Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus in der Zeit vom 1. bis 7. November können Sie hier nachlesen. Die aktuellen Informationen finden Sie im Live-Blog.

7.11.2020, 22:32 Uhr - Krawalle in Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Connewitz hat es bis in die Nacht hinein Krawalle gegeben. Die Polizei berichtet von Barrikaden und Bränden, die von Demonstranten gelegt worden seien. Inwieweit die Krawalle mit den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen am Nachmittag in Verbindung stehen, ist noch nicht klar. Die Polizei hatte eine Demonstration mit etwa 20.000 Teilnehmern aufgelöst, nachdem viele keine Mund-Nasen-Maske trugen und Mindestabstände nicht eingehalten worden waren. Tausende Teilnehmer hatten die von der Stadt verfügte Auflösung der Demo nicht hingenommen und waren zunächst mit Kerzen und Rufen wie "Freiheit und keine Diktatur" weitergezogen.

7.11.2020, 19:01 Uhr - Italien meldet 39.811 neue Corona-Infektionen

Italien hat in den letzten 24 Stunden 39.811 neue Coronavirus-Infektionen registriert, teilte das Gesundheitsministerium mit. Dies ist die höchste tägliche Zahl des Landes, die es je gegeben hat, gegenüber 37.809 am Freitag. Das Ministerium meldete außerdem 425 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, verglichen mit 446 am Tag zuvor.

In Italien sind inzwischen 41.063 Menschen an dem Virus gestorben. Seit Beginn der Pandemie hat das Land 902.490 Coronavirus-Infektionen registriert. Die nördliche Region der Lombardei blieb das am stärksten betroffene Gebiet und meldete am Samstag 11.489 neue Fälle gegenüber 9.934 am Freitag.

7.11.2020, 18:20 Uhr - Stadt Leipzig beendet "Querdenken"-Demo

Die Stadt Leipzig hat die Großdemonstration der Initiative "Querdenken" für beendet erklärt. Grund sind Verstöße gegen Auflagen für die Kundgebung, wie die Stadt via Twitter mitteilte. An der Demonstration im Stadtzentrum beteiligten sich laut Polizei rund 20.000 Menschen - viele widersetzten sich der Auflösung der Demo durch die Polizei.

7.11.2020, 15:20 Uhr - Linke plant Bundesparteitag dezentral an vielen Orten

Die Linke will ihren Bundesparteitag im Februar an mehreren Orten stattfinden lassen. Bei dem dezentralen Parteitag soll auch ein neuer Vorstand gewählt werden. Das hat die Parteispitze in Berlin entschieden. Laut Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler sind viele bundesweit verteilte Tagungsorte geplant, von denen aus die Delegierten in kleineren Gruppen zusammengeschaltet werden können. Der ursprünglich für Ende Oktober in Erfurt geplante Parteitag ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

7.11.2020, 14:46 Uhr - Über 200 Tote in Belgien

In Belgien stößt das Gesundheitssystem wegen der Pandemie mittlerweile an seine Grenzen. Zum ersten Mal seit Monaten sind dort mehr als 200 Menschen an einem Tag an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Von Belgiens 2.000 Intensivbetten sind aktuell mehr als 1.400 mit Corona-Patienten belegt. Die Krankenhäuser beklagen, dass sie nicht mehr wissen, wohin mit allen. Nach Angaben von Korrespondenten ist das belgische Gesundheitssystem nur deshalb noch nicht kollabiert, weil Deutschland einige Covid-19-Patienten aufgenommen hat. Belgien ist europaweit eines der am schwersten von Corona betroffenen Länder.

7.11.2020, 14:41 Uhr - Stuttgarter OB-Wahl unter strengen Corona-Auflagen

Die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart findet morgen unter strengen Corona-Auflagen statt. Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat Beschwerden gegen eine entsprechende Verfügung der Stadt zurückgewiesen. Damit gilt zum Beispiel eine Maskenpflicht in Wahlgebäuden und Wahlräumen. Laut Gericht werden dadurch die Grundsätze der Freiheit und der Öffentlichkeit der Wahl nicht verletzt. Bei der OB-Wahl treten morgen 14 Kandidaten an.

7.11.2020, 13:11 Uhr - Kritik an Strobl-Vorschlag zur Zwangseinweisung von Quarantäneverweigerern

Der Vorschlag von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), Quarantäneverweigerer in eine Klinik zwangseinweisen zu lassen, sorgt weiter für Aufregung. "Die Einrichtung geschlossener Krankenhäuser für Quarantäneverweigerer ist für mich absolut inakzeptabel", sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Georg Maier (SPD), laut einem Bericht des "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). Der Vorsitzende des Bundestags-Gesundheitsausschusses, Erwin Rüddel (CDU), sagte demnach, Zwangseinweisungen halte er "weder für realisierbar noch für sinnvoll". Auch der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, wies den Vorschlag zurück. "Das ständige Winken mit unverhältnismäßigen Maßnahmen untergräbt das Vertrauen der Menschen in die dringend erforderliche Pandemie-Bekämpfung", sagte er dem RND.

7.11.2020, 12:16 Uhr - Mehr als 1.000 Wortneuschöpfungen wegen Corona

In der Corona-Pandemie haben Sprachforscher bisher über 1.000 Wortneuschöpfungen gesammelt - wie etwa: "Corona-Abitur" oder "Abstandsgebot". Das hat das Mannheimer Leibniz-Institut für Deutsche Sprache der Zeitung "Die Welt" gesagt. An der Sprache zeige sich auch, dass die Lage mittlerweile ernster genommen werde - so sei anfangs in den sozialen Medien noch von "Corönchen" die Rede gewesen. Zuletzt habe man solch verniedlichende Wortschöpfungen nicht mehr gesehen.

7.11.2020, 11:30 Uhr - Bund und Länder einigen sich auf Impfstrategie

Bund und Länder haben ein gemeinsames Vorgehen bei Impfungen gegen das Coronavirus beschlossen. Der Beschluss der Gesundheitsminister sieht nach den Worten der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) vor, dass der Bund die Impfstoffe beschafft und finanziert. Die Länder errichten bundesweit rund 60 Impfzentren - wo, soll bis Dienstag feststehen. Da Impfstoff nach einer Zulassung zunächst knapp sein dürfte, sollen laut den Plänen zunächst Risikogruppen zum Zug kommen. Sie sollen auch nicht in die Impfzentren kommen müssen, sondern von mobilen Teams versorgt werden.

7.11.2020, 10:51 Uhr - Spahn: Testergebnis in App melden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ruft Corona-Infizierte dazu auf, ihre Infektion auch in der Warn-App zu melden. Bei einem virtuellen Kongress von CDU und CSU sagte Spahn, ihn wundere, wie bereitwillig die Menschen in Deutschland Gesundheitsdaten in den Angeboten der Internetgiganten teilten. Er sei aber weiter dagegen, das Benutzen der Corona-App zur Pflicht zu machen. Er kündigte zudem an, dass die App verbessert werde. Die Daten sollten in Zukunft mehr als einmal täglich aktualisiert werden. Das Robert-Koch-Institut meldet heute einen neuen Höchstwert an Corona-Neuinfektionen. Sie liegen bei knapp 23.400 - rund 1.900 mehr als am Vortag.

7.11.2020, 10:24 Uhr - "Querdenken" darf doch in Leipziger Innenstadt demonstrieren

Die Initiative "Querdenken" darf nun doch in der Leipziger Innenstadt gegen die Corona-Auflagen demonstrieren. Nach Angaben der Stadt vom Vormittag hat das Oberverwaltungsgericht Bautzen entschieden, dass die Demonstration mit 16.000 Menschen am Mittag auf dem zentralen Augustusplatz stattfinden darf. Gestern Abend hatte die Vorinstanz die städtischen Auflagen zunächst bestätigt. Die Stadt wollte die Kundgebung aufs Messegelände am Stadtrand verlegen. Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen intensiven Einsatz vor.

7.11.2020, 9:08 - RKI meldet knapp 23.400 bestätigte Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Morgen knapp 23.400 neu registrierte Ansteckungsfälle innerhalb von 24 Stunden. Am Vortag waren noch rund 21.500 Neuinfektionen erfasst worden. Die Experten hatten zuletzt die Bevölkerung noch einmal eindringlich aufgefordert, die Anti-Corona-Maßnahmen einzuhalten. Dazu gehören vor allem das Abstandhalten und Masketragen. Die Zahl der Covid-Patienten, die auf deutschen Intensivstationen behandelt werden, erhöhte sich zuletzt um 100 auf 2.753. Knapp die Hälfte davon wird über einen Schlauch in der Luftröhre beatmet, steht im Tagesreport der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

7.11.2020, 8:35 Uhr - Massentests in der Slowakei

Die Slowakei setzt heute ihre landesweiten Corona-Massentests fort. Nach dem Plan der Regierung in Bratislava soll ein Großteil der 5,5 Millionen Einwohner des Landes ein zweites Mal einem Schnelltest unterzogen werden. Dazu aufgerufen sind alle Menschen, die älter als 10 Jahre sind. Die Teilnahme an der beispiellosen Aktion ist zwar freiwillig. Ab Montag werden aber alle, die kein negatives Testergebnis vorweisen können, mit einer Ausgangssperre belegt.

7.11.2020, 8:25 Uhr - Söder: Deutschland hat die mildesten Einschränkungen in Europa

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die neuen Anti-Corona-Maßnahmen bald wirken. Die Medizin sei bitter, aber notwendig, sagte der CSU-Vorsitzende der "Rheinischen Post". Söder rief die Bevölkerung dazu auf, geduldig zu sein. Insgesamt zwei Wochen müssten abgewartet werden, um den Erfolg der Maßnahmen bewerten zu können. Der Regierungschef verwies darauf, dass Deutschland die mildesten Einschränkungen in Europa habe.

7.11.2020, 8:25 Uhr - Mehr Müll im Teil-Lockdown: Sind die Kommunen in Baden-Württemberg gewappnet?

Weil sich viele Restaurants und Cafés während des Teil-Lockdowns nur mit Mitnehmangeboten über Wasser halten können, droht eine Flut von Verpackungsmüll. Das hatten die Städte in Baden-Württemberg bereits bei den ersten Schließungen der Gastronomie im Frühjahr zu spüren bekommen. Für die kommenden Wochen fühlen sie sich aber gut gerüstet, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. So gibt es in Mannheim noch aus dem Frühjahr zusätzliche Abfallbehälter, auch in Heilbronn wurden nun Extra-Tonnen aufgestellt. In Stuttgart hat die Müllabfuhr nach Angaben der Stadtverwaltung durch "wilde Müllablagerungen" viel zu tun. In Freiburg und am Bodensee rechne man nicht mit wesentlich mehr Abfall.

7.11.2020, 8:15 Uhr - Neue Corona-Schnelltests im Einsatz

In Deutschland werden ab heute in den ersten Bundesländern neue Corona-Schnelltests eingesetzt. Besonders Pflegeheime und Kliniken sollen davon profitieren. So hat beispielsweise Sachsen-Anhalt rund 11.000 Tests an Einrichtungen verteilt. In Bayern sind bisher 464.000 Schnelltests an 67 Kommunen verteilt worden. Für diesen Monat hat sich der Bund neun Millionen Tests bei den Herstellern gesichert, damit die Länder oder Einrichtungen sie kaufen können. Laut Bundesgesundheitsministerium soll dieses monatliche Kontingent schrittweise auf 22 Millionen Schnelltests im Januar anwachsen. Ziel ist es, dass Patienten, Heimbewohner, Personal und Besucher besser vor dem Corona-Virus geschützt werden.

7.11.2020, 7:36 Uhr - Gericht: Auflagen für "Querdenken"-Demo sind rechtens

Das Leipziger Verwaltungsgericht hat die Eilanträge gegen die Auflagen für die heutige "Querdenken"-Demonstration abgelehnt. Die Einschränkungen müssten hingenommen werden, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet sei, sagte ein Gerichtssprecher. Die Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen sollte ursprünglich in der Leipziger Innenstadt abgehalten werden. Das Rathaus hat den Versammlungsort aber an den Stadtrand verlegt.

7.11.2020, 6:34 Uhr - Neue Beschränkungen in Portugal und Griechenland

Portugal ruft wegen steigender Corona-Infektionszahlen wieder den Gesundheitsnotstand aus. Er soll in der kommenden Woche in Kraft treten. Dann kann die Regierung einfacher neue Beschränkungen einführen. Auch in Griechenland sind zuletzt die Infektionszahlen gestiegen. Dort gilt nun eine landesweite nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Man darf die eigene Wohnung dann nur noch aus wichtigem Grund verlassen. Nur noch Supermärkte, Apotheken und andere lebenswichtige Geschäfte bleiben geöffnet. Alle anderen müssen für drei Wochen schließen. Ab Montag muss außerdem jede Person, die nach Griechenland einreisen möchte, einen negativen Corona-Test vorlegen.

7.11.2020, 4:44 Uhr - Ärztegewerkschaft: Infizierte zur Isolation in Hotelzimmern unterbringen

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ist dafür, dass positiv auf das Coronavirus Getestete ihre Quarantäne auch im Hotel verbringen können. Immer mehr steckten sich bei Familienmitgliedern oder Mitbewohnern an, sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der "Funke"-Mediengruppe. Für viele Infizierte sei es schwierig, sich zu Hause zu isolieren. Viele Paare hätten nur ein gemeinsames Bett, es gebe in der Regel nur ein Badezimmer. Die Regelung nütze nebenbei auch Hotels und Pensionen. Die Kosten für die Unterbringung müsse der Staat übernehmen.

7.11.2020, 4:31 Uhr - Karliczek will Pandemiehilfen für Studierende auch über November hinaus

Die corona-bedingten Überbrückungshilfen für Studierende könnten bis zum Ende des Wintersemesters verlängert werden. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte der "Rheinischen Post", dass sie sich das vorstellen könne. Dem Bericht zufolge gibt es zurzeit bei der Antragstellung IT-Probleme. Voraussichtlich ab Mitte des Monats sollen Studierende wieder Anträge stellen können.

7.11.2020, 3:22 Uhr - Hunderte Corona-Verfassungsbeschwerden am Bundesverfassungsgericht

Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind bisher mehr als 500 Verfassungsbeschwerden im Zusammenhang mit Corona eingegangen. Fast zwei Drittel davon seien nicht weiterverfolgt worden. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Gegen die seit Anfang der Woche gültigen Beschränkungen gebe es bislang vier Verfassungsbeschwerden. Gegen einzelne Maßnahmen wie Schließungen gibt es zudem Eilanträge vor mehreren Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichten. Einige sind bereits abgelehnt worden.

7.11.2020, 1:51 Uhr - Studie: Erhöhtes Infektionsrisiko in Schlachthöfen

Auf Schlachthöfen besteht einer neuen Untersuchung zufolge für Mitarbeiter ein stark erhöhtes Infektionsrisiko im Falle eines Corona-Ausbruchs. Grundlage sind Daten der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe. Ausgewertet wurden alle bekanntgewordenen Ausbrüche in der Fleischwirtschaft zwischen März und Oktober. Laut Untersuchung liegt die Häufigkeit der Infektionen in Schlachtbetrieben im Schnitt etwa drei Mal so hoch wie bei der Gesamtbevölkerung. Bei Werk- oder Zeitarbeitskräften ist die Ansteckungszahl sogar sechs Mal so groß. Ein Gesetz, das der Fleischindustrie härtere Regeln auferlegen soll, hat das Kabinett bereits passiert. Jedoch musste die Abstimmung darüber verschoben werden.

7.11.2020, 1:17 Uhr - Wieder Gesundheitsnotstand in Portugal

Portugal ruft wegen steigender Corona-Infektionszahlen erneut den Gesundheitsnotstand aus. Das hat Präsident Marcelo Rebelo de Souza angekündigt. Der Notstand soll in der kommenden Woche in Kraft treten. Dann kann die Regierung einfacher neue Beschränkungen einführen.Welche neuen Maßnahmen kommen sollen, will die Regierung am Samstagabend in einer außerordentlichen Ministerratssitzung beraten. Im Gespräch sind unter anderem eine landesweite nächtliche Ausgangssperre sowie öffentliche Fiebermessungen an bestimmten Orten.