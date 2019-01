Ohlsbach im Ortenaukreis ist am Sonntag der wärmste Ort Deutschlands gewesen. Der Wein- und Ferienort knackte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die 27-Grad-Marke. So warm war es nirgendwo anders. Auf Platz zwei lag der Saarbrücker Stadtteil Burbach mit knapp 26 Grad. Die Meteorologen sprechen nach eigenen Angaben von einem Sommertag, wenn 25 Grad überschritten werden. Ob es zum Wochenstart wieder so warm wird, sei noch nicht sicher, so der DWD.