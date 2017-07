UNESCO-Entscheidung in Krakau Eiszeithöhlen sind Weltkulturerbe

UNESCO-Entscheidung in Krakau

Die Eiszeithöhlen in den Tälern der Ach und der Lone auf der Schwäbischen Alb sind als Weltkulturerbe anerkannt worden. Das hat das UNESCO-Komitee am Sonntagmittag im polnischen Krakau beschlossen.

Die Skulpturen aus Mammutelfenbein sind meist nicht größer als sechs Zentimeter. Meist wurden Tiere nachgebildet, die einst in der Region vorkamen - Höhlenlöwen, Bären, Wisente und immer wieder Mammuts sowie verschiedene Vögel. Ein Sonderfall ist mit 31 Zentimetern der Löwenmensch - ein mystisches Mischwesen aus Mensch und Höhlenlöwe, das zugleich als älteste Darstellung eines Mannes gilt.

Die Fundstücke sind bis zu 43.000 Jahre alt und gehören zu den ältesten Zeugnissen für eine bewusste künstlerische Betätigung des frühen Menschen. Die wichtigsten Funde aus dem Bereich der Schwäbischen Alb können in Museen in Ulm, Tübingen und Blaubeuren besichtigt werden.

Mehr als 30 Orte weltweit hatten sich in diesem Jahr auf einen begehrten UNESCO-Titel beworben. Deutschland ist neben den Eiszeithöhlen noch mit Bauhausstätten in Dessau und Bernau sowie dem Naumburger Dom und der hochmittelalterlichen Kulturlandschaft an Saale und Unstrut im Rennen.