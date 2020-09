Alle wichtigen Entwicklungen in der Zeit vom 10. bis 20. August können Sie hier nachlesen. Aktuelle Informationen finden Sie hier.

20.8.2020, 22:15 Uhr - Starker Anstieg der Neuinfektionen in Frankreich

In Frankreich haben sich innerhalb eines Tages mehr als 4.700 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt - das ist die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Mai. Bisher sind dort mehr als 30.000 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit zählt Frankreich zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern in Europa.

20.8.2020, 18:12 Uhr - Baden-Württemberg werden Test-Kapazitäten knapp

In Baden-Württemberg werden Corona-Tests stellenweise knapp. Entsprechende Meldungen erhalte man von Laboren, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung des Bundeslandes, Sonntag. Man stoße an die Grenzen. Das Sozialministerium bestätigte den Trend. Tausende Reiserückkehrer, aber auch Lehrer und Erzieher können sich in Baden-Württemberg gratis auf das Corona-Virus testen lassen.

20.8.2020, 17:38 Uhr - Masken-Muffel: Arbeitsgruppe soll Bußgeld-Rahmen vorschlagen

Bund und Länder prüfen ein einheitlicheres Bußgeld für so genannte Masken-Muffel. Bisher gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. In Rheinland-Pfalz werden zum Beispiel nur zehn Euro fällig, während es in Baden-Württemberg bis zu 250 sein können. Bei einer Schaltkonferenz haben die Verkehrsminister von Bund und Ländern festgelegt, dass eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird. Sie soll einen Bußgeldrahmen vorschlagen. Damit wären weiterhin niedrigere oder höhere Strafen möglich, wenn man gegen die Maskenpflicht verstößt.

20.8.2020, 14:18 Uhr - Mediennutzung nimmt in Corona-Krise deutlich zu - vor allem bei Jüngeren

In den ersten Monaten der Corona-Pandemie ist die Mediennutzung der Deutschen zur Informationsgewinnung deutlich gestiegen. Über alle Mediengattungen hinweg legte sie seit Mitte März bei der Bevölkerung ab 14 Jahren um rund elf Prozent zu, wie aus einer Schwerpunktstudie der Medienanstalten zum Informationsverhalten der Deutschen in der Pandemie hervorgeht, die in Berlin veröffentlicht wurde.

Vor allem jüngere Nutzer im Alter zwischen 14 und 39 Jahren hätten sich in der Corona-Zeit deutlich häufiger informiert. Spitzenreiter in der Tagesreichweite war das lineare Fernsehen, gefolgt von Internet und Radio. Den größten Zuwachs gab es mit 18,9 Prozent beim Internet.

20.8.2020, 12:33 Uhr - Luxemburg kein Risikogebiet mehr

Die Regierung des Großherzogtums hat bereits die Aufhebung gemeldet. Nun bestätigt auch das Auswärtige Amt: Luxemburg gilt nicht mehr als Risikogebiet.

Mehrere Küstenregionen Kroatiens gelten von deutscher Seite ab sofort als Corona-Risikogebiete. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Donnerstag in Berlin mit. Betroffen sind die Gespanschaften Sibenik-Knin und Split-Dalmatien und damit ein großer Teil der Urlaubsgebiete an der zentralen Adriaküste Kroatiens.

20.8.2020, 11:16 Uhr - Griechenlands Tourismus bricht fast vollständig ein

Der für die griechische Wirtschaft so wichtige Tourismus leidet stark unter der Corona-Krise und den monatelangen Reisebeschränkungen. Die Einnahmen der Branche sanken im Juni auf Jahressicht um 99,7 Prozent - von 2,56 Milliarden Euro auf 64 Millionen Euro, wie die Notenbank mitteilt. Jüngst hatte der weltgrößte Tourismuskonzern TUI allerdings erklärt, dass nach dem Ende vieler Einschränkungen vor allem das Griechenland-Geschäft inzwischen wieder anziehe.

20.8.2020, 10:40 Uhr - Steuereinnahmen erholen sich leicht

In der deutschen Wirtschaft gibt es trotz Corona-Krise Anzeichen für eine Erholung. Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern lagen im Juli nur noch um 0,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das geht aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Im Juni hatte es noch ein Minus von rund 18 Prozent bei den Steuereinnahmen gemeldet. Grund für die besseren Zahlen sei unter anderem, dass viele im Frühjahr gestundete Steuerzahlungen inzwischen fällig geworden seien. Grundsätzlich belaste die Corona-Krise das Steueraufkommen aber weiterhin, heißt es in dem Bericht weiter. Die Lohnsteuer beispielsweise sei wegen der Kurzarbeit erheblich zurückgegangen.

In Brasilien hat der Kongress das Veto von Präsident Jair Bolsonaro gegen eine allgemeine Maskenpflicht in öffentlichen Einrichtungen gekippt. In Geschäften, Kirchen, Schulen, öffentlichem Nahverkehr, Taxis und anderen öffentlichen Einrichtungen gilt demnach landesweit eine Maskenpflicht, wie die Tageszeitung "Folha de São Paulo" berichtete. Gegen Maskenverweigerer soll ein Bußgeld erhoben werden. Die Höhe wurde allerdings nicht festgelegt.

20.8.2020, 9:10 Uhr - Söder baut nach Testpanne sein Kabinett um

Nach der zigtausendfachen Panne bei den Corona-Tests von Urlaubsrückkehrern baut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sein Kabinett um: Zur Verbesserung des Pandemie-Krisenmanagements wechselt der bisherige Bau- und Verkehrsstaatssekretär Klaus Holetschek ab diesem Donnerstag unbefristet ins Gesundheitsministerium. Der Jurist soll die zuletzt in die Kritik geratene Ministerin Melanie Huml (beide CSU) im Kampf gegen das Virus unterstützen, wie die Deutsche Presse-Agentur in München aus Regierungskreisen erfuhr.

Viele Fahrgäste haben ein mulmiges Gefühl, wenn sie in Bus oder Bahn steigen. Schuld daran sind die, die ihre Masken unter der Nase oder gar nicht tragen. Heute beraten die Verkehrsminister über ein bundeseinheitliches Bußgeld.

20.8.2020, 6:35 Uhr - Masken-Studie: Mehr Schichten , mehr Schutz

Die Qualität von Corona-Alltagsmasken ist sehr unterschiedlich. Eine neue Studie zeigt, dass vor allem dünne Stoffe nur unzureichend Aerosole herausfiltern. Experten empfehlen, bei der Wahl der Maske genau hinzuschauen.

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nach Angaben des Robert Koch-Instituts um 1.707 auf 228.621 gestiegen. Höher lag die Zahl zuletzt am 26. April mit 1737 registrierten Neuinfektionen.

An den Folgen des Virus sind in den vergangenen 24 Stunden zehn weitere Personen gestorben, die Gesamtzahl der Todesfälle steigt demnach auf 9253.

20.8.2020, 4:45 Uhr - Homeoffice bringt Klimaschutz leicht voran

Telefon und Videokonferenz statt tägliche Autofahrten ins Büro: Wenn mehr Menschen öfter im Homeoffice arbeiten, spart das einer Greenpeace-Studie zufolge ordentlich Treibhausgase. Der CO2-Ausstoß im Verkehr könnte um 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr sinken, wenn zwei von fünf Arbeitnehmern an zwei Tagen pro Woche von zu Hause aus arbeiten, ergab eine Studie des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) im Auftrag der Umweltschutz-Organisation.

Zum Vergleich: Im gesamten Verkehrsbereich in Deutschland entstanden im vergangenen Jahr 166 Millionen Tonnen CO2.