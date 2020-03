In Rheinland-Pfalz gibt es einen ersten Corona-Todesfall. Die Deutsche Post ist für mehr Paketzustellungen gerüstet. Die Regierung plant ein Hilfspaket für Solo-Selbstständige. Alle wichtigen Entwicklungen im Überblick gibt es im Live-Blog.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

19.3.2020 - 15:18 Uhr Erste Tote in Rheinland-Pfalz durch Coronavirus

In Rheinland-Pfalz gibt es einen ersten Corona-Todesfall. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Demnach ist eine 84-jährige Frau im Westerwald an den Folgen der Infektion gestorben. Sie war am 17. März in instabilem Zustand in eine Klinik in Bad Ems eingeliefert worden. Sie wurde auf die Intensivstation des Krankenhauses gebracht und verstarb kurze Zeit später. Die verzögerte Meldung erklärt sich dadurch, dass das Ergebnis der Diagnostik erst seit heute vorliegt.

19.03.2020 - 14:51 Uhr Gesundheitsminister Spahn: "Nicht in den Park setzen und feiern"

Immer mehr Ministerpräsidenten denken über eine generelle Ausgangssperre nach - darunter die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und Bayern, Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU). Der Grund ist, dass zu wenige Menschen sich bislang an die coronabedingten Einschränkungen halten. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat heute nochmal an die Menschen appelliert.

Dauer 1:12 min Spahn appelliert: "Nicht in Gruppen im Park feiern" Immer mehr Politiker und auch die Polizei beklagen, dass Menschen in Deutschland nicht verantwortungsbewusst mit der Ansteckungsgefahr umgehen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, man sollte in der Lage sein, drei oder vier Wochen auf bestimmte Dinge zu verzichten. Sich in Gruppen in den Park zu setzen und zu feiern, sei nicht sein Verständnis von Solidarität.

Es gehe nicht darum, das Haus gar nicht mehr zu verlassen, sagte Spahn in Berlin. Allerdings sollte darauf verzichtet werden, sich "in Gruppen trinkend in den Park zu setzen und zu feiern". Dies sei nicht sein Verständnis von Solidarität, fügte Spahn hinzu. "Ich setze einfach auf Vernunft." Die Menschen sollten es zwei, drei oder vier Wochen aushalten, auf bestimmte Dinge zu verzichten.

19.3.2020 - 14:22 Uhr Frankreich sperrt Mittelmeer-Strände

Frankreich sperrt wegen der Ausbreitung des Coronaairus alle Mittelmeerstrände. Der Grund: Es halten sich trotz der geltenden Ausgangssperre zu viele Menschen an den Stränden auf. Das Verbot betrifft einige der beliebtesten Städte Frankreichs, unter anderem in den Badeorten Cannes, Nizza und Saint-Tropez. Es gilt für die gesamte französische Mittelmeerküste und auf Korsika.

19.3.2020 - 13:47 Uhr Neue Schutzmasken für Ärzte werden mit Polizeischutz verteilt

Schon bald wird es wieder mehr Schutzmasken und Desinfektionsmittel für Ärzte geben. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) erwartet, dass heute Nachschub dafür kommt. Es seien rund zehn Millionen Schutzmasken geliefert worden. Sie werden jetzt an die Praxen verteilt. Bis spätestens Ende der Woche sollten alle das Material haben, heißt es. Die Verteilung läuft dabei teilweise unter Polizeischutz, sagt die KBV.

Bedauerlicherweise müsse man die Polizei um Hilfe bitten, weil Schutzmasken und -anzüge auch schnell gestohlen würden. KBV-Chef Andreas Gassen kritisiert auch die Hamsterkäufe, zum Beispiel von Desinfektionsmittel. Die hätten die Situation für Ärzte verschärft. Es gebe aber genug.

19.3.2020 - 13:30 Uhr Baden-Württemberg weicht wegen Corona-Krise von Schuldenbremse ab

Baden-Württemberg weicht von der Schuldenbremse ab, um milliardenschwere Kredite aufnehmen zu können. Der Landtag beschloss mit den Stimmen der Opposition, die Corona-Krise als Naturkatastrophe anzusehen. Eigentlich darf das Land wegen der Schuldenbremse grundsätzlich keine Kredite aufnehmen. Für Naturkatastrophen gibt es aber eine Ausnahme, die jetzt genutzt wird.

19.3.2020 - 13:28 Uhr Post bereit für mehr Paketzustellungen während Corona-Krise

Die Deutsche Post sieht sich gut aufgestellt, auch wenn ihre Kunden während der Corona-Krise deutlich mehr Pakete verschicken oder Waren online bestellen. Das hat ein Sprecher des Unternehmens der "Rheinischen Post" gesagt. Bisher habe es aber nicht auffällig viel mehr Postsendungen gegeben.

Eine Sofortmaßnahme hat die Post bereits getroffen: Damit Kunden und Postmitarbeiter sich nicht gegenseitig anstecken können, verzichtet der Konzern bei der Übergabe von Paketen derzeit auf eine Unterschrift des Kunden. Der Paketbote unterschreibt stattdessen.

In Belgien nimmt die Post mittlerweile keine Sendungen mehr an, die an Empfänger außerhalb Europas geschickt werden. Es gebe nicht mehr genug Luftfrachtkapazitäten, hieß es.

19.3.2020 - 13:15 Uhr Shanghai-Korrespondent: Das Leben in China normalisiert sich

Laut SWR-China-Korrespondent Steffen Wurzel gibt es seit Tagen einen klaren Trend: Die offiziell gemeldeten Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehen deutlich zurück. Das spüre man auch im täglichen Leben, sagt Wurzel. Er berichtet aus Shanghai, der größten Stadt Chinas: "Die Leute gehen wieder raus, sie stehen morgens im Stau, die Restaurants sind wieder einigermaßen voll."

Allerdings sei man von einer wirklichen Normalität noch weit entfernt. "Fiebermessen ist nach wie vor Standard, wenn man in öffentliche Gebäude oder Behörden geht", so Wurzel. Bei ihm werde selbst dann Fieber gemessen, wenn er nur kurz zum Kaffeetrinken das Büro verlasse.

Dauer 4:43 min Interview Steffen Wurzel SWR Moderatorin Katja Burck hat mit dem Shanghai-Korrespondenten Steffen Wurzel gesprochen

19.3.2020 - 12:00 Uhr Schweiz droht mit Abschaltung von Streaming-Diensten

In der Schweiz hat die Regierung die Menschen dazu aufgerufen, weniger Serien und Filme zu streamen. Notfalls könne man solche Dienste auch blockieren, so der Bundesrat. Wegen der Coronakrise sind die Datennetze aktuell stark ausgelastet. Die größten Internetanbieter Swisscom und Sunrise haben mitgeteilt, dass es an manchen Stellen Überlastungen gibt.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat erneut eindringlich an die Bürger appelliert, sich an die Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus zu halten. Bei Zuwiderhandlung stellte er schärfere Maßnahmen in Aussicht. "An die Vorgaben muss sich jeder halten", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Landtags.

Ob man in Zukunft ein Ausgangsverbot erteilte, wisse man nicht. Man wolle ein solches Verbot vermeiden. Aber wenn sich die Bürger nicht an die neuen Regelungen hielten, werde es wohl kommen: "Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum."

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält eine Ausgangssperre zum derzeitigen Zeitpunkt nicht für nötig. Im SWR-Gespräch erläuterte er, weshalb es keine weiteren Verschärfungen geben müsse.

19.3.2020 - 10:50 Uhr Cem Özdemir positiv auf Coronavirus getestet

Der baden-württembergische Grünen-Politiker Cem Özdemir hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat er in einem Video auf Twitter bekannt gegeben.

Auch ich bin vom #coronavirus betroffen. Mit geht es gut & um mich muss sich niemand sorgen. Bleibe weiter daheim in #Quarantäne & folge den Anweisungen der Behörden. Sorgt Euch um die, die es härter treffen kann & macht unbedingt mit bei #wirbleibenzuhause! https://t.co/c89rgGiRCm Cem Özdemir, Twitter, 19.3.2020, 10:23 Uhr

Der 54-Jährige sagte, es gehe ihm "sehr gut". Er wolle seine Ansteckung öffentlich machen, "um deutlich zu machen, dass sich jede und jeder von uns anstecken kann". Der Bundestagsabgeordnete rief dazu auf, zu Hause zu bleiben und die Lage ernst zu nehmen. "Es geht jetzt darum, alle anderen zu schützen", sagte er.

Die Bundesregierung plant in der Coronavirus-Krise ein Hilfspaket von insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und andere Kleinstfirmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Zuvor hatte der Corona-Ausschuss des Bundeskabinetts getagt. Das Hilfspaket soll zügig auf den Weg gebracht werden, hieß es.

Wegen der drastischen Auswirkungen der Corona-Krise fürchten viele Solo-Selbstständige um ihre Existenz - also etwa Musiker, Fotografen, Künstler, Heilpraktiker, Dolmetscher oder Pfleger. Viele Geschäfte mussten schließen, Messen, Veranstaltungen und Konzerte wurden abgesagt. Aufträge und Umsätze vieler Solo-Selbstständiger sind weggebrochen.

Eine schnelle Lösung für Freiberufler und Solo-Selbstständige hatte SPD-Fraktionsvize Katja Mast schon am Morgen im SWR-Tagesgespräch angekündigt. Sie sagte, die Regierung arbeite mit "Hochdruck" an Ergebnissen und sie sei zuversichtlich, dass die Bundesminister Hubertus Heil, Olaf Scholz (beide SPD) und Peter Altmaier (CDU) bis zur nächsten Sitzung des Bundestages am Montag eine Lösung finden werden. In der jetzigen Corona-Krise, die Menschen mit einem "bedingungslosen Grundeinkommen" zu unterstützen, lehnt Mast allerdings ab.

Dauer 6:48 min Sendezeit 7:07 Uhr Sender SWR2 SPD-Fraktionsvize Mast zu Corona: "Bekommen Lösungen auch für Selbstständige" Die SPD-Fraktionsvize Katja Mast hat in der Corona-Krise eine schnelle Lösung auch für Freiberufler und Soloselbstständige angekündigt. Auch einen Härtefallfonds werde es geben. Im SWR 2 Tagesgespräch sagte Mast, die Regierung arbeite mit „Hochdruck“ an Ergebnissen und sie sei zuversichtlich, dass die Bundesminister Heil, Scholz und Altmaier bis zur nächsten Sitzung des Bundestages am Montag eine Lösung finden werden. In der jetzigen Corona-Krise, die Menschen mit einem „bedingungslosen Grundeinkommen“ zu unterstützen, lehnt Mast im SWR ab. Die SPD stehe für ein Recht auf gute und tarifgebundene Arbeit. Ein bedingungsloses Grundeinkommen sei ein fundamentaler Systemwechsel, der auch jetzt nicht weiterhelfe. Die Menschen bräuchten schnelle Lösungen, wenn ihnen die Aufträge durch die Corona-Krise wegbrächen. Audio herunterladen (5,9 MB | MP3)

19.3.2020 - 10:31 Uhr RKI meldet fast 11.000 Fälle bundesweit

Das Robert-Koch-Institut spricht von fast 11.000 Menschen, die sich in Deutschland mit dem Coronavirus angesteckt hätten. Gegenüber gestern seien das rund 2.800 neue Fälle. Bundesweit seien bislang 20 Todesfälle bekannt.

Die meisten Fälle gebe es in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.

19.3.2020 - 9:50 Uhr Italien verlängert wohl Ausgangssperre

Die Ausgangssperre und andere Einschränkungen in Italien werden voraussichtlich verlängert. Sie würden über die bisher genannten Daten Ende März und Anfang April hinaus gelten, sagt Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte dem "Corriere della Sera". Italien ist in Europa am stärksten vom Virus betroffen.

Auch Frankreichs Innenminister Christophe Castaner sagte in einem Radiointerview, der Zeitraum der Ausgangssperre könne verlängert werden. Derzeit ist sie für 14 Tage angeordnet.

19.3.2020 - 9:45 Uhr Impfstoff bis zum Sommer im Test?

Das Tübinger Pharma-Unternehmen CureVac rechnet damit, schon bald einen Corona-Impfstoff erproben zu können. Im Sommer könnten klinische Tests an Menschen starten, sagte ein Unternehmenssprecher der "Rheinischen Post". Wann der Impfstoff aber auf den Markt komme, hänge auch von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Nach einem möglichen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus suchen weltweit Forscher mehrerer Unternehmen und Einrichtungen.

Die Lufthansa streicht ihr Flugprogramm noch stärker zusammen als bislang bekannt. Bis zum 19. April finden nur rund fünf Prozent der geplanten Flüge statt. Das teilte der Konzern bei der Präsentation der Jahresbilanz in Frankfurt mit. Demnach bietet Lufthansa Fernverbindungen vorerst nur noch ab Frankfurt und dreimal pro Woche mit der Tochter Swiss ab Zürich an. Die Maschinen sollen vorwiegend Deutsche aus dem Ausland zurückholen.

Eine Prognose für das Jahr wollte Vorstandschef Carsten Spohr nicht abgeben. Er sagte aber: Je länger die Krise andauere, desto wahrscheinlicher werde es, dass die Luftfahrt in Zukunft nicht ohne staatliche Hilfe auskomme.

Dauer 1:17 min Lufthansa Bilanz - MoE Roman Warschauer berichtet

Laut der Nationalen Gesundheitskommission ist erstmals seit Ende 2019 keine Neu-Infektionen in Hubei verzeichnet worden. Die zentralchinesische Provinz war das Epizentrum des Coronavirus, dort sind mehr als 80 Prozent der landesweiten Infektionsfälle und mehr als 95 Prozent der Todesfälle in China aufgetreten. Seit dem 23. Januar ist die Provinz mit rund 60 Millionen Menschen weitgehend abgeriegelt.

Für Festland-China hat die Behörde 34 neue Infektionen bestätigt, mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Davon seien aber alle importiert, melden die Behörden, 21 davon allein in Peking. So steigt landesweit jetzt die Sorge vor Infizierten, die aus dem Ausland einreisen. Viele Städte haben ihre Quarantänemaßnahmen deshalb nochmal verschärft, wie Axel Dorloff aus Peking im Audio berichtet.

Dauer 1:04 min Keine lokalen Corona-Neuinfektionen in China Axel Dorloff berichtet

Derzeit sind in China nach offiziellen Angaben mehr als 80.900 Fälle bekannt. Mehr als 3.240 Menschen seien bislang infolge einer Ansteckung gestorben. Mehr als 7.200 Chinesen, die sich infiziert hatten, befänden sich noch in Behandlung.

Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie hat die Europäische Zentralbank (EZB) ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro angekündigt. Es soll dabei um staatliche und private Wertpapiere gehen, teilte die EZB mit. Das Programm werde beendet, sobald der EZB-Rat die Coronavirus-Krise für bewältigt halte - aber nicht vor Jahresende, hieß es weiter.

Das gesamte österreichische Bundesland Tirol steht seit Mitternacht wegen der Ausbreitung des Coronavirus unter Quarantäne. In Tirol wurden laut dem Landeschef Günther Platter bisher 474 bestätigte Fälle von Corona-Infektionen gezählt - mehr als in jedem anderen österreichischen Bundesland.