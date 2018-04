Aalen Stärkste Grippewelle seit mehr als zehn Jahren

In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Ostalbkreis deutlich mehr Menschen an der Grippe erkrankt als im Vorjahr. Das war die stärkste Grippewelle seit mehr als zehn Jahren, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes des Alb-Donau-Kreises, Dr. Theodor Gonser. Seit Januar hat es demnach in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis 950 gemeldete Influenzafälle gegeben. Der Gipfel sei jetzt aber überwunden. Im Ostalbkreis ist die Zahl der Grippefälle verglichen mit dem Vorjahr fast drei Mal so hoch. So hat das Gesundheitsamt zwischen Januar und März 674 Grippefälle registriert. Im ersten Quartal des Vorjahres waren es 276. Das geht aus einem Bericht der Aalener Nachrichten hervor. Seit Ende März geht auch im Ostalbkreis die Zahl der Grippefälle zurück.