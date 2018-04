Ulm Geänderte Ikea-Pläne ohne Auswirkung

Die geänderten Pläne der Möbelhauskette Ikea für den Standort Memmingen bleiben eine Gefahr für den Ulmer Einzelhandel. Eine entsprechende Einschätzung gab Citymanager Henning Krone am Vormittag dem SWR. Dabei spiele Größe und Charakter des geplanten Möbelhauses keine Rolle. Vor allem der Fachmarkt, der gleichzeitig entstehen soll, sorgt in Ulm für Sorgenfalten. Viele potenzielle Kunden aus dem Allgäu werden künftig möglicherweise nicht mehr nach Ulm zum Einkaufen fahren. Der schwedische Möbelkonzern hat seine Pläne für Memmingen geändert: Statt einem Standardmöbelhaus am Stadtrand soll eventuell ein Mix aus Möbelhaus und Lager für Auslieferungen von Online- Bestellungen in Innenstadtnähe entstehen, entschieden ist aber noch nichts.