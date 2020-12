per Mail teilen

Im Prozess um die Terroranschläge auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" wird heute ein Urteil erwartet. Im Januar 2015 hatten Attentäter 17 Menschen in der Redaktion des Satiremagazins und einem jüdischen Supermarkt in Paris getötet. Den 14 Angeklagten wird vorgeworfen, auf unterschiedliche Art und Weise in die Vorbereitungen der Anschläge involviert gewesen zu sein.