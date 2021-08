Eine App der CDU mit schweren Sicherheitslücken ist peinlich. Dass nun gegen die Entdeckerin der Lücke ermittelt wird, zeigt, wie es in Deutschland um die Digitalisierung bestellt ist. Das liegt auch an der CDU, meint Stefan Giese.

Man kann der CDU eines ganz gewiss nicht vorwerfen: dass sie diesem neumodischen Kram wie Internet und Digitalisierung eine allzu große Aufmerksamkeit schenken würde. Ihre Koalitionspartnerinnen in der Bundesregierung - SPD und CSU - legen zwar eine ähnlich ausgeruhte Haltung an den Tag, aber die CDU bleibt der Linie ihrer einstigen Vorsitzenden Angelika Merkel am konsequentesten treu, wonach das Internet „Neuland“ sei, also irgendwie ein bisschen fremd und unbequem.

Digital tappt die CDU im Dunkeln dpa Bildfunk Kay Nietfeld

Im Mai konnten sich die Christdemokraten in ihrer Auffassung bestätigt fühlen, dass dieser digitale Kram nur Scherereien bringt. Da hat nämlich die Netzaktivistin Lilith Wittmann in der Partei-eigenen App CDU-Connect empfindliche Sicherheitslücken entdeckt. Die App soll den Wahlkampf der Partei unterstützen, allerdings waren über sie hunderttausende Datensätze ungeschützt im Internet abrufbar, zum Teil mit persönlichen Daten wie Adresse, Alter, Geschlecht und politische Einstellungen. Recht peinlich das, aber eben „Neuland“.

Am Dienstagabend hat Lilith Wittmann mitgeteilt, wie die CDU reagiert hat, nachdem sie die Partei (und später die Öffentlichkeit) auf ihre Entdeckung aufmerksam gemacht hatte. Sie bekam nicht etwa ein Dankeschön in Form eines Präsentkorbs oder gar das Angebot, künftig gegen Bezahlung von der CDU verursachte Sicherheitslecks zu beheben. Nein, die Partei hat sie angezeigt, sodass sie sich mit dem Landeskriminalamt Berlin in der Sache rumschlagen musste. Das Schreiben des LKA hat sie auf Twitter veröffentlicht.

Lilith Wittmann über #cduconnect

Dieses Vorgehen hatte für die CDU den entscheidenden Vorteil, dass sie sich nun wieder auf einem Feld bewegt, auf dem sie sich bestens auskennt. Störenfriede mit der Justiz zu behelligen und von eigenen Fehlern ablenken ist für sie eines ganz gewiss nicht: neumodischer Kram oder eben „Neuland“. Womit sie offenbar nicht gerechnet hatte, war die Welle öffentlicher Kritik im Internet. Nach wenigen Stunden hat sich am Mittwoch der CDU-Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig bei Littmann entschuldigt und die Anzeige zurückgezogen. Eine weitere Lehrstunde in Sachen digitales für die Christdemokraten.