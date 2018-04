Ulm Mehr Geld vom Bund für Bahnprojekt Stuttgart-Ulm

Der Bund will mehr Geld für das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm zuschießen als bisher geplant. Das teilte der Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger (CDU) gestern in Berlin mit. Ein zweistelliger Millionenbetrag soll in das Bahnprojekt fließen, um die Preissteigerungen am Bau aufzufangen, hieß es. Außerdem soll damit auch ein zweites Gleis für die sogenannte Wendlinger Kurve finanziert werden. In der Wendlinger Kurve sollen künftig die Züge aus Tübingen und Reutlingen auf die Schnellbahntrasse Stuttgart- Ulm einfädeln.