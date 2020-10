Die Bundesregierung hat neue Risikogebiete in elf europäischen Ländern ausgewiesen. Betroffen sind jetzt unter anderem ganz Belgien sowie fast ganz Frankreich bis auf die Grenzregion Grand Est. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog.

1.10.2020, 1:28 Uhr - Corona führt zu mehr Zwangsverheiratungen

Die Corona-Pandemie könnte nach Ansicht von Menschenrechtlern dazu führen, dass 500.000 Mädchen zusätzlich zwangsverheiratet werden. Die Pandemie dränge viele Familien weltweit in die Armut, teilte die Kinderrechtsorganisation "Save the Children" dem Evangelischen Pressedienst mit. Die Eltern sähen keine Alternative, als ihre Mädchen dazu zu zwingen, oftmals viel ältere Männer zu heiraten. Fortschritte im jahrzehntelangen Kampf gegen die Zwangsverheiratung drohten zunichtegemacht zu werden.

30.9.2020, 23:30 Uhr - Neue Risikogebiete in elf europäischen Ländern

Die Bundesregierung hat weitere Regionen in Europa zu Corona-Risikogebieten für Reisende erklärt. Dazu gehören unter anderem ganz Belgien und Island. In Frankreich kamen zwei Gebiete dazu. Damit ist dort nur noch die einst stark von Infektionen betroffene Region Grand Est an der Grenze zu Deutschland von einer Reisewarnung ausgenommen. Mit Wales und Nordirland stehen erstmals Gebiete im Vereinigten Königreich von Großbritannien auf der Risikoliste. Außerdem hob die Bundesregierung die pauschale Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union auf. Jedes Land wird nun einzeln bewertet.

30.9.2020, 21:20 Uhr - Reisewarnung auf ganz Belgien ausgeweitet

Die Bundesregierung hat wegen steigender Corona-Infektionszahlen für ganz Belgien eine Reisewarnung ausgesprochen. Das geht aus den aktualisierten Reisehinweisen des Auswärtigen Amts hervor. In Belgien wurde zuletzt nur die Hauptstadt Brüssel als Corona-Risikogebiet geführt. Die Ausweitung auf das ganze Land betrifft nun auch Grenzregionen zu Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Eine Reisewarnung erfolgt, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt. Sie ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung speziell für Touristen haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Urlaubern, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich in der ARD über die Pläne für Fieberambulanzen geäußert. Eine entsprechende Infrastruktur sei derzeit im Aufbau, sagte er im Interview.

30.9.2020, 19:35 Uhr - Corona-Regeln weiter beachten, sagen die Gesundheitsminister

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben dazu aufgerufen, die Corona-Regeln weiter zu beachten. Nach einer Videokonferenz mit seinen Ressortkollegen sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Die Hauptrisiken seien die Bereiche, wo Menschen gesellig miteinander seien und feierten.

Als weiteren Risikofaktor nannte Spahn erneut Reiserückkehrer. Er kündigte außerdem an, dass künftig verstärkt Schnelltests eingesetzt werden sollen - etwa in Pflegeheimen, für Besucher und Mitarbeiter. Entscheidungen dazu, auch was die Kostenübernahme angeht, solle es bis Mitte Oktober geben.

30.9.2020, 17:15 Uhr Einbahnstraßen auf dem Christkindlesmarkt

Nürnberg hat Details der Corona-Regeln für den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt bekanntgegeben, der trotz der Pandemie stattfinden soll. Zwischen den Buden müssten Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr eine Maske tragen, teilte die Stadt mit. Außerdem soll es auf dem Markt Einbahnstraßen geben. Geplant ist, dass die Stände auf mehrere Plätze verteilt werden. Die Planungen stehen aber unter dem Vorbehalt, dass die Infektionszahlen nicht dramatisch steigen.

Die slowakische Regierung ruft im Kampf gegen den Anstieg der Corona-Infektionen den Ausnahmezustand aus. Dieser gelte ab Donnerstag, sagt Ministerpräsident Igor Matovic. Er soll zunächst 45 Tage dauern und der Regierung mehr Befugnisse geben, um strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durchzusetzen.

30.9.2020, 14:59 Uhr - Studie: Neandertaler-Gene erhöhen Risiko für schweren Covid-19-Verlauf

Einer Studie zufolge gibt es einen möglichen Zusammenhang zwischen dem uralten Neandertaler-Erbe in unserem Erbgut und schweren Verläufen von Covid-19. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die diese Genvariante geerbt haben, bei einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 künstlich beatmet werden müssen, ist etwa dreimal höher", erklärte Hugo Zeberg vom Max-Planck-Institut.

Die Variante ist ein weiterer Risikofaktor zusätzlich zu vielen schon länger bekannten wie Alter und manchen Vorerkrankungen. Eine Studie im Sommer hatte ergeben, dass eine Gruppe von Genen auf Chromosom 3 mit einem höheren Risiko dafür verbunden sein kann, im Falle von Covid-19 im Krankenhaus behandelt und künstlich beatmet werden zu müssen.

Eine Erklärung dafür, warum Menschen mit der Genvariante ein höheres Risiko haben, gebe es bisher nicht. "Es ist erschreckend, dass das genetische Erbe der Neandertaler während der aktuellen Pandemie so tragische Auswirkungen hat", so die Leiter der Studie. "Warum das so ist, muss jetzt so schnell wie möglich erforscht werden."

30.9.2020, 14:09 Uhr - Tübinger CureVac-Aktien steigen an der Börse

Die CureVac-Aktien sind an der Frankfurter Börse im Tagesverlauf zeitweise um mehr als zehn Prozent gestiegen. Das Tübinger Biotech-Unternehmen hatte gestern Abend den nächsten Schritt bei der Prüfung seines Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV bekanntgegeben. Der erste Teilnehmer an einer klinischen Phase-2a-Studie sei geimpft worden. Erste Daten würden im vierten Quartal erwartet. Seit dem Börsendebut Mitte August hat sich der CureVac-Kurs fast verdreifacht.

30.9.2020, 13:00 Uhr - Generaldebatte im Bundestag auch zu Corona

In der Generaldebatte des Bundestags hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bürger dazu aufgerufen, in der Corona-Krise durchzuhalten. Ansonsten riskiere man alles, was man in den vergangenen Monaten erreicht habe. Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter erklärte, Deutschland sei bis jetzt ziemlich glimpflich durch die Pandemie gekommen. Das müsse aber nicht so bleiben. In Bezug auf die Corona-Politik der Bundesregierung wünsche er sich mehr Vorausplanung, so Hofreiter weiter. Über Luftfilter in Schulen werde beispielsweise immer noch diskutiert. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch bemängelte, die Bundesregierung setze falsche Schwerpunkte. In der Krise habe Merkel bereits nach wenigen Tagen einen Autogipfel ausgerichtet. Ein Schulgipfel sei dagegen erst Monate später angesetzt worden. Das sage alles.

30.9.2020, 12:09 Uhr - Paris kurz vor der höchsten Warnstufe

Die Corona-Lage in Paris hat sich weiter verschlechtert: Nach Angaben der Stadtverwaltung könnte in der französischen Hauptstadt in Kürze die höchste Warnstufe ausgerufen werden. Diese gilt in Frankreich bisher nur im Ballungsraum der Mittelmeer-Stadt Marseille. Die stellvertretende Bürgermeisterin Anne Souyris sagte dem Sender Franceinfo, zwei der drei Kriterien für die höchste Corona-Warnstufe seien in Paris erfüllt: Die Zahl der Neuansteckungen liege bei mehr als 250 Fällen pro 100.000 Einwohner und unter älteren Menschen bei 100 Fällen. Auch das dritte Kriterium, eine Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern von 30 Prozent, sei fast erreicht.

30.9.2020, 8:20 Uhr - Dehoga: Strafen bei Falschangaben von Gästen schwer durchsetzbar

Die Hauptgeschäftsführerin des Dehoga-Bundesverbandes, Ingrid Hartges, hält den Vorstoß, Falschangaben bei Corona-Kontaktinformationen zu bestrafen, für schwer durchsetzbar. Im SWR sagte Hartges zu der von Bund und Ländern vereinbarten Regelung: "Es ist ein Streit unter Rechtsexperten, ob Gastwirte das Recht haben, sich den Personalausweis vorzeigen zu lassen. Ich befürchte, dass sie keinen Anspruch darauf haben." Die Kontaktangaben seien aber wichtig, um die Nachverfolgbarkeit bei Corona-Infektionen zu gewährleisten, so Hartges. Deshalb setze sie auf die Einsicht aller Beteiligten. Es sei Aufgabe der lokalen Behörden, die Umsetzung zu kontrollieren. Darüber müssten sich die Landesregierungen jetzt Gedanken machen. Dabei machten es die je nach Bundesland unterschiedlichen Regelungen nicht einfacher, beklagte sie.

Lehrer sollten zu den Ersten gehören, die gegen das Coronavirus geimpft werden. Das hat Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) im Redaktionsnetzwerk Deutschland gefordert. Das würde den Lehrern die verständlichen Sorgen vor einer Infektion nehmen und dabei helfen, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Impfung sei und bleibe aber freiwillig, so Karliczek.

Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor Problemen bei der Kontrolle von Rückkehrern aus Risikogebieten des Schengen-Raums. Derzeit sei die Bundespolizei nicht in der Lage, um diese Passagiere zu überprüfen, sagte der GdP-Vizevorsitzende Sven Hüber der "Rheinischen Post". Ihr fehle die personelle Kapazität und die ausreichende Infrastruktur an den Flughäfen. Außerdem dürfe die Bundespolizei die aus Schengen-Staaten eintreffenden Passagiere nur beim Verdacht der unerlaubten Einreise kontrollieren.

Der Unterhaltungskonzern Disney streicht in den USA rund 28.000 Stellen. Bei zwei Drittel der Mitarbeiter handele es sich um Teilzeitkräfte, teilte das Unternehmen mit. Betroffen sei Personal in Freizeitparks, Ferienresorts und auf Kreuzfahrtschiffen. Diese Bereiche wurden von den Folgen der Corona-Pandemie am stärksten betroffen. Der Schritt sei notwendig, unter anderem weil Corona-Auflagen in Kalifornien eine Wiedereröffnung des dortigen Disneylands weiterhin nicht zuließen, so Spartenchef Josh D'Amaro. Insgesamt hatte Disney hier vor der Krise mehr als 100.000 Beschäftigte.