. Dabei könnte man sich auf Empfehlungen des Robert Koch-Instituts stützen.

3.1.2021, 16:01 Uhr - Spahn bremst bei Einmal-Impfung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Vorschläge gebremst, beim Biontech-Impfstoff nur einmal statt zweimal zu impfen, um mehr Menschen zu erreichen. "Das ist eine schwerwiegende Entscheidung, die man nur auf wissenschaftlicher Basis treffen kann", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Er habe die Ständige Impfkommission um eine Empfehlung gebeten.

Außerdem wies er die Forderung zurück, dass Biontech seinen Impfstoff in Lizenz bei anderen Firmen herstellen lassen solle. "Wir unterstützen Biontech dabei, zusätzliche Partner zu finden und in Marburg im Februar mit der weiteren Produktion starten zu können", sagte er. Es stünden in Deutschland und Europa aber keine ungenutzten Produktionsstätten herum. "Eine Pillenproduktion lässt sich leider nicht einfach auf Impfstoff umstellen."

Die Kultusminister der Länder beraten morgen über das weitere Vorgehen an den Schulen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters, ist im Gespräch, nach dem 11. Januar wieder einen Präsenzunterricht für die unteren Klassen zu erlauben. Es werde aber noch diskutiert, ob dies die Klassen 1 bis 4, 1 bis 6 oder 1 bis 7 betreffen solle, heißt es. Denkbar seien auch regionale Differenzierungen, wenn etwa Länder mit hohen Corona-Fallzahlen eine Präsenzpflicht für Schüler erst später einführen wollen.

UN-Generalsekretär Antonio Gutteres hat "Impf-Nationalismus" im Kampf gegen die Corona-Pandemie kritisiert. "Impf-Nationalismus ist nicht nur unfair, er ist selbstzerstörerisch", twitterte der UN-Generalsekretär. "Kein Land wird sicher vor Covid-19 sein, wenn nicht alle Länder sicher sind." Hintergrund ist das Rennen vieler Regierungen um den Bezug von Impfstoff-Dosen.

Twitter

3.1.2021, 14:28 Uhr Dreyer sieht keine Möglichkeit für Lockerungen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht keine Möglichkeiten, derzeit die Corona-Maßnahmen zurückzunehmen. Die Auswirkungen der privaten Treffen an Weihnachten und Silvester auf die Infektionszahlen seien "frühestens in einer Woche" sichtbar, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". "Wir können daher noch keine Lockerungen vornehmen, aber wir arbeiten weiter daran, wie wir das öffentliche Leben wieder hochfahren können."

Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, fordert eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Anfang Februar. "Wir sind von den Infektionszahlen her noch weit von Lockerungen entfernt. Deswegen wäre es am klügsten, jetzt den Menschen reinen Wein einzuschenken und gleich die vollen vier Wochen des Infektionsschutzgesetzes zu nutzen", sagte er der "Rheinischen Post". Eine Vier-Wochen-Frist ab der Bund-Länder-Runde am Dienstag würde am 2. Februar ablaufen, so der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes: "Und ich bin überhaupt nicht sicher, dass dann Schluss ist."

Mehr als 238.000 Menschen in Deutschland wurden bislang gegen das Coronavirus geimpft. Bis Sonntagmorgen (Stand 8:00 Uhr) wurden insgesamt 238.809 Impfungen an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet.

Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl dort erfasster Geimpfter um 40.665, wie aus den RKI-Angaben hervorgeht. Diese Zahl könne allerdings auch Nachmeldungen enthalten und spiegele nicht die Zahl der an einem Tag tatsächlich Geimpften wider, betont das RKI.

3.1.2021, 13:15 Uhr - Mehr als 350.000 Corona-Tote in den USA

Die Zahl der Corona-Toten in den USA hat die Marke von 350.000 überstiegen. Das geht aus den von der Johns Hopkins-Universität zusammengetragenen Daten hervor. Mehr als 20 Millionen Menschen haben sich in dem Land seit Ausbruch der Pandemie infiziert. Die USA haben mehr Corona-Tote als jedes andere Land auf der Welt vermeldet.

Experten sagten voraus, dass die Zahl der Toten und diagnostizierten Infektionen weiter steigen dürfte, weil sich viele Amerikanerinnen und Amerikaner bei Zusammenkünften an Weihnachten und Silvester angesteckt haben könnten.

3.1.2021, 11:50 Uhr - Spanien reagiert auf illegale Partys

In Spanien werden ab morgen mehrere Regionen komplett abgeriegelt. Die Bewohner dürfen ihre Wohnungen nur noch für die Arbeit, Arztbesuche oder dringende Einkäufe verlassen. Die Regierung hat die Behörden vor Ort aufgefordert, die Einhaltung streng zu überwachen. Damit zieht sie nicht nur die Konsequenz aus den weiterhin hohen Infektionszahlen, sondern auch aus der illegalen Massenparty bei Barcelona. Dort hatte hunderte Menschen 40 Stunden lang gefeiert, bis die Polizei die Party auflöste.

3.1.2021, 11:45 Uhr - Städtetag fordert einheitliches Vorgehen

Der Deutsche Städtetag fordert von den Bundesländern ein einheitliches Vorgehen bei den Corona-Maßnahmen. Das sei wichtig für das Vertrauen der Bürger, hat der Geschäftsführer des Städtetages Helmut Dedy im Deutschlandfunk gesagt. Er rechne damit, dass die geltenden Maßnahmen bis Ende Januar verlängert werden - und auch Schulen und Kitas bis dahin geschlossen bleiben.

3.1.2021, 11:05 Uhr - Stiftung Patientenschutz: Die Impfschutz-Reihenfolge ändern

Die Bundesregierung soll genauer festlegen, wer wann gegen Corona geimpft werden kann. Das fordert die Stiftung Patientenschutz. Ihr Vorsitzender Eugen Brysch hat gesagt, es sei ein Fehler gewesen, acht Millionen Menschen gleichberechtigt auf eine Stufe zu stellen. Brysch schlug vor, dass zunächst Pflegebedürftige in Heimen und zuhause geimpft werden - dann über Achtzigjährige und Altenpflegekräfte.

3.1.2021, 10:15 Uhr - Notzulassung für Impfstoff in Indien

Die Behörden in Indien haben gleich zwei Corona-Impfstoffen die Notfallzulassung erteilt. In dem Land mit seinen etwa 1,3 Milliarden Einwohnern soll nun eine der größten Impfaktion der Welt starten.

3.1.2021, 10:00 Uhr - Gottesdienst ohne Masken aufgelöst

Im westfälischen Herford hat die Polizei den Gottesdienst einer freikirchlichen Gemeinde aufgelöst. Etwa 100 Menschen nahmen an der Messe teil. Laut Polizei trugen sie keinen Mund-Nasenschutz und sangen. Alle Gottesdienstbesucher werden wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln angezeigt.

3.1.2021, 8:50 Uhr - Drosten hält Kritik an Impfstoff-Kauf für falsch

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hält die Kritik an der Bundesregierung, sie habe nicht rechtzeitig genügend Impfstoff gekauft, für falsch. "Das ist so eine komplexe Angelegenheit. Man musste den Impfstoff mit Monaten Vorlauf bestellen - und wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob der betreffende Impfstoff auch funktionieren würde", sagte Drosten der "Berliner Morgenpost". Es sei jetzt praktisch unmöglich, das im Nachhinein zu bewerten.

Die EU sollte aber schnell hinterherkommen, den in Großbritannien bereits Notfall-zugelassenen Impfstoff von Astrazeneca zu bekommen. "Denn dieser Impfstoff kann auch in normalen Arztpraxen geimpft werden. Bei diesem Impfstoff hat man nicht die besondere Kühlpflicht", sagte Drosten.

3.1.2021, 7:45 Uhr - Wintergebiete im Südwesten zum Teil gesperrt

Um einen weiteren Massenandrang zu verhindern, sind auch heute einige Wintersportgebiete abgeriegelt. So sind die Zufahrtsstraßen zum Erbeskopf im Hunsrück und zu den Wintersportgebieten Schwarzer Mann und Wolfsschlucht bei Prüm gesperrt. Ebenso im Saarland die Zufahrt zum Wintersportgebiet am Peterberg. Die Schwarzwaldhochstraße und die Zufahrten waren gestern zwar überlastet, eine Sperrung ist hier aber nicht geplant. In allen Waldgebieten besteht Gefahr durch Schneebruch.

3.1.2021, 6:00 Uhr - Mehr als 10.000 Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden um 10.315 gestiegen. Das hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Außerdem wurden 312 neue Todesfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen. An Sonntagen sind die Zahlen niedriger als sonst, weil viele Gesundheitsämter keine Daten übermitteln.

In den USA hat die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert erreicht. Innerhalb eines Tages wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität mehr als 277.000 neue Fälle gemeldet. Insgesamt sind damit in den USA fast 20,4 Millionen Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der Todesopfer liegt bei fast 350.000. Die Vereinigten Staaten sind weltweit das am schwersten von der Pandemie betroffene Land.

Bei der für Corona-Impftermine genutzten Hotline 116 117 gibt es Probleme. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Die Nummer sei überlastet. Sie wird von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung betrieben und vermittelt rund um die Uhr Kontakt zum ärztlichen Bereitschaftsdienst. Außerdem hilft die Hotline, Facharzttermine zu vereinbaren. In einigen Bundesländern soll sie auch Corona-Impftermine vergeben. Dies ist in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg der Fall.

3.1.2021, 3:48 Uhr - Tierheime beklagen Finanznot

Die Corona-Pandemie verschärft dem Deutschen Tierschutzbund zufolge die Finanznot vieler Tierheime. Ursache sei der Wegfall von Spendenveranstaltungen, sagte der Präsident des Tierschutzbundes, Thomas Schröder, der "Welt am Sonntag". Es fehlten etwa 60 Millionen Euro. Es sei ermutigend, dass die Bundesregierung die Tierheime in diesem Jahr mit fünf Millionen Euro unterstützen wolle.

3.1.2021, 1:28 Uhr - Zwei Raver in Polizei-Gewahrsam nach Party in der Bretagne

Nach der illegalen Rave-Silvesterparty in der Bretagne hat die französische Polizei zwei mutmaßliche Organisatoren in Gewahrsam genommen. Ihnen drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. An mehr als 1.200 Party-Gäste hat die Polizei Strafzettel in Höhe von 135 Euro verteilt.

Insgesamt rund 2.500 Menschen aus Frankreich und dem Ausland hatten sich in der Nähe von Rennes in einem stillgelegten Lagerhaus versammelt und die Rave-Party gefeiert. Sie war schließlich am frühen Samstagmorgen von Sicherheitskräften aufgelöst worden. Zuvor kam es zu Zusammenstößen zwischen den Feiernden und der Polizei.

Die Bundesländer sind für eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen über den 10. Januar hinaus. Darauf hätten sich die Chefs der Staatskanzleien geeinigt, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Uneinig sind sie sich demnach darüber, ob die Beschränkungen um zwei oder drei Wochen verlängert werden sollen.

Länder wie Baden-Württemberg und Bayern, die stark von der Pandemie betroffen sind, wollen die Maßnahmen bis Ende Januar beibehalten. Sie fordern außerdem, Schulen und Kitas weiter geschlossen zu halten. Am Dienstag kommen Bund und Länder zusammen und wollen über das weitere Vorgehen beraten.

2.1.2021, 18:56 Uhr - Illegale Silvesterparty mit 300 Gästen in Barcelona aufgelöst

Die katalanische Polizei hat eine 40 Stunden andauernde illegale Silvesterparty bei Barcelona mit etwa 300 Teilnehmern aufgelöst. Gegen die Organisatoren und die Gäste der Feier werde nun ermittelt, teilte die Polizei mit. Die Party fand ohne Rücksicht auf die geltenden Corona-Auflagen in einer verlassenen Lagerhalle 30 Kilometer nordöstlich von Barcelona statt. Die drei bereits festgenommenen Organisatoren der Feier müssen nach Polizeiangaben mit Strafen von bis zu 600.000 Euro rechnen. Den Partygästen drohen demnach Geldstrafen von mindestens 3.000 Euro.

Italiens Wintersportgebiete dürfen nach einer langen Corona-Sperre ihre Ski-Lifte ab dem 18. Januar wieder für Freizeitsportler öffnen. Eine entsprechende Anordnung gab Gesundheitsminister Roberto Speranza heraus. Ursprünglich war der Neustart der Wintersportsaison schon nach der ersten Januarwoche vorgesehen gewesen. Viele betroffene Regionen und Provinzen hatten jedoch um eine Verschiebung gebeten. Sie bräuchten mehr Zeit, um die Gesundheitsregeln in Pandemiezeiten anzupassen.

Die Regierung in Rom hatte den Saisonstart wegen der zweiten Corona-Welle gestoppt. Der Wintersporttourismus ist in dem Alpenland ein Milliardengeschäft. Betroffene Unternehmen und Verbände hatten den 18. Januar als "letztmöglichen Zeitpunkt" für die Öffnung bezeichnet.

Vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel am Dienstag hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür ausgesprochen, den Corona-Lockdown zu verlängern und auch Schulen und Kitas nicht zu öffnen. "Angesichts der immer noch zu hohen Zahlen ist es notwendig, die Maßnahmen, die Einschränkungen, zu verlängern", sagte er bei "RTL Aktuell". Bezüglich der längeren Schließung von Kitas und Schulen argumentierte Spahn, es sei leichter, aus den Ferien heraus zu verlängern als zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Gesundheitsminister stellte zudem in Aussicht, dass im Laufe des Januars alle Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen geimpft würden. "Dieses Ziel können wir im Januar erreichen. Und das wollen und werden wir auch mit den Ländern erreichen", so Spahn. In den Einrichtungen schlage das Virus besonders brutal zu.

Großbritannien hat 57.725 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, das ist ein neuer Höchstwert. Die Zahlen liegen den fünften Tag in Folge über der Schwelle von 50.000 Fällen. Innerhalb eines Tages starben 445 Menschen infolge einer Corona-Infektion. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt landesweit inzwischen bei knapp 400. Der Wert stammt vom 28. Dezember. Viele der Neuinfektionen werden auf eine neue Virusvariante zurückgeführt, die besonders in London sowie dem Südosten und Osten Englands grassiert. Krankenhäuser in London kommen Berichten zufolge an ihre Kapazitätsgrenzen. Patienten werden demnach auf Fluren untergebracht oder müssen stundenlang in Krankenwagen warten, bis ein Bett frei wird.

2.1.2021, 16:39 Uhr - Schleppender Impfstart in Italien

Italien hat offiziell erst etwa 46.000 Dosen Corona-Impfstoff an Menschen gespritzt. Das gab das Gesundheitsministerium bekannt. Mehrere Zeitungen berichteten über Schwierigkeiten zum Start. Wie "La Repubblica" schrieb, fehlte es um den Jahreswechsel an Impfärzten und Mitarbeitern in Krankenhäusern. Viele Dienstpläne seien für "Routinetage" geplant gewesen und nicht für eine Großaktion. Nach Behördenangaben verfügt Italien seit Jahresende über knapp 470.000 Dosen des Impfstoffs der Unternehmen Pfizer und Biontech.

2.1.2021, 15:01 Uhr - Linke fordert Regierungserklärung zu Corona-Impfstoff

Die Linke fordert eine Regierungserklärung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Corona-Impfstoffvergabe. "Es muss aufgearbeitet werden, warum der Impfstoff zu knapp ist und wo geschlampt wurde", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, der Nachrichtenagentur dpa. Es sei "dringend geboten", dass der Gesundheitsminister sich in der kommenden Sitzungswoche dem Bundestag erkläre. Außerdem müsse dargelegt werden, wie die Impfkapazitäten schnell erhöht werden könnten und inwiefern die Bundesregierung in die Verhandlungen in der EU eingebunden gewesen sei, sagte Korte.

2.1.2021, 12:19 Uhr - Lehrer- und Ärzteverband: keine längeren Schulschließungen

Die Kinder- und Jugendärzte fordern zusammen mit dem deutschen Lehrerverband einheitliche Regeln für den Schulbetrieb. Die Politik müsse deutlich mehr dafür tun, dass Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien wieder möglich werden kann, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Zukunftschancen von Kindern und Jugendliche dürften nicht dauerhaft massiv gefährdet werden. Längere Schließungen müsse man vermeiden - und mit zusätzlichen Gesundheitsmaßnehmen die Schulen besser schützen.

2.1.2021, 12:37 Uhr - Nach Kritik: Niederlande ziehen Impfstart vor

Unter dem Druck der Öffentlichkeit haben sich die Niederlande jetzt doch dazu entschieden, den für den 8. Januar geplanten Impfstart vorzuziehen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Den Haag sollen nächste Woche 30.000 Krankenhaus-Mitarbeiter den Anfang machen - und nicht wie ursprünglich geplant die Mitarbeiter von Pflegeheimen. Vertreter der Krankenhäuser hatten gefordert, das medizinische Personal so schnell wie möglich gegen Corona zu impfen, da die Belastungsgrenze erreicht sei. Die Niederlande sind das einzige Land der EU, dass noch nicht mit dem Impfen begonnen hat. In einer Lagerhalle im Osten des Landes liegen seit Tagen ungenutzt rund 175.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer.

2.1.2021, 11:55 Uhr - Audi-Chef gegen weitere Staatshilfen für Autobranche

Audi-Chef Markus Duesmann lehnt weitere staatliche Corona-Hilfen für seine Branche ab. Die Automobile-Branche weiter zu fördern, sei vermessen, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Zwar nehme Corona die Gewinne komplett weg. Aber fast alle Hersteller und Zulieferer könnten überleben. Anders sei es etwa in der Gastronomie und der Veranstaltungsbranche, wo viele Firmen wohl dauerhaft schließen müssten. Das sei tragisch, so Duesmann.

2.1.2021, 11:22 Uhr - Rekord bei Sparvermögen von Privathaushalten in Deutschland

Die Menschen in Deutschland haben im Corona-Jahr viel gespart und so viel Geld auf der Bank, wie noch nie. Das zeigt eine Berechnung der DZ Bank. Private Haushalte hatten im vergangenen Jahr ein Geldvermögen von rund 7,1 Billionen Euro - rund sechs Prozent mehr als im Jahr davor. Weil die Geschäfte geschlossen seien, hätten viele Verbraucher gespart - aber auch aus Sorge vor Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, so die Experten der DZ Bank.

2.1.2021, 10:34 Uhr - Lauterbach rechnet mit drei schlimmsten Monaten der Pandemie

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet im ersten Quartal sehr hohe Ansteckungs- und Totenzahlen. Er sei aber auch zuversichtlich, dass 2021 insgesamt deutlich besser werde als 2020. Die kommenden zwölf Wochen würden die schlimmsten der Pandemie werden, sagte er im SWR. Im April können sich die Situation entspannen, wenn es eine langfristige Lockdown-Strategie und eine intelligente Impfstoff-Kampagne gebe. Wegen des gegenwärtigen Engpasses bei Impfstoffen dringt er auf eine raschere Zulassung des Mittels von AstraZeneca und der Universität Oxford durch die europäische Arzneibehörde EMA. Zur Not müsse Deutschland allein handeln.

2.1.2020, 10:30 Uhr - Asselborn verteidigt EU-Impfstrategie

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die Corona-Impfstrategie der EU verteidigt. Die Kommission habe sehr viel in die Erforschung des Impfstoffs investiert. Er sei überzeugt, dass jedes Land genug Impfstoff zur Verfügung habe, sagte er dem RBB. Außerdem würden immer mehr Vakzine genehmigt, er habe keine allzu großen Bedenken. Zuletzt hatte sich Biontech-Chef Ugur Sahin über die nach eigenen Worten "zögerliche" Impfstoffbestellung der EU gewundert. Auch die deutsche Strategie wird als zu langsam kritisiert: Eine Vertreterin der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, sagte der Zeitung "die Welt", die derzeitige Situation sei ein "grobes Versagen der Verantwortlichen". Wären genügend Dosen verfügbar, könnten in zwei bis drei Monaten bis zu 60 Prozent der Bevölkerung geimpft werden.

2.1.2021, 9:21 Uhr - Illegale Rave-Party in der Bretagne beendet

Die illegale Technoparty im Westen Frankreichs, die seit Silvester für Unmut sorgt, löst sich am zweiten Tag offenbar auf. Seit der Silvesternacht hatten in einem Industriegebiet südlich der Stadt Rennes bis zu 2.500 Teilnehmer gefeiert. Die Polizei hatte die Veranstaltung zunächst nicht aufgelöst, weil die Stimmung sehr feindselig gewesen sei, so ein Sprecher. Derweil gelten in Teilen von Frankreich ab heute strengere Corona-Auflagen. Unter anderem tritt die Ausgangssperre im Osten und Südosten des Landes schon ab 18 Uhr in Kraft. Betroffen ist auch das Département Moselle, das an Rheinland-Pfalz und das Saarland grenzt.

2.1.2021, 7:23 Uhr - Handel rechnet nicht mit baldiger Öffnung der Läden

Der Handel rechnet nicht mit einem raschen Ende der coronabedingten Ladenschließungen in Deutschland. "Ich fürchte, dass die Läden am 10. Januar noch nicht wieder öffnen dürfen. Denn das Ziel, die 7-Tage-Inzidenz bundesweit auf unter 50 zu senken, wird bis dahin wohl nicht zu erreichen sein", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, der Deutschen Presse-Agentur.

"Die Lage ist wirklich sehr ernst", erklärte Genth. "Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigt zwar immer Milliardenhilfen an, tatsächlich kommen die Hilfen aber nicht zur Auszahlung, weil die Zugangshürden viel zu hoch sind." Dadurch habe der Einzelhandel keinen ausreichenden Zugang zu Staatshilfen.

2.1.2021, 6:13 Uhr - Ökonom: 600.000 Jobs in Deutschland könnten wegfallen

In Deutschland könnten durch die Corona-Pandemie bis zu 600.000 Jobs wegfallen. Das hat der Chef des Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, gesagt. Am härtesten treffe die Pandemie Branchen wie die Luftfahrt oder den Tourismus. Er rechnet außerdem damit, dass die deutsche Wirtschaft zum Ende des Jahres wieder das Vorkrisen-Niveau erreichen könnte - vorausgesetzt, die Pandemie ebbe im Sommer ab.

Die Gesundheits-Ämter haben innerhalb eines Tages 12.690 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Laut Robert-Koch-Institut stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus um 336. Die vergleichsweise niedrigen Zahlen liegen laut RKI wahrscheinlich an der Tatsache, dass über die Feiertage und zwischen den Jahren sehr viel weniger Menschen auf Corona getestet worden sind.

2.1.2021, 3:29 Uhr - Lauterbach hält Kita- und Grundschulöffnungen unter bestimmten Bedingungen für möglich

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält es für möglich, dass wegen Corona geschlossene Kitas und Grundschulen ab der zweiten Januarhälfte wieder öffnen. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Voraussetzung wäre, dass alle anderen Klassenstufen geteilt werden und wechselnd Präsenz- und Digitalunterricht erhalten, sagte Lauterbach der "Rheinischen Post". "Wenn alle Schulen wieder aufmachen wie vor den Ferien, laufen wir Gefahr, dass wir selbst den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche trotz Lockdowns gar nicht erst erreichen werden", warnte er. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder ab zwölf Jahren genauso ansteckend seien wie Erwachsene.

2.1.2021, 2:00 Uhr - Ärztevertreter fordern Verlängerung des Lockdowns

Ärztevertreter fordern eine bundesweit einheitliche Verlängerung des Corona-Lockdowns. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund begründet das mit der Situation in den Krankenhäusern. Die Belastung durch die Versorgung von Covid-19-Patienten sei auch über die Feiertage weiter angestiegen, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Susanne Johna den "Funke"-Zeitungen. Die Kliniken hätten keine Atempause. Immer mehr Patienten auf den Intensivstationen müssten mit immer weniger Personal versorgt werden. Johna betonte: "Das Gesundheitssystem braucht dringend eine Entlastung, die nur durch eine Verlängerung der Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung zu erreichen ist. Anders werden wir die Lage nicht in den Griff bekommen."

2.1.2021, 1:12 Uhr - "Grobes Versagen" beim Impfstart: Leopoldina-Expertin kritisiert Bundesregierung

Aus der Nationalen Akademie der Wissenschaften "Leopoldina" kommt Kritik an der Bundesregierung. Der schleppende Corona-Impfstart zeige ein grobes Versagen der Verantwortlichen, sagte Leopoldina-Mitglied Frauke Zipp der Zeitung "Die Welt". Sie fragt, warum man im Sommer nicht viel mehr Impfstoff auf Risiko bestellt habe. Zipp erklärte, dass man in Deutschland - bei genügend verfügbarem Impfstoff - innerhalb von zwei bis drei Monaten eine Durchimpfung von 60 Prozent erreichen könnte. Der Münchner Virologe Gerd Sutter sagte der "Süddeutschen Zeitung", man habe damals noch nicht wissen können, welcher Impfstoff sich als wirksam erweise. Es sei deshalb richtig gewesen, sich mehrere Optionen zu sichern.