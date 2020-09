per Mail teilen

China hat die von der US-Regierung angekündigte Sperrung der Apps Tiktok und Wechat scharf verurteilt. Die USA würden ohne jegliche Beweise die beiden Unternehmen unter Druck setzen, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking. Man werde die Rechte und Interessen der chinesischen Unternehmen schützen, falls die US-Regierung nicht von ihrem schikanösen Verhalten absehe. Der Mutterkonzern der Video-App Tiktok, Bytedance, will nach Berichten von US-Medien gegen das geplante Verbot in den USA klagen. Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte gestern eine Download-Sperre gegen Tiktok verhängt. Diese greift ab morgen.