Ulm Radfahrer erst angefahren - dann verletzt ausgesetzt

Ein Autofahrer hat an einer Landstraße im Alb-Donau-Kreis einen schwer verletzten Radfahrer ausgesetzt und ist anschließend mit dessen Fahrrad abgehauen. Dieser kuriose Fall beschäftigt jetzt die Polizei Ulm. Begonnen hat die Geschichte am Mittwochnachmittag in der Frauenstraße in Ulm. Der 30-jährige Radfahrer wurde dort von dem Autofahrer angefahren. Dann bot ihm der Autofahrer an, ihn ins Krankenhaus zu bringen und lud dessen Fahrrad ein. Doch anstatt ihn zur Klinik zu fahren, steuerte der Autofahrer Richtung Süden aufs Land und setzte den Schwerverletzten an der Straße zwischen Erbach und Ringingen aus. Nach Angaben der Polizei, fand ein Zeuge den verletzten Radfahrer am Straßenrand und rief den Rettungsdienst. Das Fahrrad des 30-Jährigen hat der Autofahrer angeblich mitgenommen. Die Polizei steht vor einem Rätsel und sucht Zeugen.