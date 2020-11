Die britische Labour-Partei hat ihren ehemaligen Parteichef Jeremy Corbyn nach Antisemitismus-Vorwürfen suspendiert. Ein Parteisprecher sagte, Grund seien verharmlosende Äußerungen Corbyns zu einer unabhängigen Untersuchung zu Antisemitismus in der Labour-Partei. Corbyn war von 2015 bis April diesen Jahres Parteichef. In dieser Zeit hat er dem Untersuchungsbericht zufolge antisemitische Tendenzen in den eigenen Reihen zugelassen. Corbyn selbst wurde öfter wegen seiner Haltung im Nahostkonflikt kritisiert. So hatte er die im Gazastreifen herrschende Hamas als Freunde bezeichnet. Die EU stuft die Hamas als Terrororganisation ein.