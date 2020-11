In Nordrhein-Westfalen ist wieder eine rechtsradikale Chatgruppe bei der Polizei aufgeflogen. Am Morgen haben rund 160 Polizisten Wohnungen und Diensträume unter anderem in Essen durchsucht. Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte, der Verdacht richte sich gegen 15 Polizisten. Sie sollen seit Anfang 2015 bis zu diesem September in einer WhatsApp-Gruppe rechtsextremistische Texte, Fotos und Videos ausgetauscht haben. Es handele sich um menschenverachtende, fremdenfeindliche und antisemitische Inhalte oder um die Verehrung von Adolf Hitler. Von den Verdächtigen seinen zwölf vom Polizeidienst suspendiert worden. Zwei seien Pensionäre, einer habe in ein anderes Bundesland gewechselt. In den vergangenen Monaten waren in der nordrhein-westfälischen Polizei mehrere ähnliche Chatgruppen aufgeflogen.