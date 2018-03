Ulm Möglicher Brandanschlag auf Moschee

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Ulm einen Brandanschlag auf ein Gebäude mit einer Moschee verübt. Man prüfe derzeit noch Hinweise und Spuren, sagte ein Sprecher der Polizei. Nähere Angaben könnten erst zu einem späteren Zeitpunkt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft gemacht werden. Wie die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs per Facebook mitteilte, habe es gegen 3 Uhr einen Brandanschlag mit Molotow-Cocktails auf das Gebäude gegeben. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden. Im hinteren Teil des Hauses befindet sich die Moschee. Bislang veröffentlichte Bilder deuten darauf hin, dass der Sachschaden an der Fassade verhältnismäßig gering ist.