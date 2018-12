Urbach Bewohner legt Feuer in Asylunterkunft

In Urbach (Rems-Murr-Kreis) hat am Freitagabend eine Asylbewerberunterkunft gebrannt. In einem Wohncontainer brannte zunächst nur ein Zimmer, später griff das Feuer auf ein Zweites über. Mehr als 70 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Ein politischer Hintergrund könne ausgeschlossen werden, so die Polizei am Samstag. Ein Bewohner der Unterkunft habe den Brand vorsätzlich gelegt, teilte ein Sprecher mit. Er wurde vorläufig festgenommen. Beim Brand wurden zwei Menschen leicht verletzt. Insgesamt 29 Bewohner wurden auf andere Unterkünfte verteilt.