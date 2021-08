Armin Laschet - vom Stadtrat zum Kanzler?

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-pool

Der 1961 in Aachen geborene Armin Laschet arbeitete lange Zeit als Journalist, unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und die Kirchenzeitung Aachen. In seiner Heimatstadt war er 15 Jahre lang Mitglied im Stadtrat. Laschet war kurz im Europaparlament und Bundestag. 2010 setzte er sich bei der Wahl zum CDU-Landesvorsitzenden in Nordrhein-Westfalen gegen Norbert Röttgen durch. Seit 2017 ist Laschet Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes.