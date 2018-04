Schwäbisch Gmünd Regionale Wirtschaft profitiert von Pendlern

Mehr als eine Viertelmillion Menschen zwischen Ellwangen, Ulm und Biberach pendelt täglich zwischen Wohnort und Arbeitsort. Das sind etwa zwei Drittel aller Beschäftigten der Region. Dies geht aus der Pendleranalyse des SWR hervor, Grundlage waren die Zahlen von 2016. Die Wirtschaft floriere, wenn viele Pendler in die Stadt kommen, sagte Schwäbisch Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold dem SWR. Gmünd profitiert dabei wie Ulm, Heidenheim, Aalen oder Biberach- aber auch Oberkochen- von großen Arbeitgebern, die Arbeitskräfte aus dem Umland anziehen. Knapp 20 Kilometer legten Pendler durchschnittlich auf ihrem Weg zur Arbeit in Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller zurück. Viele ziehen dann aber auch an ihren Arbeitsort, deshalb wachse Schwäbisch Gmünd - in den letzten Jahren um 3.000 Einwohner, so OB Arnold.