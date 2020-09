Die Ereignisse rund um die Corona-Pandemie vom 27.7. bis 2.8. hier zum Nachlesen in unserem Live-Blog.

2.8.2020, 22:37 Uhr - BGA: Mehrwertsteuersenkung zwölf statt nur sechs Monate

Der Groß- und Außenhandelsverband (BGA) fordert, die auf sechs Monate befristete Mehrwertsteuersenkung um ein halbes Jahr zu verlängern. Der designierte Verbandspräsident Anton Börner sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", ein halbes Jahr sei zu kurz. Die Umstellung koste viel Geld, und Ende des Jahres zögen viele Kunden möglicherweise geplante Käufe vor. Diese Umsätze fehlten dann im Januar und Februar: "Man sollte die Steuersätze also lieber ein Jahr lang unten lassen." Die Mehrwertsteuer wurde zum 1. Juli von 19 auf 16 beziehungsweise 7 auf 5 Prozent gesenkt, um den Konsum anzukurbeln und so die durch die Corona-Pandemie angeschlagene Konjunktur zu beleben.

2.8.2020, 18:30 Uhr - Kostenlose freiwillige Tests bei der Einreise nach Deutschland sind gefragt

Die freiwilligen Corona-Tests für Einreisende sind an den ersten beiden Tagen offenbar gut angenommen worden, meldet die Nachrichtenagentur dpa. An den bayerischen Test-Stationen haben sich bisher rund 18.000 Urlauber auf das Coronavirus testen lassen. Auch am Flughafen Hannover ist die Nachfrage groß. Am Frankfurter Flughafen wurden in dem seit Ende Juni geöffneten Testzentrum bisher mehr als 40.000 Menschen getestet. Seit Samstag können sich alle Einreisenden innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland auch ohne Krankheitsanzeichen kostenlos testen lassen.

2.8.2020, 18:00 Uhr - Bayern: Infizierten-Zahl in zweitem Betrieb steigt

Die Zahl der Ansteckungsfälle in einem zweiten Gemüsebetrieb im niederbayerischen Mamming (Landkreis Dingolfing-Landau) ist auf 43 gestiegen. Das haben die zuständigen Behörden mitgeteilt. Die Infizierten und ihre Kontaktpersonen seien umgehend isoliert worden, hieß es. Bei den Betroffenen soll es sich überwiegend um Frauen handeln. Sie hatten offenbar Kontakt zu den Erntehelfern auf dem Gemüsehof, auf dem es zuerst vor einer Woche einen Corona-Ausbruch gegeben hat. Dort wurden 232 Menschen positiv getestet.

2.8.2020, 15:50 Uhr - Söder für weitere Hilfen für Export-Unternehmen

Angesichts der wirtschaftlichen Rezession in der Corona-Krise hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitere Hilfen, und zwar für exportabhängige Unternehmen, ins Spiel gebracht. Im ARD-Sommerinterview sagte er, Deutschlands Hauptproblem sei, dass es unter den weltweiten Schwierigkeiten leide. Erwogen werden sollte daher ein Hilfsprogramm für Maschinenbauer, Automobilzulieferer sowie für die Luft- und Raumfahrt-Industrie. Außerdem ist Söder dafür, an der Kurzarbeit festzuhalten. Das könne Arbeitslosigkeit verhindern. "Ich befürchte, es kommen noch schwierige Zeiten auf uns zu", so Söder.

2.8.2020, 15:20 Uhr - Göring-Eckardt wirft Bundesregierung Fahrlässigkeit und Versäumnisse vor

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, wirft der Bundesregierung schwere Versäumnisse beim Umgang mit der Corona-Pandemie vor. Es fehlten bundesweit einheitliche Regeln und ein verständliches Konzept. Das sei an Fahrlässigkeit kaum zu überbieten, heißt es in einem Schreiben an Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). Nötig seien einheitliche Regeln für den Umgang mit Corona-Hotspots und ein verbindliches Konzept für bundesweite Tests.

Mit Blick auf den anstehenden Schulstart in mehreren Bundesländern schreibt Göring-Eckardt, für viele Eltern drohe eine kaum noch tragbare Belastung, falls im Herbst Kitas und Schulen im schlimmsten Fall wieder geschlossen werden müssten. Mecklenburg-Vorpommern startet morgen als erstes Bundesland ins neue Schuljahr.

Die Polizeigewerkschaften haben Kritik am Umgang mit Corona-Gästelisten bei Ermittlungen zurückgewiesen. Wenn der Verdacht auf eine Straftat vorliege und andere Ermittlungsansätze nicht erkennbar seien, müsse es möglich sein, Gästelisten einzusehen, sagte der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Seiner Ansicht nach sehen die Gesetze das auch vor. Ähnlich sieht es der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek. Die Polizei entscheide aber nicht allein, sondern auf Anordnung der Staatsanwaltschaft oder eines Richters.

Ausgelöst wurde die Diskussion durch Bekanntwerden von Fällen in Rheinland Pfalz, in denen Beamte Daten aus den Listen für Ermittlungszwecken genutzt hatten. Wegen der Corona-Krise müssen Gaststätten die Gästedaten abfragen, um mögliche Infektionswege nachverfolgen zu können.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag mit 209.893 angegeben - ein Plus von 240 seit dem Vortag. Das RKI berücksichtigt nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern, diese werden am Wochenende oft nicht vollständig an das Institut übermittelt. Von Freitag auf Samstag hatte der Anstieg 955 Fälle betragen. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete am Sonntag 211.005 Infizierte, ein Plus von 606 im Vergleich zum Vortag. Die JHU zählte 9.154 Tote.

2.8.2020, 12:34 Uhr - Belgien verhängt Reiseverbote

Weil sich immer mehr Menschen mit dem Corona-Virus anstecken, hat Belgien touristische Reisen in mehrere europäische Regionen verboten. Dazu gehören Corona-Hotspots in Spanien, Frankreich, Bulgarien, Rumänien, Großbritannien und der Schweiz. Wer aus den Gebieten zurückkehrt, muss für 14 Tage in Quarantäne. Zudem müssen alle, die aus dem Ausland nach Belgien zurückkehren und länger als 48 Stunden im Land bleiben, Formulare zur Identifizierung ausfüllen. Belgien ist von der Corona-Krise besonders stark betroffen. Fast 70.000 Menschen haben sich dort infiziert - etwa 10.000 sind seit Beginn der Pandemie gestorben.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO befürchtet offensichtlich, dass junge Leute die Corona-Gefahr auf die leichte Schulter nehmen. Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte in Genf, Corona sei keine Krankheit, die nur ältere Menschen angreife. Junge Leute müssten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sich selbst und andere zu schützen. Sie können und sollten die Anführer sein und die Lenker des Wandels, so der Generaldirektor. Die WHO-Regionaldirektion für Europa fordert die Staaten auf, in Alarmbereitschaft zu sein, um die Kapazitäten in den Kliniken bei einer erneuten Infektionswelle wieder hochfahren zu können.

2.8.2020, 10:27 Uhr - 27 Corona-Infizierte in weiterem Landwirtschaftsbetrieb im bayerischen Mamming

Im niederbayerischen Mamming sind auf einem weiteren landwirtschaftlichen Betrieb 27 Corona-Infizierte festgestellt worden. Der Betrieb mit insgesamt 600 Mitarbeitern liege in unmittelbarer Nähe des ersten Hofs, auf dem vor einer Woche ein größerer Ausbruch registriert worden war, teilte das Landratsamt mit. Auf dem ersten Hof waren insgesamt 232 von 479 Erntehelfern positiv getestet worden.

2.8.2020, 09:39 Uhr - Nominierung von Trump soll unter Ausschluss der Medien stattfinden

Die Abstimmung zur Nominierung von US-Präsident Donald Trump als Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei soll unter Ausschluss der Medien stattfinden. Das teilte eine Sprecherin des Nominierungsparteitags der Republikaner unter Berufung auf Beschränkungen wegen des Coronavirus mit. Wenn es bei der Entscheidung bleibt, wäre es der erste Nominierungsparteitag in der modernen Geschichte der USA, bei dem keine Reporterinnen und Reporter zugelassen sind.

2.8.2020, 08:30 Uhr - Wieder Rekord-Zahlen bei Neuinfektionen in Mexiko

In Mexiko melden die Behörden mit 9.556 Infektionen einen neuen Tages-Rekord. Damit steigt die Zahl der Menschen, die sich an dem Virus angesteckt haben, auf 434.193. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben 784 Patienten, damit wächst die Zahl der Corona-Toten auf 47.472.

2.8.2020, 08:30 Uhr - Katastrophenzustand im australischen Victoria

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen haben die Behörden im australischen Bundesstaat Victoria den Katastrophenzustand ausgerufen und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Zudem dürfe nur noch eine Person aus jedem Haushalt einmal am Tag einkaufen gehen, sagt Victorias Regierungschef Daniel Andrews. In Melbourne, der Hauptstadt des Bundesstaates, dürfen sich die Menschen nicht mehr als fünf Kilometer von zu Hause entfernen. Es sind die bislang strengsten Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen in dem Bundesstaat zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus. Sie sollen für sechs Wochen bis Mitte September gelten.

2.8.2020, 07:10 Uhr - Söder gegen Lockerungen und für höhere Bußgelder

Die Corona-Auflagen in Deutschland sollten nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder nicht weiter gelockert werden. Grund dafür sei die Zahl der Neuinfektionen, sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild am Sonntag". Viele Menschen seien im Umgang mit dem Virus leider leichtsinniger geworden. Die zweite Welle sei praktisch schon da, deshalb müsse man noch aufmerksamer sein und rasch sowie konsequent reagieren, forderte Söder. Wer beispielsweise in der Bahn gegen die Maskenpflicht verstoße, solle höhere Bußgelder zahlen.

2.8.2020, 06:32 Uhr - Karliczek für Maskenpflicht an Schulen

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, dass in Schulgebäuden eine Maskenpflicht gilt. Das gehöre zu Regelungen, ohne die der Präsenzunterricht nicht funktionieren könne. Mehrere Länder wie Berlin, Bayern und Baden-Württemberg haben schon angekündigt, wegen des Coronavirus eine Maskenpflicht in Schulgebäuden einzuführen. Sie soll aber nicht im Unterricht gelten. In Hessen und Sachsen können Schulen selbst entscheiden.