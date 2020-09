Alle wichtigen Entwicklungen vom 2. bis 14. September können Sie hier nachlesen. Die aktuelle Lage finden Sie hier.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Schülerinnen und Schüler hat sich in Bayern übers Wochenende mehr als verdoppelt. Das Kultusministerium in München sprach von 135 infizierten Kindern und Jugendlichen. Vor dem Wochenende waren es 66. Bei den Lehrern gebe es aktuell derzeit 43 Infektionen - ein Fall weniger.

In Bayern gibt es 1,65 Millionen Schülerinnen und Schüler sowie 150.000 Lehrkräfte. Die Schule läuft nach dem Ende der großen Ferien seit dem 8. September wieder. Noch bis Ende der Woche gilt mit Ausnahme der Grundschulen auch in Klassenzimmern eine Maskenpflicht.

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen die mutmaßliche Superspreaderin von Garmisch-Partenkirchen. Dabei gehe es um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung und eine mögliche Verletzung der Quarantänevorschriften, so Oberstaatsanwältin Andrea Mayer. Eine 26-Jährige soll trotz Krankheitssymptomen noch durch verschiedene Kneipen gezogen sein. Dabei habe sie mehrere Menschen angesteckt.

14.9.2020, 14:50 Uhr - Tschechien lockert Quarantäneregeln trotz steigender Infektionszahlen

Trotz steigender Corona-Fallzahlen lockert Tschechien seine Quarantänebestimmungen. Wer mit einem Infizierten in Kontakt gekommen ist und keine Symptome zeigt, muss nicht mehr automatisch in häusliche Isolierung, wenn beide Seiten einen Mundschutz getragen haben. Diese Kontaktpersonen müssten vom Dienstag an nur noch ihren Gesundheitszustand beobachten, gab Gesundheitsminister Adam Vojtech bekannt.

In Tschechien steigen die Zahlen seit kurzem wieder rasant an. Doch aus Sicht vieler Kritiker tut die Regierung zu wenig gegen die Ausbreitung. Die deutsche Bundesregierung hatte die Hauptstadtregion Prag vorige Woche zum Risikogebiet erklärt und vor Reisen dorthin gewarnt.

Die Fußball-Bundesliga darf möglicherweise schon zum Saisonstart am kommenden Wochenende auf Zuschauer in den Stadien hoffen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte in München, man wolle versuchen, noch in dieser Woche einen bundeseinheitlichen Vorschlag für einen "Probebetrieb" mit Fans in den Fußball-Stadien, aber auch in anderen Profi-Sportarten wie Eishockey oder Handball zu vereinbaren. Das Konzept könne unter Umständen schon zum Start der Bundesliga umgesetzt werden.

14.9.2020, 14:14 Uhr - Schulen in Italien nach sechs Monaten wieder offen

Nach sechs Monaten sind in Italien die Schulen wieder geöffnet worden - in keinem anderen Land waren sie so lange geschlossen. Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus gelten strenge Vorsichts- und Schutzmaßnahmen. Außerhalb des Unterrichts und in den Klassenräumen, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, müssen Schüler über sechs Jahren einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Unterricht soll teilweise auch im Freien stattfinden. Eltern sind zudem dazu aufgerufen, bei ihren Kindern vor Schulstart jeden Morgen Fieber zu messen.

Eltern bewerten das Management der Schulen während des Corona-Lockdowns als mangelhaft. Das hat eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom bei mehr als 1.000 Personen, darunter 269 Eltern schulpflichtiger Kinder, ergeben. "Bei vielen Bürgern wurde massiv Vertrauen verspielt, weil Unterricht zu oft ersatzlos gestrichen wurde und viele Schulen nicht in der Lage waren, die ihnen anvertrauten Schüler auch nur ansatzweise zu betreuen", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Neun von zehn Bürgern sind der Ansicht, dass die Pandemie die Defizite bei der Digitalisierung der Schulen schonungslos offengelegt habe. Etwa jeder Zweite findet, auch nach der Corona-Pandemie sollte der Unterricht teilweise digital per Homeschooling stattfinden.

14.9.2020, 10:40 Uhr - Zu viele Beatmungsgeräte und Masken auf Vorrat

In deutschen Lagerhäusern türmen sich Masken und Beatmungsgeräte. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden sie dringend benötigt, nun nehmen sie vielerorts nur Platz weg, denn inzwischen hat sich die Versorgungslage völlig gedreht. Beatmungsgeräte und Masken werden sogar ins Ausland verschenkt. Die neuen Zahlen legte das Bundesgesundheitsministerium jetzt in einem Bericht vor: Danach werden insgesamt 257 Millionen Masken nach Osteuropa, den Westbalkan, in den Nahen und Mittleren Osten, nach Afrika und nach Mittel- und Südamerika abgegeben.

14.9.2020, 9:16 Uhr - Coronakrise lässt bargeldloses Bezahlen ansteigen

Die Corona-Krise beschleunigt nach einer Verbraucherstudie die Abkehr der Europäer vom Bargeld. Demnach bezahlen in zehn europäischen Ländern im Schnitt nur noch 36 Prozent der Verbraucher am liebsten bar, wie die Finanzexperten der Unternehmensberatung "PwC Strategy&" in ihrer Untersuchung schreiben. Allerdings gibt es nach wie vor sehr große Unterschiede innerhalb Europas: In Österreich (57 Prozent) und Deutschland (56 Prozent) zahlen viele Menschen noch am liebsten bar. Am anderen Ende der Skala steht Schweden, wo nur noch 15 Prozent der Bürger bevorzugt mit Scheinen und Münzen zahlen. Auch in den Niederlanden und Frankreich wird Bargeld laut Umfrage nur noch von Minderheiten bevorzugt, in beiden Ländern jeweils von etwa 20 Prozent der Bevölkerung.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben sich weltweit so viele Menschen wie noch nie binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. Die WHO registrierte fast 308.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag - das sind rund 1.000 Fälle mehr als beim jüngsten Höchststand vor einer Woche. Die meisten Fälle gab es demnach in Indien, den USA ,Brasilien und Spanien. Damit sind seit Bekanntwerden des Erregers Sars-CoV-2 Ende vergangenen Jahres weltweit mehr als 28,6 Millionen Infektionen gemeldet worden. Die Dunkelziffer ist allerdings nach Einschätzung von Experten erheblich.