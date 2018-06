Unfallgefahr durch Schneeverwehungen in der Region Weiße Falle

Unfallgefahr durch Schneeverwehungen in der Region

Ob auf der Schwäbischen Alb, im Kreis Biberach oder bei Heidenheim und Günzburg - zur Zeit scheint besonders viel Schnee auf den Straßen zu liegen. Und das hat mit der Windrichtung zu tun, erklärt Sebastian Kramosch, Leiter der Straßenmeisterei Merklingen: Hauptwindrichtung hier in der Region ist Westen, von hier bläst es meistens. Im Moment kommt der Wind aber seit einigen Tagen und das auch noch recht konstant und kräftig aus dem Osten. Deswegen helfen die meisten Schneefangzäune auch nicht, 20 Kilometer Schneezäune seien aufgestellt worden - aber eben in der Hauptwindrichtung Westen, so Kramosch.