Das RKI legt einen Plan für Öffnungen in vier Stufen vor. Erst bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 fallen alle Beschränkungen. Wir analysieren den Vorschlag.

Schwere Erkrankungen, Langzeitfolgen und Todesfälle so gering wie möglich halten und das Gesundheitssystem nicht überlasten - diese Hauptziele formuliert das Robert Koch-Institut für die kommenden Monate. Damit das gelingt, hat die oberste Gesundheitsbehörde in Deutschland ein neues Konzept vorgelegt. Es sieht eine neue Abstufung für Maßnahmen und Lockerungen vor.

Haupt- und Hilfsindikatoren ergeben eine Intensitätsstufe

Nach dem Vorschlag des RKI könnte es eine Art Ampelmodell mit vier Intensitätsstufen geben:



Stufe 3 – Hohes Infektionsgeschehen

Stufe 2 – Mittleres Infektionsgeschehen

Stufe 1 – Niedriges Infektionsgeschehen

Basisstufe

Zwei Hauptindikatoren dienen als Basis dafür, welche Intensitätsstufe gilt:



Sieben-Tage-Inzidenz, also wie viele Menschen haben sich in den letzten Tagen angesteckt. Anteil der COVID-19-Fälle auf Intensivstationen, also wie hoch ist die Belastung der Kliniken durch schwer kranke COVID-19-Patienten.

Hinzu kommen zwei weitere Hilfsindikatoren, die einen vorausschauenden Trend für die beiden Hauptindikatoren abbilden sollen:



Sieben-Tage-Inzidenz der hospitalisierten Über-60jährigen, also wie viele ältere COVID-19-Erkrankte müssen ins Krankenhaus. Erfolg bei der Kontaktnachverfolgung, also wie hoch ist der Anteil der Kontaktpersonen, die die Gesundheitsämter tatsächlich nachverfolgen können.

Vollständige Lockerungen nur bei einer Inzidenz unter 10

Entlang der vier Intensitätsstufen dekliniert der RKI-Vorschlag dann die verschiedenen notwendigen Maßnahmen durch: Demnach würde bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 das öffentliche Leben wieder einen relativ normalen Gang nehmen.

In der „Basisstufe“ würden im Wesentlichen nur noch die bekannten allgemeinen Schutzmaßnahmen (AHA+L) gelten. Auch größere Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen in Innenräumen und bis zu 1000 Personen im Freien wären dann wieder erlaubt. Auch in „Stufe 1“ bei einer Inzidenz von bis zu 35 wäre fast alles weiterhin erlaubt.

Erst in „Stufe 2“ beim Überschreiten der 35 beginnen wieder stärkere Restriktionen wie etwa die Schließung von Restaurants, Bars und Clubs, Zugangsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen oder die Empfehlung zum Homeoffice.

In der höchsten „Stufe 3“ sieht das Konzept erneut weitreichende Gegenmaßnahmen vor: Distanzunterricht und Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Leben, die Schließung von Restaurants, Bars und Clubs und die Beschränkung auf Einzelbesuche in Alten- und Pflegeheimen.

Entscheidungen für Maßnahmen vor Ort

Das Stufenmodell liefert damit einen möglichen Rahmen, wann verschärfte Gegenmaßnahmen zu ergreifen sind. Die Stufen sind fließend und erlauben damit sogar eine flexible Einschätzung entlang der vielfältigen Bedingungen, die vor Ort in den Landkreisen zu bewerten sind. Das kann für die Pandemiebekämpfung von Vorteil sein. Je schneller und konkreter Ausbrüche unterbunden werden, desto effektiver sind die Maßnahmen.

Damit verlagert sich aber auch die konkrete Entscheidung über Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens auf die Landkreise. Das wird zwangsläufig zu großen regionalen Unterschieden bei den Regeln führen.

Vor diesem Hintergrund ist die Frage, wie störanfällig die Indikatoren für äußere Einflüsse sind. Die Inzidenz beispielsweise hängt stark von der konsequenten Nachverfolgung und Testung von potentiell Infizierten ab. Hier zeigten sich in den vergangenen Wochen große, auch regionale Unterschiede. Eine niedrige Inzidenz ist damit nur valide, solange trotzdem ausreichend getestet wird.

Daten zu COVID-19-Patienten in Kliniken unvollständig

Mit der Kontrolle der schweren Verläufe bei den Über-60jährigen, die ins Krankenhaus müssen, wird ein Frühindikator eingeführt. Ältere Menschen mit schwerer COVID-19-Erkrankung haben ein signifikant höheres Risiko, daran zu versterben. Außerdem führen schwere Verläufe bei Älteren zu einer stärkeren Belastung der Intensivstationen.

Allerdings dürfte dieser Wert in vielen Gesundheitsämtern derzeit noch nicht verlässlich vorliegen. Baden-Württemberg zum Beispiel veröffentlicht etwa auf Landesebene gar keine Zahlen zur sogenannten Hospitalisierung. Oftmals bekommen die Gesundheitsämter die Daten zum Verlauf eines Patienten erst verspätet oder auch gar nicht. Es gibt keine digitalen Schnittstellen zwischen Kliniken und Gesundheitsämtern, um den Zustand des Patienten mitzuteilen. Damit bleiben Informationen immer wieder auf der Strecke.

Die Kliniken melden ans Intensivregister bislang auch nur COVID-19-Patienten auf Intensivstationen und die Zahl der Neuaufnahmen. Das Alter der Patienten wird dabei nicht übermittelt. Daten zu COVID-19-Normalstationen werden ebenfalls bislang noch nicht erfasst.

Wenn der Hilfsindikator aber nicht verlässlich und zeitnah zur Verfügung steht, kann ein Landkreis nicht zeitnah die Maßnahmen verschärfen. Der Aufbau einer entsprechenden Melde-Infrastruktur mit entsprechender Rechtsgrundlage könnte sich wochenlang hinziehen.

Vorschlag, kein verbindlicher Beschluss

Der ControlCOVID-Plan des RKI ist zunächst nur ein Vorschlag und eine Empfehlung in der Debatte um weitere Öffnungen und Kennzahlen für die nächsten Wochen und Monate. Ob dieser Ansatz tatsächlich umgesetzt wird, entscheiden letztlich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen mit der Kanzlerin. Ob dieses Konzept Teil der Beratungen der kommenden Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März ist, ist nicht bekannt.