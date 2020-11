Alle wichtigen Entwicklungen vom 10. bis 18. Oktober können Sie hier nachlesen. Die aktuelle Lage finden Sie hier.

In Dortmund haben mehr als 1.000 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Die Polizei berichtet, viele Teilnehmer hätten keine Schutzmasken getragen. Der Veranstalter habe sich darauf berufen, dass sehr viele durch ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit seien. Bereits am Samstag hat es in Stuttgart eine "Querdenken"-Demo gegeben mit bis zu 2.000 Teilnehmern.

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus warnt vor den Folgen des Personalmangels in Kliniken. Werde ein Mensch beatmet und es sei niemand da, außer einer Maschine, könne es durch Komplikationen zu eigentlich vermeidbaren Todesfällen kommen, sagte er den Funke-Zeitungen. Das Risiko sei um ein Vielfaches höher. Westerfellhaus forderte für Pflegekräfte höhere Löhne sowie flächendeckende Tarifverträge. Er habe es gut gefunden, dass Abgeordnete im Bundestag den Pflegekräften für ihre Arbeit in der Corona-Krise applaudiert hätten. Das reiche jedoch nicht.

Der Deutsche Städtetag fordert zusätzliche Helfer für die Gesundheitsämter, um die Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der "Rheinischen Post", der Personalbedarf sei immens und steige mit den Infektionszahlen. Je schneller die Kontaktnachverfolgung durch zusätzliches Personal verbessert werde, desto wirksamer könne die Pandemie eingedämmt werden. Auch das Kanzleramt geht davon aus, dass weitere Helfer in den Gesundheitsämtern gebraucht werden. Es will versuchen auch Studierende für die Aufgabe zu gewinnen.

18.10.2020, 15:44 Uhr - Altmaier will Gastronomie helfen

Die Bundesregierung hat Hilfen für die Gastronomie in der Corona-Krise angekündigt. Das Gastgewerbe ist von den Reise-Einschränkungen, Sperrstunden und Alkoholverboten besonders stark betroffen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plant, die Betriebe in den Wintermonaten mit Überbrückungshilfen zu unterstützen.

18.10.2020, 14:25 Uhr - Schweiz verschärft Corona-Maßnahmen ab Montag

Die Schweiz verschärft ihre Maßnahmen. Von Montag an seien Versammlungen von mehr als 15 Menschen auf öffentlichen Plätzen untersagt, teilte die Regierung nach einer Sondersitzung mit. In allen öffentlichen Gebäuden müssten Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden. Die Pflicht, eine solche Maske im öffentlichen Personenverkehr zu tragen, wird auf Bahnhöfe, Flughäfen sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen ausgeweitet. Dies gilt auch für Geschäfte, Schulen, Kirchen und Kinos. Am Freitag hatte das Land, in dem 8,6 Millionen Menschen leben, mit 3.105 die bislang höchste Zahl an Neuinfektionen an einem Tag gemeldet.

18.10.2020, 14:05 Uhr - Mehr als 200.000 Covid-19-Tote im Europäischen Wirtschaftsraum

In der EU und ihren wichtigsten europäischen Partnerstaaten sind inzwischen mehr als 200.000 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das geht aus aktuellen Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten hervor. Demnach gab es im Europäischen Wirtschaftsraum einschließlich Großbritannien bei nunmehr knapp 4,8 Millionen bestätigten Corona-Infektionen bisher 200.587 gemeldete Todesfälle.

18.10.2020, 13:17 Uhr - Ernährungsministerin Klöckner mahnt: keine Hamsterkäufe

Supermarktketten berichten über eine steigende Nachfrage nach bestimmten Produkten, ähnlich wie in der ersten Zeit der Pandemie im Frühjahr. Hintergrund ist, dass angesichts verschärfter Corona-Beschränkungen wohl wieder mehr Menschen Vorräte anlegen. Daher warnt Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) erneut vor Hamsterkäufen. Es gebe keinen Grund, größere Mengen als sonst einzukaufen, sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Lieferketten funktionierten, sagte Klöckner.

18.10.2020, 11:45 Uhr - Halbe Milliarde Euro Soforthilfen zurückgezahlt

Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen haben mehr als eine halbe Milliarde Euro Corona-Soforthilfen an den Staat zurückgezahlt. Das berichtet die Zeitung "Welt am Sonntag" und bezieht sich auf eine Umfrage bei Bund und Ländern. Demnach gaben die Soforthilfe-Empfänger bis Ende September 560 Millionen Euro an ungerechtfertigt gezahlten Zuschüssen zurück. Das meiste Geld davon kam aus Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern. Allein über den Bund wurden fast 14 Milliarden Euro an Antragsteller verteilt.

18.10.2020, 10:16 Uhr - Manfred Weber: EU-Corona-Hilfe nur, wenn Rechtsstaat gewährleistet ist

Der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber, will die geplanten 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen blockieren, wenn die Auszahlung nicht an einen Rechtsstaats-Mechanismus geknüpft wird. Geld aus dem Hilfstopf dürften nur solche EU-Länder bekommen, in denen der Rechtsstaat funktioniere, sagte Weber der "Augsburger Allgemeinen". Außerdem müsse es klare Kriterien für die Verwendung der Mittel geben.

Durch Streit über die geltenden Corona-Regeln kommt es immer öfter zu Polizei-Einsätzen. Die Stimmung werde zunehmend aggressiver, sagte der Vize-Chef der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek. Es komme zu Beleidigungen und Pöbeleien. Nicht nur sogenannte Maskenverweigerer seien Auslöser für Konflikte. Auch Bürger, die geschützt werden wollten, wiesen andere immer aggressiver auf die Regeln hin. Vor allem die Maskenpflicht und das Abstandsgebot sorgten für Streit.

In Deutschland sind 5.587 neue Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Das hat das Robert-Koch-Institut am Morgen mitgeteilt. Zehn Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Im Vergleich zum Vortag sank die Zahl der neuen Infektionen um mehr als 2.000. Allerdings sind die Zahlen an Sonntag häufig niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter an Wochenenden ihre Daten ans RKI übermitteln. Die Reproduktionszahl, der R-Wert, stieg von 1,22 am Vortag auf 1,4. Das bedeutet, dass eine infizierte Person durchschnittlich rund 1,4 weitere Menschen ansteckt.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will im Kampf gegen die Corona-Pandemie verstärkt Soldaten und Beamte einsetzen. Bei der Nachverfolgung von Infektionsketten müsse die Bundeswehr stärker eingebunden und Mitarbeiter aus den Landesministerien abgeordnet werden, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Es sei damit zu rechnen, dass sich die Zahl der Neuinfektionen im Drei- oder Vier-Tage-Rhythmus verdoppele. Das bringe die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Kontakten an ihre Grenzen. Infektionsketten könnten dann nicht mehr unterbrochen werden. Zuvor hatte schon Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) vorgeschlagen, dass Studenten vermehrt mithelfen sollten, die Infektionsketten nachzuverfolgen.

18.10.2020, 3:15 Uhr - Söder unterstützt Merkels Corona-Appell

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekommt Unterstützung für ihren Appell an die Bevölkerung, soziale Kontakte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weiter einzuschränken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte der "Bild am Sonntag", die Lage sei ernst. Nie seien Umsicht, Vorsicht und Solidarität so wichtig gewesen wie jetzt. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte den "Funke"-Zeitungen, nur die Bevölkerung könne einen erneuten Lockdown noch abwenden. Es müsse gelingen, einen Großteil der Menschen zu überzeugen. Sonst seien lokale Shutdowns die Folge.

18.10.2020, 3:10 Uhr - Israel lockert Corona-Regeln nach Lockdown

In Israel sind die Corona-Infektionszahlen nach einem fast einmonatigen Lockdown deutlich gesunken. Von heute an sollen deshalb erste Lockerungen in Kraft treten. Dazu gehört unter anderem die Wiedereröffnung von Kitas. Israelis dürfen außerdem ohne triftigen Grund ihre Nachbarschaft verlassen. Bisher galt ein maximaler Radius von 1.000 Metern um die eigene Wohnung.

18.10.2020, 1:10 Uhr - Bericht: Halbe Milliarde Euro Soforthilfen zurückgezahlt

18.10.2020, 0:02 Uhr - Frankreich meldet neuen Höchstwert an Corona-Neuinfektionen

Frankreich verzeichnet einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Abend 32.427 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der großflächigen Corona-Testung in dem Land. Es habe zudem 90 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben.