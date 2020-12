Der britische Schriftsteller John Le Carré ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie bereits am vergangenen Samstag in Cornwall. John Le Carré wurde 89 Jahre alt. Bekannt wurde er vor allem durch seine Spionageromane, die meist in der Zeit des Kalten Krieges spielten. Sein Durchbruch gelang ihm in den 60er-Jahren mit dem Buch "Der Spion, der aus der Kälte kam". Es wurde mehr als 20 Millionen Mal verkauft und später auch verfilmt. John Le Carré arbeitete bis 1964 selbst für den britischen Geheimdienst.