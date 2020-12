Die neun obersten US-Richter sollen nach dem Willen von Donald Trump ein weiteres Auszählen nach der Präsidentschaftswahl stoppen. Das wird nicht passieren, ist sich der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen sicher.

"Ich glaube, dass die Institutionen des Rechtsstaates in den USA funktionieren", sagte Röttgen, der Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags ist, im SWR. Den von Trump geforderten Auszählungsstopp nach der US-Präsidentschaftswahl durch den Obersten Gerichtshof hält er deshalb für ausgeschlossen. Daran ändere auch eine konservative Mehrheit im Obersten Gerichtshof nichts. Er sei von der Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter überzeugt, so Röttgen.

Trump respektiert "absolute Grundregeln der Demokratie nicht"

Trumps Drohung, gegen die weitere Stimmauszählung vor Gericht zu ziehen, zeige vielmehr, dass er weder Respekt vor Verfassungs- noch Anstandsregeln habe. "Es ist ungeheuerlich, dass der amtierende Präsident die absolute Grundregel der Demokratie, dass durch Wahlen durch das Volk entschieden wird, nicht respektiert." Trump gehe es ausschließlich um rücksichtslose Machtpolitik. Er wolle die Deutungshoheit erringen, dass sein Sieg feststehe und "er will die Demokraten in die Ecke derjenigen stellen, die Betrug begehen und seinen Sieg stehlen", sagte der CDU-Außenexperte.

Janes: Aussöhnung der beiden politischen Lager zwingend notwendig

Jackson Janes, Präsident am "American Institute for Contemporary German Studies" an der Johns Hopkins Universität in Washington, betonte: Egal wer die USA in den kommenden vier Jahren aus dem Weißen Haus regieren werde, die Herausforderungen seien enorm. In der Innenpolitik treffe der nächste Präsident auf eine stark polarisierte US-Gesellschaft, sagte Janes ebenfalls im SWR. Die Anhänger von Trump und Biden stünden sich unversöhnlich gegenüber. Es sei die Aufgabe von Trump oder Biden, beide politische Lager hinter sich zu vereinen.

Neustart in transatlantischen Beziehungen suchen

In der Außenpolitik macht sich Janes dafür stark, wieder verstärkt das Verbindende zwischen den USA und Europa zu suchen. "Ich glaube, man müsste davon ausgehen, dass wir uns gegenseitig brauchen." Er appellierte an die Europäische Union, souveräner gegenüber den USA aufzutreten. Eine klare Agenda, in der die EU-Eckpunkte für eine zukünftige Zusammenarbeit formuliere, könnte ein erster Schritt sein. Wichtige Themen seien die Corona-Pandemie, die Wirtschaftslage sowie die Herausforderungen im Umgang mit Russland und China. "Es gibt eine Fülle von Fragen und ungelösten Problemen, die keiner von uns allein erfolgreich anpacken kann."