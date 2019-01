Frühling in Baden-Württemberg Warm, wärmer, Wochenende

Nach zähen Wintermonaten ist er endlich da, der Frühling. Und zwar richtig: Am Sonntag liegen die Temperaturen in Teilen Baden-Württembergs bei bis zu 25 Grad.

Perfektes Wochenendwetter in Baden-Württemberg hatte schon der Samstag im Angebot. Der Sonntag könnte das laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sogar noch toppen: "Sonntag wird der wärmste Tag mit bis zu 25 Grad", sagte ein Meteorologe des DWD am Freitag in Stuttgart.

Kraichgau und Kurpfalz besonders warm

Laut DWD-Prognose werden dann Höchstwerte von 19 Grad im Südschwarzwald und bis zu 25 Grad im Kraichgau und in der Kurpfalz erwartet. Auch zum Start in die neue Woche bleibe es trocken. Montag seien noch bis zu 20 Grad möglich, von Dienstag an werde es jedoch kühler. Es könne aber auch zu einzelnen Schauern kommen, so der DWD.

Zum Wochenende Spargel auf dem Tisch?