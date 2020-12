Die CDU hat angekündigt, ihren Parteitag Mitte Januar digital abzuhalten. Auch der neue CDU-Bundesvorsitzende soll dabei gewählt werden.

Die CDU will als erste Partei in Deutschland den Parteichef bei einem digitalen Parteitag wählen. Man werde in der jetzigen Situation keinen Präsenzparteitag durchführen und versuchen, jedes Infektionsrisiko zu minimieren, so Generalsekretär Paul Ziemiak.

Wer wird neuer CDU-Chef? Ergebnis am 22. Januar

Der neue CDU-Chef soll durch eine digitale Vorauswahl beim Bundesparteitag am 16. Januar und eine anschließende Briefwahl gewählt werden. Am 22. Januar soll laut Generalsekretär Ziemiak endgültig feststehen, wer neuer Parteichef wird.

Der CDU-Bundesparteitag soll nach einem Beschluss des Bundesvorstands der Partei wegen der Corona-Pandemie rein digital stattfinden. Dies sei eine "große Premiere für die deutsche Parteienlandschaft", sagte Ziemiak.

CDU-Parteitag wäre eigentlich in Stuttgart gewesen

Zuvor hatte es wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen eine Diskussion im Parteipräsidium darüber gegeben, ob der Parteitag erneut verschoben werden soll. Ursprünglich hätte der Parteitag im Dezember in Stuttgart stattfinden sollen.