Fakten zum Weltfrauentag aus BW Frauen im Job immer noch benachteiligt

In Baden-Württemberg sind inzwischen fast so viele Frauen berufstätig wie Männer. Schlechter gestellt sind Frauen trotzdem, wie Arbeitnehmervertreter am Weltfrauentag im Land kritisieren.

Nach jüngsten Zahlen aus dem Jahr 2016 waren laut Statistischem Landesamt rund 2,7 Millionen Frauen berufstätig. Ihnen gegenüber standen 3,1 Millionen Männer. Trotzdem gibt es in Sachen Gleichberechtigung Aufholbedarf. "Gerade in Baden-Württemberg haben wir trotz einer hohen Erwerbsbeteiligung von Frauen einen viel zu hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigung", sagte Gabriele Frenzer-Wolf, stellvertretende Landeschefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds Baden-Württemberg (DGB), am Mittwoch.