Während Bayern ab nächster Woche Maskenpflicht einführt, kritisiert Kanzlerin Merkel scharf die vielen Diskussionen um mögliche Lockerungen der Beschränkungen. Alle wichtigen Entwicklungen finden Sie in unserem Live-Blog.

"Die größte Bedrohung seit dem Zweiten Weltkrieg" - die wichtigsten Wendepunkte der globalen Coronakrise können Sie hier nachlesen.

20.4.2020 - 11:30 Uhr Deutschland nimmt weitere Patienten aus dem Ausland auf

Deutschland ist bereit, weitere Corona-Patienten aus dem Ausland aufzunehmen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, Europa stehe auch in Krisenzeiten zusammen. Nach Angaben des Ministeriums werden auf Intensivstationen in Deutschlands Krankenhäusern zur Zeit mehr als 200 schwerkranke Corona-Patienten aus europäischen Partnerländern wie Frankreich, Italien und den Niederlanden versorgt.

Aktuell gebe es Anfragen für etwa 40 weitere Menschen. Der Bund soll die Behandlungskosten übernehmen. Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland liegt nach Angaben der Gesundheitsbehörden bei rund 142.000 Fällen, davon sind 4.410 Menschen gestorben. In Baden-Württemberg liegt die Zahl der Todesopfer bei 965, in Rheinland-Pfalz bei 107 (Stand 12 Uhr).

In Bayern gilt ab kommender Woche eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Ministerpräsident Markus Söder erklärte, es gehe darum, Mund und Nase zu bedecken - auch ein Schal sei ausreichend. Der CSU-Politiker mahnte an, dass, auch wenn die Wirksamkeit der Maßnahmen verhalten positiv seien, dürfe es keine Ungeduld geben. Die Entwicklung sei zerbrechlich.

Bayern ist damit das dritte Bundesland in Westdeutschland, das diese Pflicht gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus einführt. Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern haben bereits eine Maskenpflicht beschlossen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Diskussionen über weitere Lockerungen von Corona-Auflagen ungewöhnlich scharf kritisiert. In einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums hat sie nach Teilnehmerangaben ihren Unmut darüber deutlich gemacht. Die Botschaft vorsichtiger Erleichterungen habe in einigen Bundesländern zu "Öffnungsdiskussions-Orgien" geführt. Sie mache sich größte Sorgen, dass sich die gute Entwicklung der Infektionszahlen bei den Corona-Infektionen wieder umkehre.

Dauer 1:08 min Corona: Merkel warnt vor "Öffnungsdiskussions-Orgien" Sabine Müller berichtet aus Berlin

20.4.2020 - 9:30 Uhr Unterschiedliche Lockerungen in den Bundesländern

In den meisten Bundesländern dürfen von heute an kleinere und mittelgroße Geschäfte wieder öffnen, die wegen der Corona-Pandemie bislang geschlossen waren. Ladenlokalen mit einer Verkaufsfläche von höchstens 800 Quadratmetern ist es wieder erlaubt, den Betrieb aufzunehmen. Für Autohäuser, Fahrradhändler und Buchläden gilt das unabhängig von ihrer Größe. Die Regelung gilt in allen Bundesländern außer Bayern, Berlin, Brandenburg und Thüringen.

20.4.2020 - 9:00 Uhr Bund übernimmt Kosten für ausländische Corona-Patienten

Der Bund übernimmt die Behandlungskosten von schwer kranken ausländischen Coronapatienten, die in deutschen Intensivstationen versorgt werden. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt. Europa stehe auch in Krisenzeiten zusammen. Es sei mit Kosten von etwa 20 Millionen Euro zu rechnen. Derzeit versorgten deutsche Krankenhäuser mehr als 200 Corona-Patienten aus europäischen Partnerländern auf ihren Intensivstationen.

20.4.2020 - 8:40 Uhr Tschechien will Grenzen ein Jahr lang geschlossen halten

Tschechien will seine Grenzen wegen der Corona-Pandemie ein Jahr lang geschlossen halten. Dies sei nötig, damit keine neue Infektionswelle dadurch hervorgerufen wird, dass Reisende in Länder fahren, in denen die Epidemie noch nicht zu Ende ist, sagte Präsident Milos Zeman im tschechischen Rundfunk. Er empfehle Bürgern, in diesem Sommer die Schönheiten ihres eigenen Landes zu entdecken.

20.4.2020 - 2:02 Uhr Deutsche Luftfahrt plant Maskenpflicht

Die deutsche Luftfahrt will ihre Passagiere zum Tragen von Atemschutz-Masken verpflichten. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und beruft sich auf ein Papier der Flughäfen und Fluggesellschaften. Demnach soll künftig darauf geachtet werden, dass jeder Passagier bei der Abfertigung und in der Maschine eine Schutzmaske trägt. Damit Abstände eingehalten werden, solle es zusätzliche Markierungen geben. Außerdem seien mehr offene Schalter geplant. Der Ein- und Ausstieg in die Flugzeuge solle zeitlich gestreckt werden.

Italiens Regierungschef Guiseppe Conte fordert wegen der Corona-Krise von den Europäern mehr Solidarität. In Italien war die Epidemie im Februar ausgebrochen. Mit Blick darauf sagte Conte der "Süddeutschen Zeitung": "Italien war allein." Wirtschaftlich erlebe der Kontinent den größten Schock seit dem Zweiten Weltkrieg. Darum müsse Europa auch eine entsprechende Antwort geben. Nötig sei die Ausgabe gemeinsamer Anleihen. Die EU-Finanzminister hatten sich auf ein Hilfspaket von mehr als 500 Milliarden Euro geeinigt, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Gemeinsame Anleihen, bekannt als sogenannte Euro-Bonds, sind bisher aber nicht geplant. Sie sind wegen der hohen Schulden der südeuropäischen Länder sehr umstritten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet, dass die verschärften Abstands- und Hygieneregeln noch über Monate eingehalten werden müssen. Bis es einen Impfstoff gibt, werden wir miteinander und aufeinander aufpassen müssen, so Spahn im ZDF. Es müsse gelingen, die Anzahl der Neuinfektionen unter dem jetzigen Niveau von 3.000 bis 4.000 täglich zu halten. Die geplante Handy-App, mit der mögliche Kontakte mit Corona-Infizierten anonymisiert nachverfolgt werden könnten, solle im Mai nutzbar sein.