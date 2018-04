Neu-Ulm Fünf Wochen Sondierung am Südstadtbogen

Die Stadt Neu-Ulm und der Bauträger haben heute das neue Sondierungskonzept für die Baustelle am sogenannten Südstadtbogen vorgestellt. Am vergangenen Freitag wurde bereits zum dritten Mal eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entschärft. Projektleiter Jens Müller von der Baufirma Realgrund erklärte: "Wir werden die Flächensondierung in den nächsten fünf Wochen abschnittsweise vornehmen. Drei Evakuierungen ist für uns dreimal zu viel. Der Wunsch war natürlich, dass wir nichts finden. Aufgrund der Luftbilder war das aber nicht auszuschließen." 12.000 Menschen mussten wegen der Entschärfung der Bombe ihre Wohnungen in der Neu-Ulmer Innenstadt verlassen.