Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte stellt sich heute einer zweiten Vertrauensabstimmung im Parlament. Gestern Abend hatte er in der Abgeordnetenkammer mit 321 Stimmen die absolute Mehrheit erreicht. Ob ihm das auch im Senat gelingt, gilt als unwahrscheinlich. Die Regierungskrise in Italien war in der vergangenen Woche entstanden, nachdem eine kleinere Partei die Mitte-Links-Koalition verlassen hatte. Conte muss nun einen neuen Regierungspartner finden. Auch Neuwahlen sind nicht ausgeschlossen.