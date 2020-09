per Mail teilen

Ein Feuer hat in der Nacht das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos völlig zerstört. Die Menschen, die dort lebten, konnten fliehen, stehen aber vor einer ungewissen Zukunft.

Mehr als 12.000 Menschen seien in der Nacht in Panik auf die Straße gerannt, berichtete Marie von Manteuffel im SWR. Sie ist Expertin für Flüchtlingspolitik bei "Ärzte ohne Grenzen". Die ganze Nacht hätten auch Teams der Hilfsorganisation versucht, zu den Menschen zu gelangen um zu helfen. Die gute Nachricht sei: Offenbar wurde niemand ernsthaft verletzt.

Expertin: Keine Verteilung auf andere "Hotspot-Inseln"

"Ärzte ohne Grenzen" fordert bereits seit Jahren, dass das Lager auf Lesbos - das eigentlich nur für rund 3.000 Menschen gebaut wurde - geschlossen wird. Gelebt hätten dort zuletzt mehr als 12.500 Menschen - unter zum Teil katastrophalen hygienischen Bedingungen - berichtete auch unserer Griechenland-Korrespondent Thomas Bormann.

Eine Schande sei das für die Europäische Union, findet ARD-Korrespondent Georg Schwarte:

Flüchtlings-Expertin von Manteuffel betonte jedoch: Es sei auch nicht sinnvoll, die Menschen nun auf die anderen griechischen "Hotspot-Inseln" zu bringen. Die Lage in den Flüchtlings-Camps dort sei ähnlich katastrophal. Es müsse jetzt zu einem Umdenken in der EU-Flüchtlingspolitik kommen, hin zu einer Politik, "die den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellt."

Schuld an der Situation auf Lesbos sei aber auch die alte griechische Regierung, die Asylverfahren lange verschleppt habe, sagt die Europa-Abgeordnete der CDU, Lena Düpont:

Deutsche Bischofskonferenz: "Katastrophe mit Ansage"

Der Sonderbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlingsfragen, Stefan Heße, sagte, in die Betroffenheit über das Elend der Schutzsuchenden mische sich "Bestürzung über das politische Versagen". Die Geschehnisse in Moria seien "eine Katastrophe mit Ansage". Weiter betonte er: "Die mit dem Flüchtlingslager Moria verfolgte Politik der Abschreckung geht auf Kosten der Menschlichkeit." Schon lange sei die Situation dort unerträglich gewesen.

EU-weite Hilfen gefordert

Auch von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kam Kritik. "Was in Moria passiert, ist eine humanitäre Katastrophe", twitterte er.

Was in #Moria passiert, ist eine humanitäre Katastrophe. Mit der EU-Kommission und anderen hilfsbereiten EU-Mitgliedstaaten müssen wir schnellstens klären, wie wir Griechenland unterstützen können. Dazu gehört auch die Verteilung von Geflüchteten unter Aufnahmewilligen in der EU. Heiko Maas 🇪🇺, Twitter, 9.9.2020, 10:54 Uhr

Mit der EU-Kommission und anderen hilfsbereiten Mitgliedstaaten der Europäischen Union müsse Deutschland schnellstens klären, wie man Griechenland unterstützen könne.

Ähnlich reagierten die Grünen: "Deutschland muss handeln", sagte deren Chefin Annalena Baerbock den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die AfD hingegen forderte, die Asylverfahren der Menschen in Moria möglichst schnell abzuschließen und diejenigen, die keinen Anspruch auf Schutz haben, in ihre Heimatländer zurückzubringen.