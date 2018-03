Biberach Haftbefehl wegen Vergewaltigung

Zwei Männer im Landkreis Biberach sind festgenommen worden, weil sie im Verdacht stehen, ein Paar über Wochen bedroht, geschlagen und die 19- jährige Frau sexuell missbraucht zu haben. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei heute bekannt. Die beiden Verdächtigen sollen das Paar seit September vergangenen Jahres eingeschüchtert haben. Die 23 und 33 Jahre alten Männer hätten das Paar auch mit einer Pistole eingeschüchtert und versucht, mehrere Tausend Euro zu erpressen. Mehr als ein Vierteljahr hätten die Einschüchterungsversuche angedauert, Ende Januar wandte sich das Paar an die Polizei. Die leitete Ermittlungen ein. Der Staatsanwalt in Ravensburg ordnete schließlich an, die Wohnungen der beiden Verdächtigen im Kreis Biberach zu durchsuchen. Am vergangenen Donnerstag wurden die beiden Männer festgenommen. Das Motiv ihrer Tat ist laut Polizei noch nicht bekannt.