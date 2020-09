Alle wichtigen Entwicklungen vom 21. August bis 1. September können Sie hier nachlesen. Die aktuelle Lage finden Sie hier.

1.9.2020, 21:10 Uhr - Kuba riegelt Hauptstadt ab

In Kubas Hauptstadt Havanna ist ein 15-tägiger strikter Lockdown in Kraft getreten. Polizisten sollten an allen Zufahrtsstraßen postiert sein und kontrollieren, dass nur Personen mit Sondererlaubnis nach Havanna kommen oder die Stadt verlassen dürfen. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 19 Uhr bis 5 Uhr früh. Die meisten Läden dürfen nur an direkte Anwohner Waren verkaufen und Tankstellen kein Benzin an private Autobesitzer, um die Mobilität weiter einzuschränken.

Mit aggressiven Maßnahmen wie dem Stopp aller Flugverbindungen hat Kuba die Pandemie weitgehend unter Kontrolle bringen können. Doch im Lauf des vergangenen Monats ist die Zahl der bestätigten Infektionen in Havanna wieder nach oben gegangen. Auch andere Provinzen meldeten wieder mehr Fälle, die meisten von ihnen eingeschleppt durch Reisende aus Havanna. Die vergangene Woche angekündigten Maßnahmen sind die bisher schärfsten Corona-Beschränkungen in Havanna. Wer sie missachtet, muss mit einer Strafe von umgerechnet mehr als 65 Euro rechnen. Das ist mehr als das Doppelte des durchschnittlichen Monatslohns.

1.9.2020, 18:13 Uhr - In Bayern darf wieder öffentlich gegrillt werden

In Bayern darf auf öffentlichen Plätzen und Anlagen wieder gegrillt werden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat ein entsprechendes Verbot der Staatsregierung außer Kraft gesetzt - mit der Begründung, es sei unverhältnismäßig. Auch das pauschale nächtliche Alkoholverbot der Stadt München auf Straßen und Plätzen wurde vom Verwaltungsgerichtshof als unverhältnismäßig bewertet. Die Stadt wollte durch das Alkohol-Verbot die Verbreitung des Corona-Virus eindämmen.

1.9.2020, 16:15 Uhr - Griechenland verschiebt Schulbeginn um eine Woche

In Griechenland ist der Schulbeginn nach den Sommerferien wegen der Corona-Krise um eine Woche verschoben worden. Wie Bildungsministerin Niki Kerameus mitteilte, soll die Schule nun erst am 14. September wieder beginnen. Sie kündigte zudem "strikte Hygienemaßnahmen" wie eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer an, um neue Corona-Infektionsherde in Schulen zu verhindern. Die griechische Regierung forderte die Eltern auf, rechtzeitig aus dem Sommerurlaub zurückzukommen, damit alle Schüler vor dem Schulbeginn noch zehn Tage in häuslicher Quarantäne bleiben können.

1.9.2020, 14:22 Uhr - Altmaier erwartet keinen weiteren Lockdown

Die Bundesregierung hat die Konjunkturprognose leicht angehoben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr wegen der Corona-Krise um 5,8 Prozent sinkt. Zuvor war mit einem Rückgang von 6,3 Prozent gerechnet worden. Altmaier sagte, der Aufholprozess der Wirtschaft nach dem Lockdown im Frühjahr habe eingesetzt. Seiner Meinung nach droht derzeit auch kein weiterer Lockdown. Steigenden Infektionszahlen werde man durch gezielte und regional begrenzte Maßnahmen entgegenwirken, so Altmaier weiter. Damit könne sich die wirtschaftliche Belebung weiter entfalten.

1.9.2020, 12:13 Uhr - In Berlin gilt künftig Maskenpflicht bei Demonstrationen

Bei Demonstrationen in Berlin mit mehr als 100 Teilnehmern gilt künftig eine Maskenpflicht. Darauf hat sich der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei seiner heutigen Sitzung verständigt. Es soll aber Ausnahmen etwa für Autokorsos geben.

1.9.2020, 11:55 Uhr - Deutscher Arbeitsmarkt stabilisiert sich nach Corona-Einbruch weiter

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich nach dem Einbruch durch die Corona-Krise vor allem wegen des Einsatzes von Kurzarbeit weiter stabilisiert. Im August gab es wie schon im Juli keinen von der Krise ausgelösten Anstieg mehr, sagte der Chef der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele. Scheele wies dabei Kritik an der Verlängerung des Kurzarbeitergeld zurück - auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht in der Leistung einen entscheidenden Faktor.

In Russland sind seit Beginn der Pandemie mehr als eine Million Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Pro Tag kommen nach offiziellen Angaben derzeit rund 5.000 neue Fälle hinzu. Am Dienstag wurden knapp 4.730 weitere Infektionen in der Statistik der russischen Behörden aufgenommen. Weltweit liegt Russland damit an vierter Stelle bei den offiziell erfassten Fällen. Die USA verzeichneten mit mehr als sechs Millionen die höchste Zahl an erfassten Infektionen, gefolgt von Brasilien mit rund vier Millionen. An dritter Stelle steht Indien, wo bisher etwa 3,7 Millionen Ansteckungen registriert wurden. Generell wird mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle gerechnet.

1.9.2020, 9:34 Uhr - Schulstart in Frankreich unter Corona-Bedingungen

In Frankreich hat für Millionen von Kindern und Jugendlichen das neue Schuljahr mit Corona-Regeln begonnen. Alle Schulen hätten am Dienstag ihre Türen geöffnet, es gebe keine Ausnahmen, sagte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer dem Fernsehsender BFMTV. Die Schüler müssen ab elf Jahren eine Maske tragen und die Abstandsregeln einhalten. Unklar ist zum Beispiel noch, wie viele Schüler infiziert sein müssen, bevor ganze Klassen geschlossen werden.

1.9.2020, 7:32 Uhr - Spahn: Corona-Demos spiegeln nicht Gesamtstimmung wider

Die Demonstrationen in Berlin gegen die Corona-Auflagen spiegeln nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht die Stimmung in ganz Deutschland wider. Umfragen zeigten, dass viele Menschen die Politik der Regierung unterstützten, sagte er dem ZDF. Auch bei Veranstaltungen spüre er das.

1.9.2020, 0:28 Uhr - WHO: Regierungen sollen Anti-Corona-Demonstranten zuhören

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Regierungen dazu aufgerufen, auf Demonstrationen gegen staatliche Corona-Maßnahmen mit Besonnenheit zu reagieren. Man solle nicht überreagieren sagte WHO-Experte Mike Ryan. Es sei wichtig, miteinander zu sprechen. Gerade jetzt komme es darauf an, die Gesellschaft nicht noch mehr zu spalten. Ausnahmesituationen wie die Corona-Krise erzeugten immer starke Gefühle und Reaktionen.