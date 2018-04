Ulm, Bad Schussenried Märzwinter legte Frühling auf Eis

Die Kälteperiode im März hat den Frühling auf Eis gelegt. Im Durchschnitt war der März sogar kälter als der Januar. Das hat die Monatsbilanz der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried ergeben. Der März begann frostig und ausgerechnet zum Frühlingsanfang herrschte Eiseskälte wie seit Jahrzehnten nicht mehr. In der Nacht zum 22.März wurden in Oberschwaben minus 6 bis 10 Grad gemessen, in einigen Kältelöchern der Alb sogar minus 15 Grad. Außerdem war der März trüb; es gab nur wenig Sonne. Und trotz des Schnees zu wenig Niederschlag. Am wenigsten in Ehingen. Dort fiel nur ein Drittel der sonst üblichen Niederschlagsmenge vom Himmel, so die Wetterwarte in ihrer Bilanz für den März.