Preis für "Sternenkind"-Fotografen Wenn ein Kind stirbt

Der Deutsche Engagementpreis geht in diesem Jahr auch an Fotografen aus Ulm und Heidenheim. Die Organisation "Dein Sternenkind" hilft Eltern, die ein Kind verloren haben.

Hinter der Organisation "Dein Sternenkind" verbergen sich Fotografinnen und Fotografen. Sie machen Bilder von Kindern, die vor, während oder nach der Geburt gestorben sind. Die Organisation will betroffene Eltern in ihrer Trauerarbeit unterstützen. Die Fotos entstehen in ehrenamtlicher Arbeit.