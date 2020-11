Alle wichtigen Entwicklungen vom 15. bis 28. September können Sie hier nachlesen. Die aktuelle Lage finden Sie hier.

9.10.2020, 18:01 Uhr - 87 Corona-Tote in Großbritannien an einem Tag

In Großbritannien sind knapp 14.000 Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. 87 Menschen starben binnen eines Tages an ihrer Covid-19-Erkrankung. Die Gesamtzahl der Ansteckungen stieg auf mehr als 575.000, wie die Regierung in London mitteilte. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus - auch, weil es an Tests mangelt.

Die Schweiz reagiert auf die stark steigende Zahl in Coronavirus-Fällen in deutschen Großstädten. Wer aus Berlin oder Hamburg in die Schweiz einreist, muss ab Montag zehn Tage in Quarantäne, entschied die Schweizer Gesundheitsbehörde. Erstmals seien damit deutsche Gebiete von den Einschränkungen betroffen. Auch für andere Nachbarländer weitete die Schweiz die Risiko-Liste aus.

9.10.2020, 15:05 Uhr - Experten von Bundeswehr und RKI sollen in Hotspots helfen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigt nach Beratungen mit den Oberbürgermeistern von Großstädten zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionsfälle an. Es gehe vor allem um private Feiern, sagte Merkel in Berlin. In den Großstädten entscheide sich, ob die zuletzt verschärfte Situation entgleite. Wichtig sei es, die Maßnahmen zu kontrollieren und damit durchzusetzen. Die Bundeswehr und das Robert-Koch-Institut sollen künftig Experten in Corona-Hotspots schicken.

9.10.2020, 14:12 Uhr - Spanien verhängt Notstand über Madrid

Spaniens Regierung hat den Notstand in der Region Madrid ausgerufen. Damit kann unter anderem die Bewegungsfreiheit der Menschen dort eingeschränkt werden. Das betrifft 4,8 Millionen Einwohner der Hauptstadt und ihrer Vororte. Hintergrund ist der Anstieg von Corona-Neuinfektionen. Die Regionalregierung hatte sich dagegen gewehrt und auch Recht bekommen. Die Region Madrid hat derzeit auf den Zeitraum von 14 Tagen gerechnet 563 Coronavirus-Fällen auf 100 000 Einwohner.

9.10.2020, 13:37 Uhr - Mainz erlässt strengere Corona-Maßnahmen

Mainz will wegen steigender Corona-Zahlen härter gegen die Ausbreitung des Virus vorgehen. Das hat die Stadt mitgeteilt. So sind wieder weniger Teilnehmer bei Veranstaltungen erlaubt - auch bei Privatveranstaltungen wie Hochzeiten. Gaststätten, Supermärkte, Tankstellen und Ähnliche dürfen nachts keinen Alkohol mehr ausschenken oder verkaufen. Auch müssen Bordelle wieder schließen. Die neuen Regeln sind ab morgen bis vorerst zum 23. Oktober gültig.

9.10.2020, 12:00 Uhr - BW-Ministerpräsident Kretschmann spricht zur aktuellen Corona-Lage

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) will am Freitag in einer Ansprache an die Menschen in Baden-Württemberg auf die aktuelle Corona-Situation eingehen. Hintergrund sind die steigenden Infektionszahlen.

Die Ansprache wird ab 17 Uhr bei SWR Aktuell BW Online veröffentlicht und im Hörfunk zu hören sein. Im SWR Fernsehen BW wird sie um 19:55 Uhr gesendet.

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hat bei der Einschätzung der Gefährlichkeit des Coronavirus "Irrlichter" in der öffentlichen Diskussion beklagt. Manche würden jetzt darüber spekulieren, ob eine Covid-19-Erkrankung wirklich noch so gefährlich sei, sagte Drosten. Das sei sie nach wie vor. Entscheidend sei jetzt, wie informiert die Bürger seien. Das Robert- Koch-Institut hat heute mehr als 4.500 neue Infektionen gemeldet. Das sind rund 500 mehr als gestern.

9.10.2020, 9:52 Uhr - Kanzleramtsminister Braun: Menschen aus deutschen Risikogebieten sollen auf Reisen verzichten

Kanzleramtsminister Helge Braun ruft angesichts der zuletzt stark gestiegenen Corona-Infektionen Menschen aus deutschen Risikogebieten auf, in den Herbstferien auf Reisen zu verzichten. "Sowohl die Länder als auch die Bundesregierung appellieren eindringlich an die Menschen aus Risikogebieten, Reisen in diesem Herbst nach Möglichkeit zu vermeiden", sagt der CDU-Politiker dem "Spiegel". Berlin und Frankfurt am Main gehören momentan zu den Risikogebieten.

Nachdem die Zahl der Corona-Infizierten so rasant in Deutschland steigt, rechnet die Krankenhausgesellschaft auch mit deutlich mehr Patienten in den Krankenhäusern. Bis zum Jahresende würden wieder mehrere tausend Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden, so Präsident Gerald Gaß.

Zur Zeit stünden etwa 8500 Betten frei - bei etwa 500 Covid-Patienten. Das ist laut Gaß eine enorme Zahl. "Und wir können darüber hinaus etwa 12.000 Betten innerhalb von sieben Tagen aktivieren. Aber es wird enger", sagte der Präsident im Interview mit dem BR.

Das Kanzleramt und eine Reihe von Bundesministerien nutzen eine Berliner Sonderregelung, die Rückkehrer aus ausländischen Corona-Risikogebieten von der Quarantänepflicht befreit. Ein Test auf das Coronavirus ist in diesen Fällen nicht vorgeschrieben und wird auch nicht von jedem Haus vor der Rückkehr ins Büro verlangt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Kanzleramt und Ministerien ergab. Die Klausel wird wie vorgesehen offenbar nur in Ausnahmefällen genutzt - allerdings beantworteten nicht alle Ministerien Fragen dazu.

Normalerweise müssen sich Menschen, die in den vergangenen 14 Tagen in einem ausländischen Risikogebiet waren, nach der Rückkehr beim Gesundheitsamt melden und für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Vermeiden lässt sich diese normalerweise nur mit einem aktuellen negativen Coronavirus-Test. Die Berliner Infektionsschutzverordnung sieht aber Ausnahmen etwa für Piloten, Berufskraftfahrer und Kapitäne vor, die sich nur kurz in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Von der Quarantänepflicht können sich in Berlin aber auch Abgeordnete, Diplomaten oder andere Mitarbeiter von Bundesministerien befreien lassen.

Das Kanzleramt machte von der Klausel, die von der Quarantäne befreit, mit Stand Mittwoch nach Angaben eines Regierungssprechers fünf Mal Gebrauch und schreibt keinen Test vor. Zudem greifen mehrere Bundesministerien darauf zurück, teils ebenfalls ohne Testpflicht. Besonders strikte Vorkehrungen für Rückkehrer aus Risikogebieten gelten hingegen im Finanz-, Innen- und Verteidigungsministerium sowie im Arbeitsministerium.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen dringt die Europäische Kommission auf eine EU-weit einheitliche Definition von Risikogebieten sowie auf einen Verzicht auf Grenzschließungen. "Ich fordere die Mitgliedstaaten dringend auf, in den kommenden Tagen schnell zu einer Vereinbarung zu kommen", sagte die zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, der Zeitung "Die Welt" zur Festlegung von Kriterien für Risikogebiete. "Das schulden wir den Menschen in Europa." Jourova hob hervor, dass die EU-Kommission bereits Anfang September eine Art Corona-Ampel für Europa empfohlen habe: "Wir haben vorgeschlagen, sich auf eine gemeinsame Karte mit grünen, orangen und roten Zonen zu einigen." Die Europäer bräuchten jetzt "Klarheit und Erwartungssicherheit" und keinen "Flickenteppich an Maßnahmen".

9.10.2020, 4:50 Uhr - 370 weitere Tote in Mexiko

Mexikos Gesundheitsministerium meldet 370 weitere Corona-Todesfälle. Insgesamt seien somit bislang 83.096 Menschen in dem Land im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt den Angaben zufolge um 5.300 auf 804.488.

9.10.2020, 2:12 Uhr - Spaniens Regierung droht Madrid mit Verhängung von Notstand

Die spanische Regierung fordert die Behörden der Hauptstadt Madrid auf, die vom Gesundheitsministerium angeordneten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus umzusetzen. Sollte dies nicht geschehen, würde der Notstand verhängt, um die Einhaltung des teilweisen Shutdowns auf diese Weise zu erzwingen. Am Donnerstag hatte ein Gericht in Madrid die Einschränkungen, die unter anderem ein Verbot von nicht notwendigen Reisen vorsehen, aufgehoben.

9.10.2020, 00:10 Uhr - Frankreich ruft für fünf Städte höchste Alarmstufe aus

Frankreich hat für fünf weitere Städte die höchste Corona-Warnstufe ausgerufen. In Lille, Lyon, Grenoble und Saint Etienne ist die Zahl der neuen Infektionen innerhalb der letzten sieben Tage auf über 250 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Dort dürfen Bars nicht mehr und Restaurants nur noch unter strikten Hygieneregeln öffnen. Im Großraum Paris sollen sich die Kliniken auf den Corona-Notfall vorbereiten und nicht unbedingt nötige Operationen verschieben.