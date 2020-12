per Mail teilen

Christbaumschmuck aus dem Riesengebirge ist in die Unesco-Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen worden. Das teilte das tschechische Kulturministerium mit. Es handele sich um Schmuck aus mundgeblasenen Glasperlen. Solche Ornamente würden seit mehr als hundert Jahren von Hand gefertigt. Auch das Bauhüttenwesen in Europa wurde auf Vorschlag von Deutschland und vier weiteren Länder in die Kulturerbe-Liste aufgenommen.