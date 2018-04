In einem Reihenhaus in Schwäbisch Gmünd ist am Mittag auf einem Balkon ein Brand ausgebrochen. Die Buchstraße in Schwäbisch Gmünd ist deshalb gesperrt. Laut Polizei hat sich das Feuer auf den Balkon im Stockwerk darunter ausgebreitet. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.