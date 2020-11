Zum Auftakt des zweiten Spieltags in der Champions-League-Gruppenphase hat Titelverteidiger Bayern München gegen Lokomotive Moskau 2:1 (1:0) gewonnen. Früh in diesem Spiel gingen die Bayern durch einen Treffer von Leon Goretzka (13. Minute) in Führung. Den Ausgleich erzielte Anton Mirantschuk (70.). Joshua Kimmich verhalf Bayern München zum Sieg (79.) Im zweiten Spiel mit deutscher Beteiligung spielt am späten AbendBorussia Mönchengladbach gegen Real Madrid.