25.10.2020, 20:36 Uhr - Frankreich meldet Höchstwert bei Neuinfektionen

In Frankreich hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals die Marke von 50.000 überschritten. Die Gesundheitsbehörden teilten mit, dass sich binnen 24 Stunden mehr als 52.000 Menschen angesteckt hätten. Um die Lage zu stabilisieren, hat die französische Regierung die Ausgangssperre ausgeweitet. Zwei Drittel der Franzosen dürfen ihre Häuser in der Zeit zwischen 21 und 6 Uhr nicht verlassen. Diese Regelung gilt zunächst für sechs Wochen.

Mehr als 34.700 Menschen sind in Frankreich bereits im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Rund 17 Prozent der Corona-Tests sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden positiv.

25.10.2020, 20:04 Uhr - Lufthansa will im Winter 125 Maschinen stilllegen

Die Lufthansa sieht sich wegen der Corona-Situation zu weiteren Kosteneinsparungen gezwungen. In einem Brief des Vorstands an die Mitarbeiter heißt es, im Winter sei im Vergleich zum Vorjahr mit weniger als einem Fünftel der Fluggäste zu rechnen. Man habe deutlich zu viel Kapazität. Deswegen sollen unter anderem 125 Flugzeuge erneut stillgelegt werden. Ein Großteil der Verwaltungsmitarbeiter muss laut Vorstand bis Ende Februar in Kurzarbeit.

"Nach einem Sommer, der uns allen Anlass zur Hoffnung gegeben hat, befinden wir uns jetzt wieder in einer Situation, die in ihren Auswirkungen einem Lockdown gleichkommt", hieß es zum Auftakt des Winterflugplans in einer Mitteilung des Vorstands an die Mitarbeiter. Zwar verliere man mit einer halben Million Euro nur noch halb so viel Geld pro Stunde wie zu Beginn der Krise. Doch die Situation sei ähnlich dramatisch.

25.10.2020, 18:35 Uhr - Steinmeier warnt vor Impfstoff-Nationalismus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, bei der Entwicklung und Verbreitung eines Corona-Impfstoffs zusammenzuarbeiten. Niemand sei sicher vor COVID-19, bevor nicht alle davor sicher seien. Das sagte Steinmeier in einer Videobotschaft zur Eröffnung der Gesundheitskonferenz „World Health Summit“.

Er forderte die USA und China auf, die globale Impfstoffplattform Covax der Weltgesundheitsorganisation zu unterstützen. Die Covax-Initiative will bis Ende 2021 in mehr als neunzig Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen zwei Milliarden Impfdosen zur Verfügung stellen.

25.10.2020, 17:35 Uhr - Demo in Berlin vorzeitig beendet

In Berlin ist eine Demonstration gegen staatliche Corona-Beschränkungen vorzeitig beendet worden. Nach Polizeiangaben hatten sich die Teilnehmer nicht an die Masken- und Abstandspflicht gehalten. Etwa 2.000 Demonstranten waren am Mittag zum Alexanderplatz gekommen. Auch vor dem Veranstaltungszentrum Kosmos im Bezirk Friedrichshain versammelten sich Masken-Gegner und wurden kurz darauf weggeschickt, weil sie sich nicht an die Regeln hielten. Zudem hatte die Initiative "Querdenken" zu einer weiteren Demonstration an der Siegessäule aufgerufen, die jedoch kurzfristig abgesagt wurde, wie die Polizei mitteilte. Ihre Anhänger wollen eigentlich gegen die Gesundheitskonferenz "World Health Summit", die in Berlin stattfinden sollte, protestieren. Die Konferenz findet aufgrund der steigenden Infektionszahlen jedoch komplett digital statt.

25.10.2020, 15:18 Uhr - Spanien ruft landesweiten Notstand aus

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen hat Spanien erneut einen landesweiten Notstand ausgerufen. Das gab Regierungschef Pedro Sanchez im Fernsehen bekannt. Die dritthöchste Notstandsstufe des Landes tritt noch heute in Kraft. In ganz Spanien - mit Ausnahme der Kanarischen Inseln - gilt für die kommenden zwei Wochen eine nächtliche Ausgangssperre. Ob die Notstandsregelung bis Mai verlängert werden kann, muss das spanische Nationalparlament billigen.

Auch die italienische Regierung schränkt vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen das öffentliche Leben weiter ein. Für Bars und Restaurants gilt von morgen an eine Sperrstunde ab 18 Uhr. Kinos, Theater und Fitness-Studios müssen nach einer Mitteilung von Ministerpräsident Paulo Conte ganz schließen. Diese Regelungen sollen vorerst bis zum 24. November gelten. Dänemark verschärft seine Anti-Corona-Maßnahmen ebenfalls ab morgen: Dort darf ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. Außerdem dürfen sich nicht mehr als zehn Personen an einem Ort treffen.

25.10.2020, 13:51 Uhr - Corona-Fall: Frauen-Länderspiel gegen England fällt aus

Das Länderspiel der deutschen Fußball-Frauen am Dienstag gegen England fällt aus. Der englische Verband hat nach Angaben des DFB wegen eines Corona-Falls im Funktionsteam abgesagt. Das Spiel sollte in Wiesbaden stattfinden.

25.10.2020, 13:22 Uhr - Gesundheitsminister Spahn meldet sich erstmals seit Diagnose

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich erstmals seit seinem positiven Corona-Test per Video zu Wort gemeldet und an die Bevölkerung appelliert, bei der Eindämmung des Virus mitzuhelfen. Es ginge ihm "ganz gut". Die Erkältungssymptome seien bisher nicht stärker geworden. In dem knapp dreiminütigen Clip erklärt Spahn, dass seine engeren Mitarbeiter im Ministerium bisher alle negativ getestet worden seien und von zu Hause aus arbeiteten. Er bedankt sich bei den Gesundheitsämtern für ihre Arbeit und mahnt, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. "Bitte helfen Sie weiter mit und hören Sie nicht auf diejenigen, die verharmlosen und beschwichtigen. Es ist ernst."

25.10.2020, 12:42 Uhr - Berlin: Demos gegen Corona-Regeln

In Berlin hat eine von mehreren Demonstrationen gegen die staatliche Corona-Politik begonnen. Die Polizei achtet darauf, dass die Teilnehmer Mund-Nasen-Bedeckungen tragen und Abstand halten. Bis jetzt beteiligen sich nach Polizeiangaben einige hundert Menschen. Sie wollten sich ursprünglich am Veranstaltungsort des sogenannten Weltgesundheitsgipfels versammeln, der jetzt wegen Corona aber digital stattfindet. Unter anderem sprechen dabei der Virologe Christian Drosten und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Für den Abend ist in Berlin Tiergarten auch eine Kundgebung der Initiative "Querdenken" geplant.

25.10.2020, 12:32 Uhr - Italien verschärft ab Montag Maßnahmen

Nach einer erneuten Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen hat Italiens Regierungschef Giuseppe Conte weitere Alltagsbeschränkungen angekündigt. Von Montag an müssten Kinos, Theater, Fitnessstudios schließen, teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit. Für Restaurants und Bars gilt dann eine Sperrstunde ab 18 Uhr. Die Behörden in Italien hatten am Samstag fast 20.000 Ansteckungen mit Covid-19 innerhalb von 24 Stunden gemeldet. In mehreren Regionen des Landes gelten bereits strenge Beschränkungen. Vor allem in Rom und Neapel hatte es in den vergangenen Tagen heftige Proteste gegen die Maßnahmen gegeben.

25.10.2020, 11:03 Uhr - Brandsätze gegen RKI-Gebäude geworfen

Auf ein Gebäude des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin sind in der Nacht Brandsätze geworfen worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter gegen 2.40 Uhr, wie Personen Flaschen gegen die Fassade des Hauses im Bezirk Tempelhof-Schöneberg warfen. Dabei sei ein Fenster zu Bruch gegangen. Die Flammen habe der Mitarbeiter löschen können. Die Täter blieben den Angaben zufolge unerkannt. Die Polizei spricht von versuchter Brandstiftung. Da eine politische Motivation geprüft werde, habe der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen, hieß es weiter. Dem RKI kommt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine zentrale Rolle zu.

25.10.2020, 10:52 Uhr - Frankfurt sagt Weihnachtsmarkt ab

Nach einem sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionszahlen hat Frankfurt am Main den Weihnachtsmarkt abgesagt. Außerdem müssen ab Montag Mund-Nasen-Bedeckungen bei allen öffentlichen Veranstaltungen, in öffentlichen Einrichtungen sowie in der gesamten Innenstadt getragen werden, wie die Stadt am Samstagabend mitteilte. Die erlaubten Kontakte wurden zudem weiter eingeschränkt: So seien Aufenthalte im öffentlichen Raum nur alleine oder in Gruppen von höchstens fünf Personen aus maximal zwei Haushalten oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet.

25.10.2020, 10:24 Uhr - München: Corona-Ampel springt auf "Dunkelrot"

In der bayerischen Landeshauptstadt ist ein weiterer kritischer Wert der Neuinfektionen überschritten worden. Nach Zahlen des Robert-Koch-Institutes vom Sonntag (Stand 0 Uhr) liegt der Wert bei 100,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit hat München nach der bayerischen Corona-Ampel nun den Status "Dunkelrot". Ab einer sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von 100 müssen die Bewohner der betroffenen Kommune mit verschärften Einschränkungen im Alltag rechnen. So müssen Restaurants um 21 Uhr schließen.

25.10.2020, 10:10 Uhr - Mehr jüngere Menschen mit Depressionssymptomen im Frühjahr

Menschen ab 60 haben die Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr weit besser psychisch verkraftet als Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Das geht aus einer Studie hervor, über die die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet. Demnach haben die Forscher in der Altersgruppe ab 60 so gut wie keine Zunahme von depressiven Symptomen festgestellt. Dagegen war die psychische Belastung bei jungen bis mittelalten Menschen besonders groß. Teilweise hätten sich die Werte so verschlechtert, dass es sich um eine deutliche Zunahme von Depressionen handeln könnte. Frauen bis Ende 30 seien am stärksten betroffen.

25.10.2020, 9:50 Uhr - Kassenärzte warnen vor Absage von Arztbesuchen aus Angst vor Corona

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat eindringlich vor der Absage von Arztbesuchen während der zweiten Corona-Welle gewarnt. "Die Ärzte sind für den Winter wesentlich besser gerüstet als zu Beginn der Pandemie", sagte Gassen der "Bild am Sonntag". "Es gibt für Patienten keinen Grund mehr, wie im März wegen Corona Krebsvorsorge-Termine oder wichtige Operationen zu verschieben."

25.10.2020, 7:10 Uhr - Kurz vor der Wahl: Corona-Neuinfektionen in USA steigen auf Rekordwert

Anderthalb Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist im Land am zweiten Tag in Folge ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität am Samstag (Ortszeit) mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 88.973 neue Ansteckungsfälle erfasst. Damit wurde der am Vortag bekannt gegebene Rekordwert von knapp 80.000 Neuinfektionen nochmals deutlich übertroffen.

Die Zahl der Todesopfer wuchs um weitere 906 auf mehr als 224.000. In absoluten Zahlen sind die USA das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

25.10.2020, 4:32 Uhr - Altmaier: Keine Gefahr von Versorgungsengpässen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht keine Gefahr von Versorgungsengpässen in der Corona-Pandemie. Im Frühjahr seien Lieferschwierigkeiten entstanden, weil Lastwagen an der Grenze im Stau standen oder Regale im Supermarkt durch Hamsterkäufe leergeräumt wurden, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er sei davon überzeugt, dass man viel aus der ersten Welle der Pandemie gelernt habe und es keine Wiederholung geben werde.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages 11.176 neue Corona-Infektionen gemeldet. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen allerdings meist niedriger - auch weil am Wochenende weniger getestet wird. Vor genau einer Woche waren am Sonntag allerdings nur 5.587 Neuinfektionen gemeldet worden.

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 29 auf insgesamt 10.032. Die Marke von 10.000 war gestern überschritten worden.

25.10.2020, 3:42 Uhr - Österreich verschärft Corona-Maßnahmen

Österreich verschärft heute wegen der stark ansteigenden Corona-Infektionen die Schutzmaßnahmen. In geschlossenen Räumen dürfen sich zu privaten Feiern nur noch sechs Personen treffen, draußen sind bis zu zwölf Menschen möglich. Das gilt nach offiziellen Angaben auch für Chöre und Musikkapellen. Auf der Straße muss ein Meter Abstand gehalten werden, es sei denn, die Personen gehören zum selben Haushalt. Außerdem wird die Maskenpflicht im öffentlichen Raum ausgeweitet - unter anderem an Bahnhöfen, Haltestellen, in Einkaufspassagen, Opern und Theatern.

25.10.2020, 2:51 Uhr - Außenhandelspräsident fordert härtere Corona-Maßnahmen

Der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Anton Börner, hat härtere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gefordert. Man müsse die Pandemie unter allen Umständen unter Kontrolle halten, um einen erneuten Shutdown zu vermeiden, sagte er der "Bild am Sonntag". Dazu müsse man das öffentliche Leben noch stärker herunterfahren. Je länger man damit warte, umso größer werde der Schaden für die Gesundheit der Menschen und auch für die Wirtschaft.

25.10.2020, 1:54 Uhr - Laschet für Verschiebung des CDU-Wahlparteitags

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kandidat für den CDU-Vorsitz, Armin Laschet, will den geplanten Wahlparteitag Anfang Dezember wegen der Corona-Pandemie verschieben. Was Parteien von den Bürgern erwarteten, müssten sie auch selbst einhalten, sagte er der "Welt am Sonntag". Alle anstehenden Fragen könnten auch nach dem Winter entschieden werden. Der Fokus müsse jetzt auf der Bekämpfung der Pandemie liegen. Die CDU-Spitze will am Montag über den Parteitag entscheiden. Möglicherweise werde er auf verschiedene Standorte verteilt, hieß es.

25.10.2020, 1:37 Uhr - Lauterbach: "Lockdown" womöglich nur eine Frage von Wochen

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält einen erneuten Shutdown innerhalb der nächsten Wochen für wahrscheinlich. Sollte es nicht gelingen, die persönlichen Kontakte zu beschränken, wäre das die letzte Möglichkeit, sagte er der "Bild am Sonntag". Die Einschränkungen, die jetzt beschlossen worden seien, reichten leider nicht aus, um überfüllte Intensivstationen und einen deutlichen Anstieg der Todeszahlen im Dezember zu verhindern.