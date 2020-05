Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu wirft Deutschland mangelnde Unterstützung vor. Das machte er auf einer Pressekonferenz während des Besuchs von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Ankara klar. Çavuşoğlu sagte, obwohl Deutschland angebe, dass es die Sicherheitsbedenken der Türkei verstehe, stelle es sich auf die Seite der "Terroristen". Gemeint ist die kurdische YPG-Miliz. Die Türkei war vor gut zwei Wochen in Syrien einmarschiert, um die von ihr als Terrororganisation angesehene YPG zu verdrängen. Die Offensive wird international kritisiert. In wenigen Tagen läuft eine mit Russland ausgehandelte Feuerpause aus. Maas ist in Ankara, um mit der Türkei unter anderem über eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien zu reden.