Vor ein paar Tagen wurde das deutsche Wort des Jahres 2020 bekanntgegeben: Corona-Pandemie. Jetzt hat Österreich mit SEINEM Wort des Jahres nachgezogen – und das wirft Fragen auf, findet Max Waibel in seiner Kolumne "Zwei Minuten".

Die Österreicher haben gerade ihr Wort des Jahres gekürt. Es heißt: "Baby-Elefant". Doch, wirklich. "Baby-Elefant". Das Wort "Baby-Elefant" steht für den Abstand von einem Meter, den die Menschen einhalten sollen, um sich nicht mit Corona anzustecken. Das ist jetzt nicht so langweilig wie unser Wort dieses Jahr: Corona-Pandemie. Da fehlt ja nur noch das Aktenzeichen.

Die Kolumne von Max Waibel können Sie hier auch im Audio hören:

Baby-Elefant dagegen hat was Niedliches, Verspieltes. Och, ist der süß mit seinen großen Ohren. Und was der Kleine schon alles mit seinem Rüssel kann!? Bekanntgegeben hat das Wort des Jahres die Forschungsstelle für österreichisches Deutsch an der Universität Graz. Die nämlich bestimmt seit 1999 dieses Ö-Wort. Damals nämlich haben die Österreicher entschieden, sich vom deutschen Wort und Unwort des Jahres abzukoppeln. Die Trennung war sehr bewusst.

Merkels Baby-Elefant

Denn diese Wörter und Unwörter des Jahres stammten zu oft von deutschen Politikern oder aus deutschen Medien, hieß es damals zur Begründung. Also, "Baby-Elefant" hab ich von Kanzlerin Merkel tatsächlich noch nie gehört. Wäre auch nicht ihr Stil. Sie würde vielleicht mit Blick auf die Corona-Abstandsregeln so was sagen wie: Denken Sie bitte immer daran: Ein Meter ist definiert als die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von 1 durch 299792458 Sekunden zurücklegt.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Und überhaupt: wieso nur ein Meter? In Deutschland sind es mindestens 1 Meter 50. Auf Österreichisch wäre dieses Längenmaß vielleicht so was, wie: "Kanzler Kurz liegt auf dem Bauch und winkelt die Beine an". Für die Österreicher jedenfalls ist klar: wenn so ein kleiner Elefant zwischen zwei Personen steht, dann sind alle sicher vor Corona. "Baby-Elefanten" trifft man in Österreich jetzt in jeder Fußgängerzone, auf den Skipisten oder in Alpentunneln.

Baby-Elefanten in jeder Fußgängerzone

Das ist natürlich Quatsch. Als Metapher vielleicht, ja. Aber doch nicht wirklich. Man will sich ja auch gar nicht ausmalen, was es bedeuten würde, wenn Österreichs Kanzler Kurz zu Angela Merkel sagt: "Baby-Elefant"! Und dabei meint der eigentlich: "Liebe Kanzlerin, halten Sie bitte den richtigen Abstand zur Vermeidung einer Corona-Infektion ein". So wie ich unsere Kanzlerin kenne, würde sie das locker abperlen lassen.

Denn sie kennt bestimmt den Satz, der dem österreichischen Spötter Karl Kraus zugeschrieben wird: "Was Deutsche und Österreicher trennt, ist die gemeinsame Sprache".