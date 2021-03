Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus in der Zeit vom 23. bis 29. November können Sie hier nachlesen. Die aktuellen Informationen finden Sie im Live-Blog.

29.11.2020, 19:15 Uhr - Berlin wieder unter selbstgesetztem Warnwert für Intensivbetten

Die Berliner Corona-Ampel für Intensivbetten zeigt wieder Gelb. Nach den aktualisierten Werten sind nun 24,2 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Die Ampel war mit einem für Samstag nachgelieferten Wert von 25,3 Prozent erstmals auf die höchste Warnstufe gesprungen. Bei den Fallzahlen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner zeigt das Ampelsystem schon länger Rot an.

Bei anhaltend zu hohen Zahlen können sich einzelne Krankenhäuser aus dem allgemeinen Notruf ausklinken. Notfälle werden dann nicht mehr in ihre Notaufnahmen und Intensivstationen gebracht, sondern auf Krankenhäuser mit freien Kapazitäten verteilt.

29.11.2020, 18:47 Uhr - Brinkhaus: Länder an Corona-Kosten stärker beteiligen

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus besteht trotz Kritik einiger Landesregierungen darauf, dass sich die Bundesländer künftig an den Entschädigungen für Corona-Auflagen für Firmen beteiligen. "Das kann nicht so bleiben, das muss neu zugeschnitten werden", sagt der CDU-Politiker in der ARD. Er sehe, dass die Länder auch einen Beitrag leisteten. "Aber das ist aus der Balance geraten."

29.11.2020, 16:06 Uhr - Eisenmann will Hotelübernachtungen für Familienbesuche in BW e rmöglichen

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will über die Weihnachtstage Hotelübernachtungen für Familienbesuche auch in Baden-Württemberg ermöglichen. Viele Familien verfügten nicht über ein Gästezimmer, sagte Eisenmann der "Heilbronner Stimme". Die Landesregierung solle dringend erörtern, ob Hotelübernachtungen aus familiärem Anlass vom 23. bis 27. Dezember zugelassen werden könnten. Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin, Schleswig-Holstein und Niedersachsen kündigten bereits an, Hotelübernachtungen für Familienbesuche über Weihnachten zulassen zu wollen. Die Länder stellen sich gegen eine Empfehlung des Bundeskanzleramts.

29.11.2020, 14:22 Uhr - Einzelhandel bangt um Weihnachtsgeschäft

Viele Einzelhändler blicken zum Beginn der Adventszeit sorgenvoll auf das Weihnachtsgeschäft. Nach einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) rechnet mehr als die Hälfte der Befragten für Dezember mit deutlich weniger Kunden und sinkenden Umsätzen. 38 Prozent aller Einzelhandelsunternehmen und sogar 45 Prozent der Innenstadthändler sehen ihre Existenz durch die Corona-Krise bedroht. "Die Aussichten für das Weihnachtsgeschäft sind in diesem Corona-Jahr vor allem für viele innerstädtische Händler und dort insbesondere die Modehäuser beunruhigend schlecht", erklärte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Am Ende könnten ganze Stadtzentren verloren gehen."

Allerdings sind nicht alle Branchen betroffen - das Geschäft mit Haushaltswaren, Heimwerkerbedarf, Einrichtungsgegenständen und Lebensmitteln läuft dem Verband zufolge derzeit für viele Händler zufriedenstellend, teilweise auch sehr gut. Auch der Online-Handel profitiert demnach und wird seine Umsätze in November und Dezember im Vergleich zum Vorjahr wohl um ein Drittel steigern können. "Die Menschen kaufen auch in der Corona-Krise viele Weihnachtsgeschenke, sie kaufen sie aber öfter online als sonst", erklärte Genth.

29.11.2020, 13:55 Uhr - Stiftung Patientenschutz warnt vor zu hohen Erwartungen an Impfungen

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat vor zu hohen Erwartungen mit Blick auf mögliche Impfungen gegen das Coronavirus gewarnt. Es sei gefährlich, den Eindruck zu erwecken, "dass Impfungen vor dem Virus umfassend schützen", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur epd. "Den Corona-Ironman wird es auch dann nicht geben." Die Seren würden helfen, die Erkrankung Covid-19 zu mildern. Ob Impfungen die Infektion verhindern können, sei jedoch unsicher. Auch geimpfte Pflegekräfte und Ärzte könnten das Virus weitergeben, erklärte Brysch weiter.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich empört darüber geäußert, dass in Deutschland zu wenig über Corona-Tote gesprochen werde. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe in den Beratungen mit den Ministerpräsidenten gesagt, dass Corona in diesem Jahr die dritthäufigste Todesursache in Deutschland werden dürfte, sagte der CSU-Politiker bei einem Treffen der Jungen Union. In Bayern verzeichne man sechsmal so viele Corona- wie Verkehrstote.

29.11.2020, 13:29 Uhr - "Querdenken"-Bewegung ist kein Fall für den Verfassungsschutz

Die sogenannte Querdenken-Bewegung mit ihren Protesten gegen die Corona-Maßnahmen ist vorerst kein Fall für den Verfassungsschutz. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Bundesamt und die 16 Landesämter für Verfassungsschutz hätten sich dazu vergangene Woche abgesprochen.

Im Moment reicht es demnach noch nicht für eine Einstufung der Bewegung zum Beobachtungsobjekt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte den Zeitungen jedoch, sollte es bei "Querdenken" oder anderen Gruppierungen in Zukunft tatsächliche Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen geben, werde der Verfassungsschutz die Beobachtung unverzüglich aufnehmen.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sieht in der Bevölkerung beim Thema Corona-Impfungen noch viel Aufklärungsbedarf. "Dazu gehört, immer wieder zu verdeutlichen, dass die Zulassungsbehörden keinerlei Abstriche an den Standards machen, die für die Zulassung eines Impfstoffes gelten", sagte Karliczek der Nachrichtenagentur dpa. Sie versicherte: "Die zugelassenen Impfstoffe werden daher wirksam und vor allem sicher sein."

Es sei erfreulich, dass sich rund die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger impfen lassen wollten. "Es wäre allerdings schön, wenn die Bereitschaft noch etwas steigen würde." Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung nötig, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Karliczek bekräftigte aber, dass es keinen Impfzwang geben werde.

Die Bevölkerung müsse von den Vorteilen einer Corona-Impfung überzeugt werden. "Je höher die Impfquote im Laufe der Zeit, desto eher ist es möglich, die vielen Einschränkungen aufzuheben und zu unserem normalen Leben zurückzukehren", sagte die Ministerin weiter. Die Impfung habe nicht nur einen Vorteil für jede Person selbst, die Impfung sei auch ein Dienst an der Gemeinschaft.

Das Land Baden-Württemberg stellt weitere 400.000 Euro Soforthilfe für Obdachlose bereit. Mit dem Geld sollen Kommunen, Stadt- und Landkreise unterstützt werden, um mehr Räume für Notübernachtungen zur Verfügung zu stellen, teilte Sozialminister Manfred Lucha (Bündnis 90/Grüne) mit.

Die Corona-Krise treffe Menschen ohne festen Wohnsitz besonders in der kalten Jahreszeit hart. In Notunterkünften müssten die Räume meist mit mehreren Menschen geteilt werden. Die Abstands- und Hygieneregeln könnten so nicht immer eingehalten werden.

29.11.2020, 10:58 Uhr - Lambrecht für weitere Entschädigungszahlungen für die Wirtschaft

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) fordert Entschädigungszahlungen für die Wirtschaft bis zum Ende der Corona-Beschränkungen. Der "Welt am Sonntag" sagte die SPD-Politikerin, dass sie das für rechtlich geboten halte. Die finanziellen Möglichkeiten des Bundes seien aber nicht grenzenlos. Lambrecht rief die Länder dazu auf, sich stärker zu beteiligen.

Aus mehreren Bundesländern gibt es bereits Kritik an einer ähnlichen Forderung des Unionsfraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU). Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) etwa sagte der Funke Mediengruppe, die Länder zahlten schon die ganze Zeit sehr viel.

29.11.2020, 08:58 Uhr - Steinmeier spricht Bürgern Mut zu

Angesichts der Corona-Krise hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Menschen in Deutschland zu Beginn der Adventszeit Mut zugesprochen. Die Pandemie werde uns nicht die Zukunft nehmen, schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag".

Zunächst sei zwar weiter Verzicht gefragt, aber Deutschland könne voller Zuversicht sein. Die Fortschritte der medizinischen Forschung machten Hoffnung. Der Bundespräsident lobte zudem das Verhalten der Bevölkerung: eine überwältigende Mehrheit zeige Rücksicht und Solidarität. Und auch wenn die Adventswochen in diesem Jahr stiller seien, könne man sich - trotz Abstand - nahe sein, etwa mit Telefonaten oder Briefen.

Erwartungsgemäß haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) am Wochenende vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet. Innerhalb eines Tages wurden 14.611 neue Fälle übermittelt, wie das RKI bekanntgab. Der bisherige Höchststand war am Freitag vor einer Woche (20.11.) mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Am vergangenen Sonntag hatte die Zahl bei 15.741 gelegen.

Sonntags und montags sind die Zahlen vergleichsweise gering, weil laut RKI am Wochenende weniger Proben genommen werden und dadurch auch insgesamt weniger getestet wird. Die deutschen Gesundheitsämter meldeten binnen 24 Stunden zudem 158 neue Todesfälle.

29.11.2020, 1:30 Uhr - Wirtschaftsforschungsinstitut: Bund zahlt zu viel Corona-Hilfen aus

Der Bund zahlt nach einer Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zehn Milliarden Euro an Corona-Hilfen zu viel aus. Der Berechnung zufolge verdienten die betroffenen Betriebe - vor allem aus der Gastronomie und dem Veranstaltungsgewerbe - dank der Entschädigung des Staates in vielen Fällen mehr Geld, als wenn sie geöffnet hätten, berichtet die "Welt am Sonntag". In den betroffenen Branchen seien im Durchschnitt die Hälfte der Kosten variabel und fielen nicht an, wenn die Betriebe geschlossen seien. Dennoch zahlt der Bund den Unternehmen 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vergleichsmonat des vergangenen Jahres.

28.11.2020, 23:36 Uhr - Auch Hotels in Meck-Pomm dürfen an Weihnachten öffnen

Auch Hotels in Mecklenburg-Vorpommern dürfen in der Weihnachtszeit Übernachtungen für Familienbesuche anbieten. Das hat die Landesregierung in Schwerin entschieden. Konkret sind vom 23. Dezember bis 1. Januar maximal drei Übernachtungen für Gäste erlaubt, die ihre Familie besuchen. Mecklenburg-Vorpommern stellt sich damit gegen eine Empfehlung des Bundeskanzleramts - und schließt sich der Linie von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen und Berlin an. In anderen Bundesländern laufen noch Beratungen.

28.11.2020, 19:35 Uhr - Großbritannien will Biontech-Impfstoff nächste Woche zulassen

Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer soll in Großbritannien offenbar schon nächste Woche zugelassen werden. Nur wenige Stunden später solle auch die Auslieferung des Mittels beginnen, berichtet die britische Zeitung "Financial Times". In der EU ist nach Einschätzung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Zulassung in der zweiten Dezemberhälfte möglich. Auch in den USA haben die Unternehmen eine Notfallzulassung ihres Impfstoffs beantragt.

28.11.2020, 17:50 Uhr - Gastronomen demonstrieren in Mainz

In Mainz beginnt am Abend eine Demonstration von Betroffenen, die finanziell unter den Corona-Auflagen leiden. Unter anderem wollen Gastronomen, Kulturschaffende und Veranstaltungstechniker nach den verlängerten Beschränkungen auf ihre Situation aufmerksam machen. Ein Sprecher sagte, es gehe nicht darum, die Corona-Regelungen generell zu kritisieren. Nach Angaben der Stadt Mainz sind, unter Einhaltung der Corona-Regeln, 40 Teilnehmer erlaubt.

28.11.2020, 15:11 Uhr - Bätzing fordert frühzeitige Impfung für Seelsorger

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, fordert eine frühzeitige Impfung für Seelsorger. Geschützt werden müssten diejenigen, "die wir jetzt am meisten brauchen", sagte der Limburger Bischof den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dazu gehörten neben Beschäftigten in der Pflege, Erziehung und den Schulen auch Seelsorger, "die Dienst an den Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen tun", sagte Bätzing.

Alle, die dort wirkten, um den Menschen nah zu sein, "sollten in einem frühen Stadium zu denen gehören, die die Impfung bekommen". Dass im ersten Lockdown Menschen zum Teil ohne Begleitung hätten sterben müssen, sei "etwas Schreckliches", so Bätzing.

28.11.2020, 14:43 Uhr – Scholz: Lebenswerte Zukunft kommt nicht von allein

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat bei den Jusos dafür geworben, mit ihm zusammen für einen Politikwechsel und eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen. „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unser Land sich weiterentwickelt“, sagte der Vizekanzler beim Bundeskongress der Jungsozialisten. Das gemeinsame politische Ziel müsse ein Deutschland sein, das sozial sei und das zusammenhalte. Eine bessere Zukunft komme nur, wenn man sich dafür einsetze. Es gehe darum, dass all das, was Deutschland in der Corona-Krise stark mache – eine leistungsfähige Volkswirtschaft und ein schützendes Gemeinwesen - nach der Krise nicht ab-, sondern ausgebaut werde, betonte Scholz. Es gehe auch darum, dass sich niemand in der Gesellschaft als etwas Besseres empfinde.

28.11.2020, 14:33 Uhr – Protest-Aktion gegen weggeworfene Einwegmasken in Mannheim

In Mannheim hängen Hunderte Mund-Nasen-Bedeckungen am Rhein-Ufer. Damit wollen Aktivisten auf Umweltverschmutzung aufmerksam machen – und auf die Gefahren, die von benutzten Masken ausgehen.

In Deutschland laufen die Vorbereitungen für die anstehenden Corona-Impfungen auf Hochtouren. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Bundeswehr. Bereits jetzt helfen Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung. Allein in Baden-Württemberg unterstützen 570 Soldaten die Gesundheitsämter in fast allen Landkreisen. Auch in Rheinland-Pfalz hilft die Bundeswehr in über 50 Landkreisen.

Sollte der Impfstoff zur Verfügung stehen und die Impfkampagne beginnen, brauchen die Gesundheitsämter ihr medizinisches Personal für die Massenimpfungen. Damit die anderen Aufgaben nicht vernachlässigt werden, erklärte sich die Bundeswehr bereit, mit noch mehr Soldaten auszuhelfen.

28.11.2020, 13:35 Uhr - Großbritannien: 1.300 positive Corona-Tests falsch

In Großbritannien haben über 1.300 Menschen fälschlicherweise ein positives Corona-Testergebnisse bekommen. Es habe bei den Tests ein Problem mit den Chemikalien gegeben, hat die britische Gesundheitsbehörde gesagt. Die Betroffenen müssten sich jetzt nochmal testen lassen. Schon im Oktober hatte es in Großbritannien eine Panne gegeben. Tausende positive Fälle waren erstmal nicht in der Statistik aufgetaucht, weil sie nicht korrekt in eine Excel-Tabelle übertragen worden waren.

28.11.2020, 12:00 Uhr - Altmaier: Verlängerung der Corona-Beschränkungen bis Frühjahr möglich

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schließt strenge Corona-Beschränkungen in den ersten Monaten im kommenden Jahr nicht aus. Der CDU-Politiker sagte der "Welt", wir hätten drei bis vier lange Wintermonate vor uns, deshalb könne man noch keine Entwarnung geben.

28.11.2020, 8:30 Uhr - Spahn bekräftigt: Impfstoff kommt Mitte Dezember

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet weiter Mitte Dezember mit der Zulassung des ersten Anti-Corona-Impfstoffes in Deutschland. Die Entwicklung von Biontech sei sicher und wirksam, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Deutschland habe sich dennoch insgesamt über 300 Millionen Impfstoffdosen von unterschiedlichen Herstellern gesichert. Bundesweit sind Zentren für Massenimpfungen geplant.

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 21.695 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden übermittelt. Am vergangenen Samstag hatte die Zahl bei 22.964 gelegen. Der Höchststand war am Freitag vor einer Woche (20.11.) mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages zudem 379 neue Todesfälle.

Frankreich meldet Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus. Die Zahl der Neuinfektionen ist auf rund 12.500 gesunken - das sind 10.000 weniger als vor einer Woche. Auch die Lage in den Krankenhäusern entspannt sich.

Von heute an gelten in Frankreich wieder weniger strikte Corona-Regeln. Auch nichtlebensnotwendige Läden dürfen ihre Türen dann wieder öffnen - allerdings nur unter Auflagen. So müssen pro Kunde acht Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Für Sport und Spazieren im Freien wird künftig mehr Zeit eingeräumt. Statt bisher einer Stunde pro Tag sind nunmehr drei erlaubt, der Radius erweitert sich von einem auf 20 Kilometer um den Wohnort herum. Auch außerschulische Aktivitäten dürfen draußen wieder stattfinden.

Die Bundesregierung hat die ersten sogenannten Novemberhilfen ausgezahlt. Das hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bekanntgegeben. Unternehmen, die wegen der Corona-Beschränkungen keine Umsätze haben, können die Hilfen beantragen. Sie sollen auch im Dezember gezahlt werden.

28.11.2020, 0:33 Uhr - Belgien lockert Corona-Maßnahmen

Belgien lockert nach vier Wochen seine Corona-Beschränkungen. Die Infektionszahlen in dem Land sind deutlich zurückgegangen - die Menschen bekommen wieder etwas mehr Bewegungsfreiheit. Viele Einrichtungen müssen aber weiter geschlossen bleiben.