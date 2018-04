Die Polizei hat in Heidenheim zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die 26 und 42 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, zwei Mal in eine Heidenheimer Firma eingestiegen zu sein. Eine Zeugin hatte die Polizei informiert, als sie die Männer auf einem Parkplatz beim Einladen von Metallteilen beobachtete. Der 42-Jährige wurde bereits Anfang letzter Woche in Untersuchungshaft genommen, sein Komplize ist wieder auf freiem Fuß.